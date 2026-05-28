6 DẤU HIỆU sớm của ung thư dạ dày dễ xuất hiện trên cơ thể, nhiều người Việt lại bỏ qua vì tưởng chỉ là mệt

Ung thư dạ dày hiện vẫn nằm trong nhóm bệnh ung thư phổ biến và có tỷ lệ tử vong cao tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Điều đáng lo là không ít trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều.

Theo các chuyên gia tiêu hóa, nguyên nhân không chỉ đến từ tâm lý chủ quan, ngại đi khám của người bệnh, mà còn bởi những dấu hiệu ban đầu của ung thư dạ dày thường khá âm thầm.

Nhiều triệu chứng dễ bị nhầm với đau dạ dày thông thường, rối loạn tiêu hóa, áp lực công việc hay tình trạng mệt mỏi kéo dài nên thường bị bỏ qua.

Nếu cơ thể liên tục xuất hiện những biểu hiện bất thường dưới đây trong nhiều ngày hoặc tái diễn thường xuyên, người dân nên đi kiểm tra sớm thay vì tự mua thuốc điều trị tại nhà.

1. Đau âm ỉ vùng bụng trên nhưng uống thuốc mãi không dứt

Đây là dấu hiệu khá phổ biến ở người mắc ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Cơn đau thường xuất hiện ở vùng thượng vị, khu vực phía trên rốn, dưới xương ức. Nhiều người mô tả cảm giác đau âm ỉ, nóng rát hoặc khó chịu kéo dài.

Điều khiến không ít người chủ quan là triệu chứng này rất giống đau dạ dày thông thường. Sau khi uống thuốc, cơn đau có thể dịu xuống nhưng chỉ một thời gian ngắn lại tái phát.

Một số trường hợp còn đi kèm đầy bụng, ợ chua, trào ngược hoặc khó tiêu sau ăn. Khi khối u bắt đầu tác động đến niêm mạc dạ dày, cảm giác khó chịu sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, đặc biệt vào ban đêm hoặc lúc bụng đói.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu tình trạng đau vùng bụng trên kéo dài nhiều tuần mà không cải thiện rõ rệt, người bệnh nên nội soi dạ dày để kiểm tra thay vì tự mua thuốc uống liên tục.

2. Tự nhiên chán ăn, ăn ít đã thấy no

Nhiều người nghĩ rằng chán ăn là do thời tiết nóng nực, stress hoặc cơ thể mệt mỏi. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư dạ dày.

Người bệnh thường có cảm giác không muốn ăn, ăn không ngon miệng hoặc chỉ ăn một lượng nhỏ đã thấy no căng bụng. Một số người còn dần sợ đồ dầu mỡ, thịt cá hoặc có cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy thức ăn.

Nguyên nhân là do khối u làm ảnh hưởng đến khả năng co bóp và tiêu hóa của dạ dày, khiến thức ăn lưu lại lâu hơn bình thường. Theo thời gian, cơ thể sẽ thiếu hụt dinh dưỡng, kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Các chuyên gia cho rằng tình trạng chán ăn kéo dài, đặc biệt ở người trung niên hoặc có tiền sử bệnh dạ dày, không nên xem nhẹ.

3. Sụt cân nhanh bất thường

Một trong những dấu hiệu đáng chú ý của ung thư dạ dày là cân nặng giảm bất thường trong thời gian ngắn mà không rõ nguyên nhân.

Sụt cân bất thường cũng là 1 dấu hiệu nguy hiểm

Có người giảm vài kg chỉ sau vài tuần dù chế độ sinh hoạt không thay đổi. Nguyên nhân là bởi cơ thể hấp thu dinh dưỡng kém, trong khi khối u lại tiêu tốn nhiều năng lượng.

Ngoài sụt cân, người bệnh còn dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài, da xanh xao, thiếu sức sống hoặc thường xuyên chóng mặt do thiếu máu.

Nhiều người Việt thường cho rằng giảm cân là “dấu hiệu tốt”, đặc biệt với người thừa cân. Tuy nhiên, nếu cân nặng giảm nhanh kèm chán ăn, đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa, cần đi khám sớm để loại trừ nguy cơ bệnh lý nghiêm trọng.

4. Buồn nôn, nôn mửa kéo dài

Buồn nôn sau ăn đôi khi chỉ là biểu hiện rối loạn tiêu hóa thông thường. Nhưng nếu tình trạng này diễn ra liên tục, người bệnh cần đặc biệt chú ý.

Ở một số trường hợp ung thư dạ dày, khối u phát triển gây cản trở quá trình tiêu hóa và làm rối loạn chức năng làm rỗng dạ dày. Người bệnh có thể nôn ra thức ăn chưa tiêu, cảm giác bụng luôn đầy tức dù ăn không nhiều.

Đáng lo hơn, có trường hợp chất nôn có màu sẫm giống bã cà phê, dấu hiệu cho thấy có thể đã xuất hiện chảy máu trong dạ dày.

Nhiều người thường nghĩ mình bị ngộ độc thực phẩm hoặc viêm dạ dày nhẹ nên cố chịu đựng. Tuy nhiên, khi triệu chứng nôn tái diễn nhiều lần, đặc biệt kèm đau bụng và sụt cân, cần đi kiểm tra ngay.

5. Đi ngoài phân đen

Phân đen là biểu hiện điển hình của xuất huyết tiêu hóa trên, trong đó có nguy cơ xuất phát từ tổn thương ở dạ dày.

Khi khối u bị loét và chảy máu, máu sẽ bị biến đổi trong đường tiêu hóa và khiến phân chuyển sang màu đen như nhựa đường, đôi khi có mùi tanh khó chịu.

Nhiều người nhầm lẫn tình trạng này với ảnh hưởng từ thực phẩm hoặc thuốc bổ sung sắt nên không đi khám. Tuy nhiên, nếu phân đen xuất hiện nhiều lần liên tiếp, cơ thể cũng dễ rơi vào tình trạng thiếu máu, mệt lả và chóng mặt.

Các bác sĩ khuyến cáo đây là dấu hiệu cần được kiểm tra càng sớm càng tốt, bởi xuất huyết tiêu hóa có thể gây nguy hiểm nếu kéo dài.

6. Nuốt nghẹn, khó nuốt ngay cả khi uống nước

Ở giai đoạn tiến triển hơn, ung thư dạ dày, đặc biệt ở vùng gần thực quản có thể gây cảm giác nuốt nghẹn.

Ban đầu, người bệnh thường khó nuốt khi ăn đồ cứng như thịt, cơm hoặc bánh mì. Sau đó, cảm giác nghẹn xuất hiện thường xuyên hơn, thậm chí uống nước cũng thấy vướng.

Triệu chứng này xảy ra khi khối u phát triển lớn, làm hẹp đường đi của thức ăn. Không ít người cố ăn chậm hơn hoặc nghĩ do viêm họng, nhưng thực tế đây có thể là dấu hiệu bệnh đã tiến triển.

Theo các chuyên gia, nếu tình trạng khó nuốt kéo dài nhiều ngày, người bệnh cần nội soi và chụp kiểm tra để xác định nguyên nhân.

Ung thư dạ dày nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm sẽ có khả năng điều trị hiệu quả cao hơn nhiều so với giai đoạn muộn.

Vì vậy, khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường kéo dài, người dân không nên chủ quan tự điều trị tại nhà mà cần đi khám chuyên khoa để được kiểm tra kịp thời.

Nguồn: Baidu, Bohe