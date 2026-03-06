HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Chuyên gia Nga vạch trần mối họa đến từ những món quà 8/3: Người nhận có thể thành nạn nhân bất cứ lúc nào

Minh Anh |

Các thiết bị thông minh này được đánh giá dễ bị tin tặc tấn công.

Alexander Vurasko, Giám đốc Phát triển tại Trung tâm Giám sát Mối đe dọa Kỹ thuật số bên ngoài Solar AURA thuộc tập đoàn Solar (Nga), chỉ ra rằng các thiết bị thông minh, thứ mà nam giới thường chọn làm quà tặng cho phụ nữ vào ngày 8/3, có thể tiềm ẩn các lỗ hổng bảo mật và dễ bị tin tặc tấn công.

Chuyên gia này lưu ý rằng các thiết bị thông minh giúp cuộc sống tiện lợi hơn, nhưng điều quan trọng là phải lưu tâm đến vấn đề an ninh. Ông nhấn mạnh, an toàn vẫn phải là ưu tiên hàng đầu để món quà mang lại niềm vui chứ không phải lo lắng.

Nga đúc kết ra tinh hoa dành cho các lò phản ứng hạt nhân: "Đại công trình" của thế giới cũng có phần


Nga

hacker

quà 8/3

