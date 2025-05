6 không khi uống bia

Người có tiền sử bệnh tiểu đường

Khi mở nắp một chai bia, người ta hiếm khi xem xét hàm lượng đường.

Mặc dù danh sách thành phần không phải lúc nào cũng liệt kê đường như một thành phần, nhưng đường được tạo ra tự nhiên khi ngũ cốc được lên men bởi nấm men.

Báo Thanh Niên dẫn nguồn Eat This, Not That cho biết, theo tiến sĩ Jonathon Kung, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Mount Sinai (Mỹ), bia có thể làm tăng nhanh lượng đường trong máu của bệnh nhân hoặc ở trạng thái đói có thể làm tăng insulin nhanh chóng và có thể gây hạ đường huyết cũng rất nguy hiểm.

Tiền sử bệnh gan mạn tính hoặc xơ gan

Mặc dù uống bia có vẻ là ý kiến hay sau một tuần dài, nhưng nếu bạn mắc bệnh gan hoặc xơ gan, bạn sẽ muốn tránh xa.

Bia và rượu khi được chuyển hóa bởi gan vốn đã bị kích thích (thường xảy ra trong bệnh xơ gan, viêm gan virus hoặc bệnh tự miễn dịch), có thể đẩy nhanh hơn nữa tổn thương nhu mô gan và cuối cùng có thể dẫn đến suy giảm chức năng gan.

Sử dụng không đúng cách, bia có thể gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng cho cơ thể

Không uống khi đói

Theo Viện Quốc gia về Lạm dụng rượu và Nghiện rượu Mỹ, một trong những sai lầm phổ biến nhất là uống bia khi chưa ăn gì. Lúc đói, dạ dày trống rỗng khiến cồn trong bia được hấp thụ rất nhanh vào máu.

Điều này làm tăng nồng độ cồn trong máu một cách đột ngột, khiến bạn dễ say, mất kiểm soát, ảnh hưởng đến phán đoán và phản xạ.

Vì vậy, bạn hãy ăn một bữa giàu protein, chất xơ và chất béo tốt trước hoặc trong khi uống bia. Thói quen đó giúp làm chậm quá trình hấp thụ cồn và giữ ổn định lượng đường trong máu.

Không uống bia khi đang dùng thuốc

Uống bia khi đang dùng thuốc có thể gây nguy hiểm. Báo VietNamNet dẫn nguồn trang Mayo Clinic cho biết, nhiều loại thuốc có thể phản ứng tiêu cực với rượu bia. Ví dụ, uống bia cùng với thuốc giảm đau như ibuprofen hoặc paracetamol dễ làm tăng nguy cơ tổn thương gan hoặc xuất huyết dạ dày. Ngoài ra, các loại thuốc an thần, dị ứng, chống trầm cảm… cũng có thể gây buồn ngủ quá mức hoặc giảm khả năng nhận thức khi kết hợp với bia.

Không uống nhiều bia một lúc

Uống 4 cốc bia trở lên đối với phụ nữ hoặc 5 cốc trở lên đối với nam giới trong vòng 2 giờ sẽ gây hại nghiêm trọng cho cơ thể. Cách uống này gây áp lực lớn lên gan, làm tăng nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao, đột quỵ, xơ gan và ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. Uống quá chén thường xuyên còn dẫn đến nghiện rượu và tăng nguy cơ mắc các loại ung thư.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo, giới hạn an toàn là phụ nữ không nên uống quá 1 cốc bia/ngày, nam giới không quá 2 cốc/ngày.

Không uống bia quá muộn

Uống bia gần giờ đi ngủ có thể ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ. Mặc dù bạn có thể cảm thấy buồn ngủ sau khi uống nhưng thực chất bia làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ. Kết quả là bạn ngủ không sâu giấc và cảm thấy mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Ngoài ra, uống bia muộn cũng dễ khiến bạn ăn đêm nhiều hơn, từ đó gây tăng cân hoặc ảnh hưởng đến tiêu hóa.