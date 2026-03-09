Trong khuôn khổ “Chiến dịch Quân sự Đặc biệt” (SOV) của Nga trên lãnh thổ Ukraine, vào đêm ngày 7, rạng sáng 8/3, Lực lượng Vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp các loại vũ khí mạnh mẽ nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine.

Giới truyền thông Nga dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết, một lượng lớn các loại tên lửa, máy bay không người lái và đạn dược đã được triển khai, trong đó có cả các tên lửa lừng danh như: Zircon, Kalibr và Iskander.

Bắt đầu từ khoảng 0h đêm, các vụ nổ từ các cuộc xâm nhập của máy bay không người lái cảm tử Geran-2 đã được ghi nhận trong và xung quanh thành phố Cherkasy (vùng Cherkasy), thành phố Sumy (vùng Sumy), khu ngoại ô Fastiv (vùng Kiev) và các khu định cư Kirovohrad, Tatarbunary thuộc tỉnh Odessa.

Cũng trong lúc đó, thành phố Chuguev thuộc tỉnh Kharkiv, vùng ngoại ô Kremenchuk (vùng Poltava), thành phố Odessa (vùng Odessa) cũng bị tấn công.

Sau đó, đến khoảng 2h10, tiếng nổ được nghe thấy ở Kozelshchyna (vùng Poltava), Ladyzhyn (vùng Vinnytsia). Đặc biệt là từ 2h30 đến 2h50, Kiev và Kharkiv lại bị tấn công, bằng UAV Geran-2 và tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Từ lúc 2h55 sáng đến sau 3h, tên lửa Zircon của Nga đánh xuống vùng Zhytomyr, UAV Geran-2 tấn công ngoại ô Zhmerynka (vùng Vinnytsia); cũng như ngoại ô Shepetivka (vùng Khmelnytskyi) và vùng ngoại ô Pryluky thuộc khu vực Chernihiv.

Khoảng 3h30, vài quả tên lửa đạn đạo Iskander-M tiếp tục đánh vào Kiev, sau đó, tên lửa hành trình Kalibr cũng tấn công Nhà máy thủy điện Dniester (nằm gần thành phố Novodnistrovsk, thuộc vùng Chernivtsi).

Từ lúc 4h30 đến hơn 5h, tên lửa Kalibr đã tấn công vùng ngoại ô Vinnytsia và Nhà máy nhiệt điện Ladyzhyn thuộc khu vực Vinnytsia, phối hợp với hàng chục máy bay không người lái Geran-2.

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cũng ra thông báo về nhiều vụ cháy tại các địa điểm bị tên lửa và UAV Nga tấn công.

Cùng lúc đó, Lực lượng Không quân Ukraine đã báo cáo rằng, trong đêm ngày 7, rạng sáng 8/3, quân Nga đã sử dụng 509 vũ khí tấn công đường không nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, bao gồm: Hai tên lửa siêu thanh Zircon, 13 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, 14 tên lửa hành trình Kalibr và 480 máy bay tấn công không người lái Geran-2.