6 cây khiến rắn sợ đến mức tránh xa

Nhiều gia đình sinh sống gần ao, kênh rạch, ruộng lúa hoặc những khu đất trống thường có chung một nỗi lo: rắn có thể bò vào sân, thậm chí lạc vào trong nhà. Điều này không chỉ gây cảm giác bất an mà còn tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm, đặc biệt với trẻ nhỏ hoặc thú cưng. Ngoài các biện pháp thường thấy như dọn dẹp, phát quang bụi rậm, bịt kín các khe hở... ông bà từ lâu đã truyền lại kinh nghiệm trồng một số loại cây có mùi mạnh hoặc chứa tinh dầu khiến rắn rất khó chịu. Hiệu quả không phải là tuyệt đối 100%, nhưng nhiều gia đình trồng đã ghi nhận tần suất rắn xuất hiện giảm rõ rệt, đủ để cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Dưới đây là những loại cây được xem là nỗi sợ tự nhiên của rắn, vừa dễ trồng lại phù hợp với khí hậu Việt Nam.

1. Sả - mùi càng mạnh rắn càng tránh xa

Sả là loại cây quá quen thuộc trong các bếp ăn Việt, nhưng ít ai để ý rằng nó còn là “hàng rào mùi” tự nhiên cực hiệu quả. Tinh dầu citronella trong sả có hương nồng, hơi hắc, khiến nhiều loài côn trùng và bò sát vô cùng khó chịu. Khi trồng vài bụi sả quanh nhà, đặc biệt là gần bếp, gần cửa sau hoặc những vị trí ẩm mát... mùi sả lan ra giúp giảm đáng kể việc rắn mon men tới. Người dân miền quê vẫn nói rất đơn giản: nơi có sả, rắn ngại bén mảng. Sả cũng cực kỳ dễ trồng, ít sâu bệnh, hầu như không tốn công chăm. Ngoài việc đuổi rắn, còn có thể dùng nấu ăn, nấu nước xông, làm tinh dầu tự nhiên.

2. Núc nác - loại cây vỏ thơm, tinh dầu nặng

Núc nác là cây thân gỗ nhỏ, lá xanh đậm và vỏ chứa lượng tinh dầu khá mạnh. Mùi hương từ thân và vỏ cây khiến rắn khó chịu, không muốn đến gần. Nhiều gia đình trồng núc nác quanh hàng rào, góc sân hay sát bờ tường đều nhận xét rằng từ khi có cây, rắn xuất hiện ít hẳn. Ngoài công dụng xua rắn theo quan niệm dân gian, núc nác còn cho bóng mát nhẹ, tạo không gian xanh mát mắt. Cây lại khoẻ, ít tốn công chăm sóc, phù hợp với những gia đình muốn vừa đẹp nhà vừa yên tâm.

3. Cây nén - mùi hăng đặc trưng khiến rắn né xa

Cây nén là họ hàng gần của hành, tỏi, những loại có mùi hăng cay rất đặc trưng. Tinh dầu sulfur trong nén tạo ra mùi mà hầu hết các loài rắn đều không thích. Người miền Trung trồng nén không chỉ để nấu ăn mà còn để đuổi rắn, vì rắn cực kỳ nhạy với những mùi dạng cay hăng nồng. Ưu điểm lớn của cây nén là dễ sống, có thể trồng xen trong luống rau, ven bờ rào hay ngay cả trong chậu nhỏ. Khi trồng thành từng cụm, mùi của cây lan rộng hơn, hiệu quả cũng rõ ràng hơn.

4. Hoa lan tỏi - mùi nhẹ với người nhưng lại là mùi “cảnh báo” với rắn

Lan tỏi là loại cây leo rất được ưa chuộng vì dễ trồng, hoa đẹp và gần như ra quanh năm. Hương của lan tỏi khá dịu với con người, nhưng với rắn lại là mùi khó chịu, giống như một dạng “mùi báo hiệu” khiến chúng tránh né. Nhiều khu vườn trồng lan tỏi làm giàn leo trước cổng, dọc sân hoặc quanh ban công đều nhận thấy rắn xuất hiện ít hơn. Cây này còn có thêm điểm cộng là ít sâu bệnh, lại giúp cảnh quan đẹp hơn so với hầu hết các loại cây đuổi rắn khác.

5. Cây lưỡi hổ - lá sắc và năng lượng mạnh

Lưỡi hổ được biết đến nhiều trong phong thủy như một loại cây trừ khí xấu, nhưng dân làm vườn còn truyền nhau rằng rắn ít dám lại gần nơi có lưỡi hổ. Lá lưỡi hổ dày, cứng và có mép sắc – khiến rắn ngại trườn qua khu vực có nhiều chậu lưỡi hổ. Dù không có mùi mạnh như sả hay nén, sự hiện diện của cây vẫn tạo cảm giác “không an toàn” với rắn. Đặt vài chậu ở sát cửa, hành lang, sân trước hoặc ban công vừa đẹp nhà, vừa giúp tăng sự an tâm.

6. Ngũ gia bì - tinh dầu mạnh làm rắn mất hướng

Ngũ gia bì là loại cây cảnh quen thuộc trong nhà, nhưng ít người biết lá của nó chứa tinh dầu khá mạnh. Mùi này giúp đuổi muỗi, côn trùng và theo kinh nghiệm dân gian còn khiến rắn không thoải mái khi bén mảng tới gần. Cây dễ trồng, tán lá xanh mướt, hợp để đặt ở cửa sau, sân trước hoặc những điểm râm mát. Vừa có lợi ích phong thủy, vừa tạo “vùng mùi” an toàn cho ngôi nhà.

Cách trồng cây để đạt hiệu quả đuổi rắn

Để tăng khả năng xua rắn, không nhất thiết phải trồng một loại duy nhất. Nhiều gia đình trồng xen 2–3 loại như sả + lan tỏi + lưỡi hổ để tạo “lớp phòng vệ” rõ ràng hơn. Ngoài ra, vẫn cần duy trì sân nhà sạch sẽ, không để quá nhiều đồ đạc ẩm thấp, không để cỏ mọc um tùm vì đây mới là môi trường rắn thích nhất. Trồng cây chỉ là biện pháp hỗ trợ, nhưng nếu kết hợp cùng vệ sinh nhà cửa, hiệu quả có thể tăng lên rất rõ rệt.