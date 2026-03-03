HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga nghiên cứu loại tia cực mạnh, bất chấp thời tiết khắc nghiệt ở Bắc Cực: Mục đích là gì?

Minh Anh |

Công nghệ này cần được hoàn thiện hơn nữa trước khi có thể sản xuất thương mại.

Nga đang phát triển các laser thác lượng tử sẽ giải quyết vấn đề liên lạc ở những vùng xa xôi nhất với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bao gồm cả Bắc Cực. Grigory Sokolovsky, nhà nghiên cứu chính tại Viện Vật lý-Kỹ thuật Ioffe thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga và giáo sư tại Viện Hàn lâm Khoa học Nga tiết lộ thông tin vào ngày 28/2.

Hiện nay, ngoài điện thoại vô tuyến và vệ tinh, không có phương tiện liên lạc nào khác ở Bắc Cực. Do đó, con người hiện đại khi phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt (nhiệt độ thấp, gió mạnh, tuyết, sương mù...) gặp phải những khó khăn nhất định.

Nga tạo ra vật liệu thách thức tự nhiên: Các mỏ "vàng đen" sắp chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục


Tags

Nga

Bắc Cực

tia laser

liên lạc

Quizz Soha

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại