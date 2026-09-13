6 cách đơn giản làm rắn không dám bén mảng quanh nhà

Rắn thường tìm đến khu dân cư khi xung quanh có nơi ẩn náu thuận lợi, nguồn thức ăn dồi dào hoặc môi trường phù hợp.

Dưới đây là những lời khuyên giúp ngăn rắn xuất hiện quanh nhà:

1. Phát quang bụi rậm quanh nhà

Cỏ cao, bụi cây um tùm, đống lá khô, gỗ mục hoặc vật liệu để lâu ngày có thể trở thành nơi rắn ẩn náu.

Gia đình nên thường xuyên cắt cỏ, tỉa cây bụi và dọn sạch những khu vực ít sử dụng. Đặc biệt, không nên để các đống gạch, tôn, gỗ, bao tải hoặc vật dụng cũ chất đống sát tường nhà.

Một khoảng sân thông thoáng sẽ khiến rắn khó tìm được nơi trú ẩn và giúp con người dễ phát hiện chúng hơn.

Ảnh minh họa.

2. Kiểm soát chuột và nguồn thức ăn

Muốn hạn chế rắn, cần chú ý đến thứ thu hút chúng.

Chuột, ếch, nhái và một số động vật nhỏ có thể trở thành nguồn thức ăn của nhiều loài rắn. Nếu quanh nhà có nhiều chuột, rác thải hoặc thức ăn thừa, nguy cơ xuất hiện rắn cũng có thể tăng.

Do đó, nên bảo quản thức ăn trong hộp kín, thu gom rác thường xuyên, vệ sinh khu vực bếp và hạn chế để thức ăn của vật nuôi ngoài trời qua đêm.

3. Bịt các khe hở, lỗ nhỏ quanh nhà

Một trong những cách chủ động ngăn rắn vào nhà là kiểm tra toàn bộ những vị trí có thể trở thành "cửa ngõ" cho chúng.

Gia đình nên chú ý khe dưới cửa, các lỗ quanh đường ống nước, cống thoát nước, chân tường, khu vực tiếp giáp giữa mái và tường hoặc những vị trí tường bị nứt.

Các khe hở phù hợp có thể được bịt kín bằng vật liệu chắc chắn; những vị trí thông gió hoặc thoát nước cần sử dụng lưới chắn phù hợp để vừa ngăn động vật xâm nhập vừa không cản trở chức năng của hệ thống.

4. Giữ khu vực quanh nhà khô ráo, sạch sẽ

Những khu vực ẩm thấp, nhiều lá mục hoặc có nước đọng có thể tạo điều kiện cho nhiều loại động vật nhỏ phát triển, từ đó gián tiếp tạo nguồn thức ăn cho rắn.

Vì vậy, nên thường xuyên dọn lá, khơi thông cống rãnh, xử lý nước đọng và không để rác hữu cơ tích tụ lâu ngày trong vườn.

Nếu nhà có ao, mương hoặc khu vực đất trũng, cần đặc biệt chú ý việc phát quang cây cỏ và giữ lối đi quanh khu vực này thông thoáng.

5. Dùng hàng rào hoặc lưới chắn ở khu vực có nguy cơ cao

Với những gia đình sống gần ruộng, vườn cây, bãi đất trống hoặc khu vực nhiều bụi rậm, có thể cân nhắc sử dụng hàng rào, lưới chắn để giảm khả năng rắn bò trực tiếp vào khu vực sinh hoạt.

Biện pháp này đặc biệt hữu ích nếu muốn bảo vệ một khu vực cụ thể như sân chơi trẻ em, chuồng gia cầm hoặc khu vực quanh nhà.

Tuy nhiên, hàng rào cần được thiết kế và lắp đặt kín sát mặt đất; nếu để khoảng trống bên dưới, rắn vẫn có thể chui qua.

6. Dọn sạch khu vực quanh chuồng gà, kho chứa

Những nơi có nhiều thức ăn, chuột và vật nuôi nhỏ thường có thể trở thành điểm hấp dẫn đối với rắn.

Chuồng gà, kho chứa thức ăn hoặc nhà kho nên được vệ sinh thường xuyên. Thức ăn cho gia cầm cần được bảo quản kín, tránh để rơi vãi lâu ngày.

Các vật dụng ít sử dụng cũng nên được kê cao, sắp xếp gọn gàng để không tạo thành những khoảng tối, kín – nơi rắn có thể ẩn nấp.

Không nên tự bắt rắn bằng tay

Nếu phát hiện rắn trong nhà, không nên tìm cách bắt, đập hoặc dồn rắn bằng tay, đặc biệt khi không xác định được loài rắn.

Cách an toàn hơn là giữ khoảng cách, đưa trẻ em và vật nuôi ra khỏi khu vực, đồng thời tìm sự hỗ trợ từ người có kinh nghiệm hoặc lực lượng chuyên môn tại địa phương.