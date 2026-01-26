5 thứ "dụ" rắn vào nhà

Rắn xuất hiện trong khu dân cư, thậm chí bò thẳng vào nhà không còn là chuyện hiếm, đặc biệt vào mùa mưa, mùa nước nổi hoặc những thời điểm thời tiết thay đổi thất thường. Ngoài yếu tố môi trường tự nhiên, nhiều thói quen sinh hoạt và cách sắp xếp nhà cửa tưởng chừng vô hại lại vô tình tạo điều kiện lý tưởng để rắn tìm đến. Dưới đây là 5 thói quen phổ biến dễ "dụ" rắn vào nhà mà nhiều gia đình đang mắc phải.

1. Nhà cửa ẩm thấp, nhiều góc tối

Rắn là loài ưa mát, tránh nắng gắt và đặc biệt thích những khu vực ẩm, kín gió. Những căn nhà thiếu ánh sáng tự nhiên, ít mở cửa thông gió, nền nhà thường xuyên ẩm ướt, gầm giường, gầm tủ chất đầy đồ đạc lâu ngày không dọn dẹp rất dễ trở thành nơi trú ẩn lý tưởng. Vào những ngày nắng nóng hoặc mưa kéo dài, rắn có xu hướng tìm chỗ khô ráo, mát mẻ để ẩn nấp, và không gian trong nhà đáp ứng khá đầy đủ những điều kiện này.

2. Sân vườn um tùm, cỏ dại mọc rậm quanh nhà

Những khu vực có cây cối rậm rạp, cỏ mọc cao, bụi rậm sát tường nhà hay dọc hàng rào là nơi rắn thường xuyên ẩn nấp. Từ đó, chúng có thể dễ dàng bò vào nhà qua các khe cửa, lỗ thông gió hoặc nền nhà thấp. Nhiều gia đình trồng cây cảnh, cây ăn trái nhưng ít tỉa cành, không dọn cỏ định kỳ vô tình tạo thành "hành lang" an toàn cho rắn di chuyển mà không bị phát hiện.

3. Rác thải sinh hoạt và thức ăn thừa không được xử lý kỹ

Rắn không trực tiếp tìm đến thức ăn thừa của con người, nhưng chúng bị thu hút bởi chuột, ếch, nhái, gián và các loài côn trùng nhỏ - những sinh vật thường xuất hiện nhiều ở nơi có rác hữu cơ. Việc để rác qua đêm trong nhà, khu vực bếp ẩm ướt, thức ăn thừa không đậy kín sẽ kéo theo chuột và côn trùng sinh sôi. Khi nguồn thức ăn dồi dào, rắn sẽ lần theo mùi và dấu vết để tìm đến khu vực sinh sống.

4. Nuôi gia cầm hoặc thú nhỏ sát khu vực ở

Chuồng gà, vịt, chim cảnh, thỏ hay thậm chí là hồ cá đặt gần nhà đều có thể trở thành yếu tố thu hút rắn. Gia cầm và động vật nhỏ là con mồi quen thuộc của nhiều loài rắn, đặc biệt ở vùng nông thôn, ven sông, kênh rạch. Nếu chuồng trại không được che chắn kỹ, nền đất ẩm, thức ăn rơi vãi, mùi tanh lan tỏa sẽ khiến rắn dễ dàng đánh hơi và tìm đến, từ đó tăng nguy cơ rắn bò vào nhà.

5. Nhà có nhiều khe hở, cống rãnh không được che chắn

Rắn có thể chui qua những khe hở rất nhỏ. Các vị trí như chân cửa thấp, khe tường nứt, lỗ thoát nước sàn, miệng cống không có nắp hoặc lưới chắn đều là "lối vào" quen thuộc. Nhiều gia đình chủ quan cho rằng nhà cao ráo, cửa đóng kín là an toàn, nhưng thực tế chỉ cần một khe hở nhỏ cũng đủ để rắn luồn vào, đặc biệt là rắn nhỏ hoặc rắn con.