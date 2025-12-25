6 cách đào thải axit uric tự nhiên nhưng không phải ai cũng biết: Hỗ trợ phòng gout và bảo vệ thận

Axit uric được tạo ra khi cơ thể phân hủy purine - một hợp chất có trong nhiều loại thực phẩm. Bình thường, axit uric hòa tan trong máu, được thận lọc và đào thải qua nước tiểu. Tuy nhiên, khi quá trình này kém hiệu quả, axit uric trong máu sẽ tăng cao.

Axit uric cao có thể gây hại cho thận và làm tăng nguy cơ mắc bệnh gout (Ảnh minh họa).

Tăng axit uric máu là tình trạng khá phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ, Business Insider thông tin. Khi axit uric tăng cao thường không gây ra những triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gout và các biến chứng nguy hiểm tại thận.

Làm gì để giảm axit uric máu một cách tự nhiên?

Theo Business Insider, để giảm axit uric, mọi người có thể áp dụng 6 cách sau đây:

1. Giảm tiêu thụ thực phẩm giàu purine

Nội tạng động vật chứa nhiều purine (Ảnh minh họa).

Purine không chỉ do cơ thể tự tạo ra mà còn đến từ thực phẩm, đặc biệt là thịt đỏ và hải sản. “Phần lớn mọi người tiêu thụ purine nhiều hơn họ nghĩ”, bác sĩ nội khoa Monya De (Los Angeles, Mỹ) nhận định.

Các thực phẩm giàu purine nên hạn chế gồm nội tạng động vật, hải sản, cá béo (cá cơm, cá ngừ), nước sốt thịt, cùng một số loại rau như măng tây, nấm, rau cải bó xôi. Ngược lại, các thực phẩm ít purine như trứng, sữa ít béo, các loại hạt, bơ đậu phộng, anh đào và trái cây khác ít ảnh hưởng đến axit uric máu.

Một nghiên cứu năm 2016 đăng trên Arthritis & Rheumatology cho thấy áp dụng chế độ ăn DASH trong 30 ngày có thể giúp giảm tới 1,3 mg/dL axit uric ở người tiền tăng huyết áp và tăng huyết áp. Đây là chế độ ăn tập trung tăng rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, sữa ít béo, đồng thời hạn chế muối, thịt đỏ, đồ chế biến sẵn, chất béo bão hòa và đường.

2. Bổ sung vitamin C đúng cách

Thực phẩm giàu vitamin C (Ảnh minh họa).

Vitamin C được chứng minh có thể hỗ trợ hạ axit uric. Nghiên cứu năm 2005 trên Arthritis & Rheumatism cho thấy người uống 500 mg vitamin C mỗi ngày trong 2 tháng giảm trung bình 0,5 mg/dL axit uric so với nhóm dùng giả dược.

Tuy nhiên, việc dùng vitamin C liều cao với mục đích giảm axit uric cần có chỉ định từ bác sĩ, tránh tự ý sử dụng để tránh “lợi bất cập hại”.

3. Hạn chế rượu bia và đồ uống nhiều đường

Các loại đồ uống có thể làm tăng axit uric nếu lạm dụng (Ảnh minh họa).

Theo Khảo sát Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia Mỹ lần thứ ba, bia và rượu mạnh làm tăng axit uric, trong khi rượu vang ít ảnh hưởng hơn. “Rượu vừa gây mất nước, vừa cản trở cơ thể đào thải axit uric qua nước tiểu”, bác sĩ Monya De giải thích.

Đồ uống chứa đường hoặc siro ngô giàu fructose cũng làm tăng axit uric do quá trình chuyển hóa fructose tạo ra purine. Vì vậy, nên hạn chế tiêu thụ bia rượu, nước ngọt có gas và nước ép chứa fructose cao.

4. Uống cà phê ở mức hợp lý

Cà phê (Ảnh minh họa).

Cà phê chứa axit chlorogenic. Đây là một chất chống oxy hóa có thể giúp giảm axit uric và thậm chí phòng ngừa bệnh gout. Business Insider trích dẫn kết quả của một nghiên cứu năm 2007 cho thấy nam giới uống 4 - 5 tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ mắc gout thấp hơn 40% so với người không uống.

Theo Mayo Clinic, tối đa khoảng 4 tách cà phê/ngày được xem là an toàn với người trưởng thành khỏe mạnh, dù uống quá nhiều có thể gây mất ngủ, đau đầu, bồn chồn.

5. Duy trì cân nặng hợp lý

Duy trì cân nặng hợp lý (Ảnh minh họa).

Thừa cân và béo phì khiến thận kém hiệu quả trong việc đào thải axit uric. Nguy cơ gout ở người béo phì cao gấp 10 lần so với người có cân nặng bình thường.

Nghiên cứu năm 2017 trên Oncotarget cho thấy những người đang bị tăng axit uric, nếu giảm hơn 10 kg trong 2 năm sẽ có mức axit uric giảm đáng kể, đặc biệt ở nam giới trung niên béo phì.

6. Cẩn trọng khi dùng một số loại thuốc

Một số loại thuốc có thể làm tăng axit uric máu (Ảnh minh họa).

Một số thuốc có thể làm tăng axit uric do làm giảm lượng nước tiểu. Những thuốc này bao gồm thuốc lợi tiểu, thuốc điều trị lao, thuốc ức chế miễn dịch và aspirin liều thấp. “Các bác sĩ sẽ xem xét danh sách thuốc của bệnh nhân và điều chỉnh nếu cần để tránh làm tình trạng nặng hơn”, bác sĩ Monya De nhấn mạnh.

Nguồn: Business Insider