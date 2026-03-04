HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Nga đúc kết ra tinh hoa dành cho các lò phản ứng hạt nhân: "Đại công trình" của thế giới cũng có phần

Minh Anh |

Vật liệu này có khả năng duy trì các đặc tính của nó ở nhiệt độ cao và sẽ được sử dụng trong sản xuất thiết bị cho các lò phản ứng nhanh tiên tiến.

Các nhà khoa học Nga đã phát triển một loại thép austenit chịu nhiệt mới. Vật liệu này được chế tạo đặc biệt cho các thiết bị sử dụng trong lò phản ứng neutron nhanh làm mát bằng chì. Trong các hệ thống lò phản ứng này, nhiệt độ hoạt động đạt từ 500°C đến 600°C.

Để dễ hình dung, các lò phản ứng loại VVER tiêu chuẩn hoạt động ở nhiệt độ dao động từ 320°C đến 350°C . Việc phát triển loại thép này được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Đột phá” (Proryv), tập trung vào việc triển khai chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín sử dụng lò phản ứng neutron nhanh.

Nga nghiên cứu loại tia cực mạnh, bất chấp thời tiết khắc nghiệt ở Bắc Cực: Mục đích là gì?
Nga

thép

lò phản ứng hạt nhân

