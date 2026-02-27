Nga đưa vào vận hành cỗ máy siêu việt: Chỉ cần 12 giây để lắp ráp một bánh xe, độ chính xác bất ngờ

Hãng sản xuất ô tô khổng lồ AvtoVAZ có trụ sở tại Togliatti (Nga) vừa cho ra mắt dây chuyền công nghệ cao mới để lắp ráp và cân bằng bánh xe ô tô tự động. Thiết bị này hiện đang cung cấp bánh xe thành phẩm cho dây chuyền lắp ráp chính của các mẫu xe Lada Vesta và Lada Iskra, và trong tương lai sẽ trở thành yếu tố then chốt trong việc chuẩn bị cho sản xuất mẫu xe crossover hàng đầu Lada Azimut.

Lada là thương hiệu thuộc tập đoàn AvtoVAZ, từng là biểu tượng của ngành công nghiệp ô tô Liên Xô. Hiện nay, Lada vẫn là hãng xe đứng đầu thị trường Nga.