5 vị trí trong nhà "cấm kỵ" đặt tủ lạnh: Đặt sai gia chủ tài lộc tiêu tán, sức khỏe sa sút

Trong phong thủy, tủ lạnh được ví như “kho chứa tài lộc” của gia đình. Vị trí đặt tủ lạnh không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày mà còn liên quan đến vận khí, sự ấm no và hạnh phúc. Đặt đúng chỗ có thể giúp gia đình thuận hòa, tài vận hanh thông, ngược lại, đặt sai dễ dẫn đến xui xẻo, thất thoát tiền bạc. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn vô tình phạm phải những vị trí cấm kỵ dưới đây:

1. Đặt tủ lạnh ngoài ban công

Một số gia đình, đặc biệt là ở nhà chung cư có diện tích hạn chế, thường lựa chọn đặt tủ lạnh ngoài ban công nhằm tiết kiệm không gian trong bếp. Tuy nhiên, cách làm này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ban công là khu vực thường xuyên hứng nắng, chịu tác động trực tiếp của gió, mưa, bụi bẩn và độ ẩm cao. Trong điều kiện đó, tủ lạnh dễ bị nóng máy, nhanh xuống cấp, tiêu hao điện năng và rút ngắn đáng kể tuổi thọ. Ngoài ra, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột còn có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo quản thực phẩm, gây mất an toàn cho sức khỏe.

Về phong thủy, ban công thuộc dương, tủ lạnh thuộc âm, sự xung khắc này dễ làm gia chủ thất bát, của cải tiêu tán.

2. Đặt tủ lạnh cạnh bếp

Tủ lạnh sinh hàn khí, bếp sinh nhiệt, hai yếu tố đối nghịch gây hao tốn điện năng và giảm tuổi thọ thiết bị. Trong ngũ hành, tủ lạnh thuộc Kim, bếp thuộc Hỏa, vốn tương khắc. Việc đặt sát nhau dễ khiến tài vận suy giảm, gia đình khó giữ của, thậm chí thường xuyên xảy ra cãi vã, bất hòa.

3. Đặt tủ lạnh đối diện hoặc cạnh cửa ra vào bếp

Đặt tủ lạnh đối diện hoặc ngay sát cửa ra vào bếp là cách bố trí mà nhiều gia đình vô tình mắc phải. Xét ở khía cạnh sinh hoạt, đây là vị trí dễ gây bất tiện: tủ lạnh án ngữ lối đi, khiến việc di chuyển ra vào khó khăn, đặc biệt khi mở cửa tủ có thể va chạm với người đi lại. Trong những gia đình đông người, tình trạng này càng gây phiền toái, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ở góc độ phong thủy, cửa ra vào được coi là nơi đón và lưu thông khí. Khi tủ lạnh đặt ngay vị trí này, dòng khí lưu thông nhanh chóng bị hút ra ngoài, tài khí khó tụ lại trong nhà. Hệ quả là gia chủ dễ gặp cảnh tiền bạc hao hụt, tài vận không ổn định, làm ăn bấp bênh. Vì vậy, gia chủ nên sớm thay đổi cách sắp xếp để vừa thuận tiện sinh hoạt, vừa tránh ảnh hưởng đến vận khí chung của gia đình.

4. Đặt tủ lạnh dưới gầm cầu thang

Nhiều gia đình có diện tích nhỏ thường tận dụng gầm cầu thang để đặt tủ lạnh, với suy nghĩ vừa gọn gàng vừa tiết kiệm không gian. Tuy nhiên, đây lại là vị trí được xem là bất lợi nhất. Gầm cầu thang vốn thiếu ánh sáng, dễ tích tụ ẩm thấp, lâu ngày gây hại cho thiết bị, dễ dẫn đến hỏng hóc.

Không chỉ vậy, theo quan niệm phong thủy, gầm cầu thang là nơi tụ khí xấu, năng lượng bị nén lại, không thông thoáng. Đặt tủ lạnh – vốn được coi là “kho chứa tài lộc” của gia đình – ở khu vực này chẳng khác nào chặn đường lưu thông của tài khí, khiến con đường công danh, sự nghiệp gặp trở ngại, làm ăn khó phát đạt, thậm chí tiền bạc dễ bị tiêu tán.

5. Đặt tủ lạnh trong phòng ngủ

Tủ lạnh trong phòng ngủ có thể tiện lợi nhưng lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Tiếng ồn, khí tỏa ra từ thiết bị khiến giấc ngủ bị gián đoạn, lâu ngày ảnh hưởng sức khỏe. Ngoài ra, nguy cơ rò rỉ khí ga hay chập điện cũng rất nguy hiểm. Về phong thủy, đây là vị trí gây xáo trộn khí tốt, dễ tạo mâu thuẫn trong gia đình.

