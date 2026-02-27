5 việc NÊN làm trong tháng Giêng, 3 việc tuyệt đối KHÔNG NÊN phạm

Tháng Giêng là tháng khởi đầu của năm mới âm lịch. Trong quan niệm dân gian không chỉ là thời điểm du xuân, lễ chùa mà còn là giai đoạn “định hình” năng lượng cho cả năm. Với nhiều gia đình, đặc biệt những người làm ăn kinh doanh, đây là lúc cần đặc biệt chú ý đến phong thủy nhà cửa. Bởi theo quan niệm Á Đông, không gian sống chính là nơi tích tụ và nuôi dưỡng vận khí, tài lộc và sự hanh thông lâu dài.

Dưới đây là 5 việc nên làm để kích hoạt sinh khí trong tháng Giêng và 3 điều cần tuyệt đối tránh để không ảnh hưởng đến phong thủy gia đình.

5 VIỆC NÊN LÀM TRONG THÁNG GIÊNG

1. Tổng dọn dẹp nhà cửa, loại bỏ đồ cũ hỏng

Sau Tết, nhiều gia đình vẫn giữ nguyên không khí sum vầy nhưng lại quên mất việc dọn dẹp lại không gian sống. Tháng Giêng là thời điểm thích hợp để thanh lọc nhà cửa: bỏ bớt đồ hỏng, vật dụng nứt vỡ, đồ không còn sử dụng.

Trong phong thủy, những món đồ cũ kỹ, hư hại tượng trưng cho năng lượng trì trệ. Khi loại bỏ chúng, không gian sẽ thông thoáng hơn, tạo điều kiện cho luồng khí mới lưu chuyển. Đặc biệt nên kiểm tra kỹ khu vực cửa chính, bếp và phòng khách – những vị trí được xem là trung tâm tài lộc của ngôi nhà.

2. Lau dọn bàn thờ, giữ không gian thờ cúng trang nghiêm

Bàn thờ là nơi linh thiêng nhất trong nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố tâm linh và phong thủy. Trong tháng Giêng, gia chủ nên lau dọn sạch sẽ, thay nước, thay hoa tươi thường xuyên để giữ sự trang trọng. Với gia đình kinh doanh, bàn thờ Thần Tài và Thổ Địa càng cần được chăm chút kỹ lưỡng. Không gian thờ cúng gọn gàng, sáng sủa được xem là cách thể hiện lòng thành và giúp “giữ lộc” trong nhà.

3. Mở cửa đón ánh sáng, kích hoạt dương khí

Tháng Giêng thường trùng với mùa nồm ẩm ở miền Bắc, khiến nhà cửa dễ bí bách. Theo phong thủy, ánh sáng tự nhiên tượng trưng cho dương khí – nguồn năng lượng tích cực. Gia chủ nên tranh thủ những lúc trời khô ráo để mở cửa thông gió, kéo rèm cho ánh sáng tràn vào. Nhà càng sáng sủa, không khí càng lưu thông tốt thì vận khí càng hanh thông.

4. Kiểm tra và chỉnh sửa khu vực bếp

Bếp được xem là “kho tài” của gia đình. Trong tháng đầu năm, nên kiểm tra lại bếp gas, bếp từ, đường ống nước, tránh tình trạng rò rỉ hoặc hỏng hóc. Bếp sạch sẽ, gọn gàng, không bám dầu mỡ không chỉ đảm bảo an toàn mà còn mang ý nghĩa giữ lửa ấm trong gia đình. Một gian bếp ấm cúng tượng trưng cho sự đủ đầy và ổn định.

5. Bố trí cây xanh hợp lý trong nhà

Tháng Giêng là thời điểm thích hợp để đặt thêm cây xanh trong phòng khách hoặc ban công. Những loại cây có lá xanh tươi, sinh trưởng tốt tượng trưng cho sự phát triển và khởi đầu thuận lợi.

Tuy nhiên, cần tránh để cây héo úa, vàng lá vì trong phong thủy, đó là dấu hiệu của năng lượng suy giảm. Cây phải được chăm sóc thường xuyên để duy trì sinh khí.

3 VIỆC TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN PHẠM

1. Không để nhà cửa bừa bộn, ẩm mốc kéo dài

Tháng Giêng mà nhà vẫn ẩm thấp, đồ đạc ngổn ngang sẽ khiến năng lượng trì trệ tích tụ. Phong thủy quan niệm rằng môi trường sống lộn xộn dễ làm tài lộc khó tụ. Đặc biệt trong mùa nồm, cần xử lý kịp thời tình trạng ẩm mốc ở tường, tủ, đồ gỗ để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và vận khí.

2. Tránh sửa chữa lớn, đục phá tùy tiện

Theo quan niệm dân gian, tháng đầu năm không nên động thổ, đập phá hay sửa chữa lớn trong nhà nếu không thực sự cần thiết. Việc này được cho là dễ “động khí”, ảnh hưởng đến sự ổn định của không gian sống. Nếu bắt buộc phải sửa chữa, gia chủ nên chọn ngày phù hợp và chuẩn bị kỹ lưỡng để hạn chế xáo trộn.

3. Không để cửa chính tối tăm, bị che chắn

Cửa chính là nơi đón tài lộc. Nếu khu vực này tối tăm, bừa bộn hoặc bị chắn bởi đồ đạc, năng lượng tốt khó vào nhà. Trong tháng Giêng, nên đảm bảo cửa chính luôn sạch sẽ, có ánh sáng đầy đủ và không bị vật cản che lối.



