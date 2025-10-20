5 thứ bụng đói cồn cào, cổ họng khát khô cũng TUYỆT ĐỐI không động vào khi vừa thức dậy: Dạ dày, thực quản đều rất "sợ"

Sau một đêm dài, cơ thể vừa trải qua nhiều giờ không nạp năng lượng. Dạ dày trống rỗng, niêm mạc tiêu hóa mỏng manh hơn bình thường. Nếu lúc này ăn hay uống sai cách, bạn có thể vô tình khiến dạ dày và thực quản bị tổn thương, tăng nguy cơ viêm loét, trào ngược hoặc đau bụng kéo dài.

Dưới đây là 5 thứ tuyệt đối không nên chạm vào khi bụng đang đói cồn cào vào buổi sáng.

1. Đồ uống lạnh

Nhiều người có thói quen uống nước lạnh ngay sau khi thức dậy để “tỉnh ngủ”. Nhưng khi bụng còn trống, nhiệt độ lạnh đột ngột có thể khiến niêm mạc dạ dày co lại, gây đau rát và rối loạn co bóp. Với người có bệnh viêm loét dạ dày hay trào ngược, đồ lạnh còn dễ làm tình trạng nặng thêm. Một số loại nước ngọt lạnh còn chứa đường và calo cao, khiến đường huyết tăng đột ngột, gây choáng váng và mệt mỏi.

Ảnh minh họa

2. Đồ ăn cay, nồng

Ớt, tỏi hay các món nhiều gia vị cay nồng giúp kích thích vị giác, nhưng lại là “kẻ thù” của dạ dày khi bụng rỗng. Capsaicin trong ớt có thể làm tăng tiết axit, gây bỏng rát và đau vùng thượng vị. Ăn cay sớm còn dễ gây kích ứng miệng và thực quản, dẫn đến loét miệng hoặc viêm thực quản nếu duy trì thường xuyên.

3. Cà phê

Ảnh minh họa

Không ít người mở đầu ngày mới bằng một tách cà phê đen đậm. Tuy nhiên, caffeine có thể làm tăng tiết axit dịch vị, kích ứng niêm mạc dạ dày và gây cảm giác buồn nôn, trào ngược hoặc khó tiêu. Với người có tiền sử đau dạ dày, thói quen này càng nguy hiểm hơn. Nếu vẫn muốn uống cà phê, nên ăn nhẹ trước, chẳng hạn vài lát bánh mì hoặc chuối để “lót dạ”.

4. Thực phẩm có tính axit

Uống nước chanh hay ăn cam khi vừa thức dậy được nhiều người tin là “detox” hoặc giúp giảm cân, nhưng thực tế lại dễ phản tác dụng. Lượng axit cao kích thích mạnh dạ dày, gây tăng tiết axit và làm tổn thương niêm mạc thực quản. Với người đang bị viêm loét, trào ngược hay loét miệng, việc này có thể khiến cơn đau xuất hiện ngay lập tức.

5. Thực phẩm nhiều đường

Ảnh minh họa

Các món ngọt như bánh rán, quẩy, bánh kem tưởng chừng giúp “nạp năng lượng” nhanh nhưng lại khiến đường huyết tăng vọt. Cơ thể sẽ phản ứng bằng cách tiết insulin quá mức, gây mệt mỏi và lâu dài có thể dẫn đến kháng insulin, tăng nguy cơ tiểu đường. Đường tinh luyện còn làm dạ dày tiết axit mạnh hơn, gây cảm giác cồn cào và buồn nôn sau ăn.