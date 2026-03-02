HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga tạo ra vật liệu thách thức tự nhiên: Các mỏ "vàng đen" sắp chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục

Minh Anh |

So với các vật liệu tương tự, vật liệu composite mới này mạnh hơn 30%.

Theo Đại học Kỹ thuật Bang Don (DSTU) của Nga, các giàn nổi phải chịu được tải trọng mà không bị chìm do trọng lượng hoặc do hấp thụ nước. Hiện nay, các kim loại chống ăn mòn, nhựa nhẹ và vật liệu composite được sử dụng để chế tạo các giàn nổi như vậy.

Các nhà khoa học từ DSTU đã tạo ra một vật liệu bền chắc dựa trên đất sét nung giãn nở và bê tông. So với các vật liệu tương tự, vật liệu composite mới này cứng rắn hơn 30% và hấp thụ ít hơn 26% nước, khiến nó phù hợp để sử dụng trong việc xây dựng các giàn khoan dầu nổi và các chuyến thám hiểm nghiên cứu trong kỹ thuật thủy lực.

Nga đưa vào vận hành cỗ máy siêu việt: Chỉ cần 12 giây để lắp ráp một bánh xe, độ chính xác bất ngờ


Tags

Nga

Bê tông

Quizz Soha

Dàn khoan dầu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại