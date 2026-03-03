Nga nghiên cứu loại tia cực mạnh, bất chấp thời tiết khắc nghiệt ở Bắc Cực: Mục đích là gì?

Nga đang phát triển các laser thác lượng tử sẽ giải quyết vấn đề liên lạc ở những vùng xa xôi nhất với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bao gồm cả Bắc Cực. Grigory Sokolovsky, nhà nghiên cứu chính tại Viện Vật lý-Kỹ thuật Ioffe thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga và giáo sư tại Viện Hàn lâm Khoa học Nga tiết lộ thông tin vào ngày 28/2.

Hiện nay, ngoài điện thoại vô tuyến và vệ tinh, không có phương tiện liên lạc nào khác ở Bắc Cực. Do đó, con người hiện đại khi phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt (nhiệt độ thấp, gió mạnh, tuyết, sương mù...) gặp phải những khó khăn nhất định.



