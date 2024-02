Xét nghiệm chức năng tuyến giáp: Xét nghiệm chức năng tuyến giáp đánh giá chức năng của tuyến giáp, tuyến này đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa quá trình trao đổi chất, sản xuất năng lượng và các chức năng khác nhau của cơ thể. Các xét nghiệm chức năng tuyến giáp phổ biến bao gồm Hormon kích thích tuyến giáp (TSH), T4 tự do (thyroxine) và T3 tự do (triiodothyronine). Mức TSH giúp đánh giá chức năng tổng thể của tuyến giáp, trong khi mức T4 và T3 tự do đo mức độ hormone tuyến giáp hoạt động lưu thông trong máu. Những bất thường trong chức năng tuyến giáp có thể dẫn đến các triệu chứng như mệt mỏi, thay đổi cân nặng, thay đổi tâm trạng và thay đổi nhịp tim. Kiểm tra tuyến giáp thường xuyên là điều cần thiết để phát hiện các rối loạn tuyến giáp như suy giáp (tuyến giáp hoạt động kém) hoặc cường giáp (tuyến giáp hoạt động quá mức) và bắt đầu điều trị thích hợp để khôi phục lại sự cân bằng hormone tuyến giáp và giảm bớt các triệu chứng.