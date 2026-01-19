6 dấu hiệu rõ ràng cho thấy gan đang nhiễm mỡ

Gan nhiễm mỡ là tình trạng mỡ thừa bị tích tụ lại trong gan, tác động và làm tổn thương lá gan, có thể gây viêm gan và tạo sẹo. Nguy hiểm hơn, tình trạng này có thể dẫn đến suy gan. Bệnh lý này có thể được chia làm 2 nhóm chính gồm gan nhiễm mỡ do rượu và không do rượu.

Theo BSCK II Dương Ngọc Vân, Bệnh viện đa khoa Medlatec, có thể nhận biết triệu chứng gan nhiễm mỡ qua các biểu hiện sau:

Nước tiểu sẫm màu hoặc phân trắng

Có nhiều trường hợp nước tiểu sẫm màu do bạn uống ít nước hoặc dùng các loại thuộc đặc trị. Tuy nhiên, nếu nước tiểu sẫm màu không vì bất cứ nguyên do nào và đi kèm với phân trắng thì có thể sức khỏe lá gan đang có vấn đề.

Ngứa ngáy, dị ứng

Triệu chứng gan nhiễm mỡ dễ nhất mà bạn có thể nhận biết là tình trạng ngứa da hoặc nổi mề đay. Nguyên nhân gây ngứa thường là do muối mật bị dư thừa, tồn đọng trong cơ thể. Việc gãi sẽ không làm giảm ngứa mà thậm chí còn khiến tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngứa da hoặc nổi mề đay có thể báo hiệu gan nhiễm mỡ.

Bụng to

Nguyên nhân là vì lượng mỡ tích tụ lại khá lớn khiến kích thước của gan to hơn. Với những trường hợp bụng to một cách bất thường thì có thể bệnh đã chuyển biến thành xơ gan. Khi bệnh nhân bị xơ gan, bụng sẽ to hơn do tích tụ dịch và chèn ép lên nhiều cơ quan khác gây cảm giác đau bụng.

Cơ thể mệt mỏi

Đây là triệu chứng thường gặp ở nhiều loại bệnh lý khác nhau. Tất nhiên, những bệnh nhân có lá gan yếu cũng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi hơn. Đồng thời, khả năng tập trung và nhận thức cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, bạn cũng cần theo dõi thêm các triệu chứng đi kèm khác để có thể sớm phát hiện bệnh.

Béo phì

Đây được xem là yếu tố có nguy cơ nhất đối với những trường hợp gan bị nhiễm mỡ. Các nghiên cứu được thực hiện cho thấy, béo phì là một trong những lý do khiến bệnh nhân bị tích tụ mỡ trong gan (chiếm khoảng 75%). Do đó, béo phì cũng được xem là một trong những dấu hiệu nhận biết bệnh lý này.

Vàng da

Bệnh gan khi tiến triển trong thời gian dài có thể khiến bệnh nhân bị vàng da, kéo theo đó lòng trắng mắt cũng dần vàng hơn. Biểu hiện vàng da thường diễn ra ở các khu vực như mắt và mặt rồi mới lan rộng ra những bộ phận khác.

Tình trạng vàng da sẽ xuất hiện khi cơ thể có một lượng lớn bilirubin. Khi gan hoạt động yếu kém, lượng bilirubin này sẽ tích tụ lại và khiến da chuyển dần sang vàng.

Bác sĩ khuyến cáo, để giảm gan nhiễm mỡ, cần kết hợp thay đổi chế độ ăn uống (giảm chất béo xấu, đường, đồ chế biến sẵn, tăng rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, chất béo tốt). Đồng thời, cần hạn chế rượu bia, thuốc lá, tập thể dục đều đặn, giữ cân nặng hợp lý và uống đủ nước để hỗ trợ gan thải độc và cải thiện chức năng gan hiệu quả, nhưng luôn cần theo dõi và tư vấn từ bác sĩ.