Nga nghiên cứu công thức tạo ra các nhà vô địch trên trường đua: Mọi thứ sẽ do con người điều khiển

Các nhà lai tạo ngựa Nga sử dụng các phương pháp trí tuệ nhân tạo để chọn lọc những con ngựa đua sẽ sinh ra những con non mạnh nhất, có khả năng giành vị trí đầu tiên trong các cuộc thi. Nhờ sức mạnh tính toán, máy móc có thể tìm ra những dấu hiệu tiềm ẩn về một con ngựa bố mẹ tốt hơn mà con người không thể nhận ra.

Các tính toán đã chỉ ra rằng con cái của những con ngựa thắng cuộc đua cự ly trung bình lớn lên trở thành những con ngựa chạy nước rút và chạy đường dài xuất sắc. Theo các chuyên gia, công nghệ mới có thể đẩy nhanh quá trình phân tích phả hệ ngựa, nhưng nếu thiếu tài năng của con người, sẽ không thể tạo ra một nhà vô địch đua ngựa.



