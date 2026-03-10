5 thói quen cực tốt cho huyết áp và cholesterol: Làm đúng thì tim mạch rất "biết ơn"

Theo nghiên cứu mới, người trẻ đang đặt sức khỏe tim mạch lên hàng đầu trong các ưu tiên của họ và vượt qua các nhóm tuổi lớn hơn về các biện pháp phòng ngừa chủ động.

Dữ liệu cho thấy gần hai phần ba (64%) Gen Z từ 18 đến 24 tuổi và ba phần tư (76%) những người từ 25 đến 34 tuổi cho biết họ chủ động thực hiện các hành động để duy trì trái tim khỏe mạnh.

Trong khi đó, con số này giảm xuống còn 54% ở những người trên 65 tuổi.

Các nhóm tuổi trẻ đặc biệt chú ý đến vai trò của dinh dưỡng đối với sức khỏe và thể chất. Hơn một phần ba (39%) người từ 25 đến 34 tuổi cho biết họ biết loại thực phẩm và đồ uống nào hỗ trợ sức khỏe tim mạch, và 65% sẽ chọn đồ uống hoặc món ăn nhẹ có lợi cho tim thay vì thứ chỉ đơn giản là ngon miệng hay mang tính “nuông chiều”.

Trong nghiên cứu do Savanta ComRes thực hiện với 2.051 cư dân tại Anh vào tháng 11 năm 2025, hơn một nửa (64%) người dưới 35 tuổi cho biết họ đang chủ động điều chỉnh chế độ ăn ngay từ bây giờ để giúp ngăn ngừa các vấn đề tim mạch trong tương lai. Điều này cho thấy xu hướng chuyển từ phản ứng khi bệnh xảy ra sang phòng ngừa từ sớm.

Không chỉ về chế độ ăn, Gen Z và millennials còn theo dõi sức khỏe tim mạch rất cẩn thận. Gần hai phần ba (64%) người từ 25 đến 34 tuổi kiểm tra huyết áp ít nhất mỗi năm một lần, cùng với 51% người từ 18 đến 24 tuổi.

Đây cũng là nhóm có khả năng biết mức huyết áp khỏe mạnh cao nhất (67%), so với chỉ khoảng một nửa ở nhóm 25–64 tuổi.

Chuyên gia dinh dưỡng, tiến sĩ Emma Derbyshire cho rằng sự thay đổi giữa các thế hệ này là tín hiệu tích cực: “Chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi thực sự trong tư duy của người trẻ. Sức khỏe tim mạch không còn bị xem là điều chỉ cần lo lắng khi về già – nó đang trở thành một phần của các cuộc trò chuyện hằng ngày về sức khỏe.”

“Sự gia tăng của việc theo dõi sức khỏe, khám phòng ngừa và nhận thức về dinh dưỡng là tín hiệu rất tích cực. Điều quan trọng bây giờ là đảm bảo những lời khuyên đáng tin cậy và thiết thực có thể tiếp cận được với mọi nhóm tuổi.”

Tiến sĩ Derbyshire nhấn mạnh rằng bảo vệ trái tim không cần phải thay đổi chế độ ăn uống quá cực đoan hoặc tập luyện khắc nghiệt: “Những thói quen nhỏ nhưng duy trì đều đặn có thể tạo ra khác biệt rõ rệt. Từ việc cải thiện chất lượng chất béo trong chế độ ăn, tăng lượng kali, bổ sung trái cây và rau củ, đến duy trì hoạt động thể chất – những điều chỉnh nhỏ trong cuộc sống hằng ngày này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì huyết áp và cholesterol ở mức khỏe mạnh.”

5 thói quen rất tốt cho huyết áp và cholesterol

1. Đa dạng thực vật trong chế độ ăn

Xu hướng chú trọng sức khỏe đường ruột vẫn đang phát triển. Việc tiêu thụ nhiều loại thực vật khác nhau giúp tăng lượng chất xơ và polyphenol, hỗ trợ duy trì cân bằng cholesterol và chức năng mạch máu.

Thay vì chỉ đếm calo, hãy đặt mục tiêu 30 loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật mỗi tuần, bao gồm trái cây, rau củ, thảo mộc, gia vị, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt.

2. Tăng cường thực phẩm giàu kali

Kali giúp cân bằng natri trong cơ thể và đóng vai trò trong việc kiểm soát huyết áp, nhưng thường chưa được chú ý đúng mức.

Các thực phẩm như rau lá xanh, các loại đậu, sữa chua và trái cây có thể giúp tăng lượng kali tự nhiên. Một mẹo nhỏ là uống một ly nước cam 100% vào buổi sáng, cung cấp khoảng 11% nhu cầu kali hằng ngày.

Ăn uống lành mạnh rất quan trọng với sức khỏe tim mạch.

3. Nâng cấp chất béo trong chế độ ăn

Trong nhiều năm, lời khuyên về sức khỏe tim mạch thường xoay quanh việc giảm chất béo. Tuy nhiên, cách tiếp cận thông minh hơn là thay đổi loại chất béo.

Hãy chọn chất béo không bão hòa từ thực vật, giúp cải thiện mức cholesterol và chức năng mạch máu.

4. Biến bữa sáng với yến mạch thành “siêu thực phẩm”

Hãy thử ăn yến mạch vào bữa sáng. Bạn có thể làm overnight oat (yến mạch qua đêm) hoặc cháo yến mạch tốt cho tim với các topping giàu dinh dưỡng.

Chất xơ hòa tan và beta-glucans trong yến mạch giúp giảm cholesterol LDL. Khi kết hợp với các loại hạt và quả mọng, bạn sẽ có một bữa sáng cực kỳ tốt cho tim.

5. Vận động thông minh

Không cần các bài tập quá khắc nghiệt để cải thiện sức khỏe tim mạch. Trên thực tế, vận động đều đặn kết hợp với bài tập sức mạnh có thể giúp cải thiện chức năng mạch máu.

Các hình thức tập luyện đang ngày càng phổ biến như Reformer Pilates giúp cải thiện tuần hoàn cơ bắp, sức bền và cũng rất tốt cho việc giảm căng thẳng.



