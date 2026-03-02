Nga tạo ra vật liệu thách thức tự nhiên: Các mỏ "vàng đen" sắp chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục

Theo Đại học Kỹ thuật Bang Don (DSTU) của Nga, các giàn nổi phải chịu được tải trọng mà không bị chìm do trọng lượng hoặc do hấp thụ nước. Hiện nay, các kim loại chống ăn mòn, nhựa nhẹ và vật liệu composite được sử dụng để chế tạo các giàn nổi như vậy.

Các nhà khoa học từ DSTU đã tạo ra một vật liệu bền chắc dựa trên đất sét nung giãn nở và bê tông. So với các vật liệu tương tự, vật liệu composite mới này cứng rắn hơn 30% và hấp thụ ít hơn 26% nước, khiến nó phù hợp để sử dụng trong việc xây dựng các giàn khoan dầu nổi và các chuyến thám hiểm nghiên cứu trong kỹ thuật thủy lực.



