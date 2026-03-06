Chuyên gia Nga vạch trần mối họa đến từ những món quà 8/3: Người nhận có thể thành nạn nhân bất cứ lúc nào

Alexander Vurasko, Giám đốc Phát triển tại Trung tâm Giám sát Mối đe dọa Kỹ thuật số bên ngoài Solar AURA thuộc tập đoàn Solar (Nga), chỉ ra rằng các thiết bị thông minh, thứ mà nam giới thường chọn làm quà tặng cho phụ nữ vào ngày 8/3, có thể tiềm ẩn các lỗ hổng bảo mật và dễ bị tin tặc tấn công.

Chuyên gia này lưu ý rằng các thiết bị thông minh giúp cuộc sống tiện lợi hơn, nhưng điều quan trọng là phải lưu tâm đến vấn đề an ninh. Ông nhấn mạnh, an toàn vẫn phải là ưu tiên hàng đầu để món quà mang lại niềm vui chứ không phải lo lắng.



