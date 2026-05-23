5 trụ cột sức khỏe ai cũng có thể làm để kéo dài tuổi thọ - không hề tốn kém

Một bác sĩ đã chia sẻ “5 trụ cột sức khỏe” mà theo ông có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Theo vị chuyên gia này, những thay đổi lối sống đó không đòi hỏi quá nhiều tiền bạc hay thời gian.

Trong đoạn video podcast No Appointment Necessary được đăng lên Instagram, bác sĩ Amir Khan đã đưa ra lời khuyên về cách sống lâu và khỏe mạnh hơn.

Bác sĩ Amir, người nổi tiếng qua các lần xuất hiện trên đài ITV của Anh, đã chia sẻ những bí quyết giúp duy trì sức khỏe lâu dài.

Người dẫn chương trình, Cherry Healey, hỏi: “Chúng ta thực sự có thể làm gì để tăng tuổi thọ một cách khỏe mạnh?”

Đầu tiên, bác sĩ Amir thừa nhận rằng nhiều podcast về sức khỏe hiện nay chỉ hướng tới một nhóm người nhất định.

Ông nói đó thường là những người “có rất nhiều thời gian, tiền bạc, không gian sống và sự tự do để thực hiện tất cả những điều đó”.

“Nhưng không phải ai cũng như vậy, đúng không?” ông nói.

Sau đó, bác sĩ khuyên mọi người nên thực hiện những điều sau:

- Bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và ăn uống lành mạnh

- Vận động nhiều hơn

- Ngủ đủ và ngủ chất lượng

- Giảm căng thẳng

- Duy trì các mối quan hệ xã hội

Bác sĩ Amir cho rằng hút thuốc là điều tồi tệ nhất mà con người có thể làm với cơ thể mình. “Nó làm xơ cứng động mạch, khiến huyết áp tăng lên,” ông nói.

“Chúng ta biết rằng không có mức tiêu thụ rượu nào là hoàn toàn an toàn, nhưng nếu uống, hãy cố gắng giữ trong giới hạn được khuyến nghị.”

“Sau đó là những điều mọi người thường gọi là lựa chọn lối sống. Đó là thực phẩm bạn ăn. Là mức độ bạn vận động, chất lượng giấc ngủ, cách quản lý căng thẳng và các kết nối xã hội tích cực. Vì thế tôi gọi đây là 5 trụ cột của sức khỏe tốt.”

Trong phần chú thích của video, ông viết thêm: “Bạn không cần phải hoàn hảo, giàu có hay tham gia các kỳ nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe để cải thiện sức khỏe của mình.”

“Hãy bỏ thuốc lá, uống ít rượu hơn, vận động nhiều hơn, ngủ ngon hơn, kiểm soát căng thẳng và duy trì kết nối với mọi người. Những điều cơ bản vẫn là quan trọng nhất.”



