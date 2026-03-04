Nga đúc kết ra tinh hoa dành cho các lò phản ứng hạt nhân: "Đại công trình" của thế giới cũng có phần

Các nhà khoa học Nga đã phát triển một loại thép austenit chịu nhiệt mới. Vật liệu này được chế tạo đặc biệt cho các thiết bị sử dụng trong lò phản ứng neutron nhanh làm mát bằng chì. Trong các hệ thống lò phản ứng này, nhiệt độ hoạt động đạt từ 500°C đến 600°C.

Để dễ hình dung, các lò phản ứng loại VVER tiêu chuẩn hoạt động ở nhiệt độ dao động từ 320°C đến 350°C . Việc phát triển loại thép này được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Đột phá” (Proryv), tập trung vào việc triển khai chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín sử dụng lò phản ứng neutron nhanh.