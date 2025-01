5 thói quen ăn uống là “sát thủ đường tiêu hóa”, cứ Tết lại càng phổ biến

Tết đến xuân về mang theo bao vui mừng, là dịp sum họp, là thời điểm nghỉ ngơi nhưng cũng là lúc các bệnh về đường tiêu hóa dễ trỗi dậy mạnh mẽ. Theo bác sĩ Xiehe từ Bệnh viện Đại học Y Liên minh Bắc Kinh (Trung Quốc), rất nhiều người có tâm lý ăn uống tùy ý, thả ga dịp Tết và rất có thể sẽ phải gặp bác sĩ ngay sau khi kỳ nghỉ này kết thúc.

Nếu không muốn mình nằm trong số đó, hãy nhanh chóng ngừng hoặc tránh xa 5 thói quen ăn uống phổ biến vào dịp Tết là “sát thủ đường tiêu hóa” sau đây:

1. Ăn không đúng bữa, bỏ bữa

Trong những ngày Tết bận rộn, nhiều người thường bỏ bữa hoặc ăn không đúng giờ giấc. Thói quen này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tiêu hóa. Khi bỏ bữa, dạ dày sẽ tiết ra nhiều axit hơn để chuẩn bị cho bữa ăn tiếp theo, gây dư thừa axit trong dạ dày. Tác hại trước mắt là cảm giác ợ chua, đầy bụng, hoặc đau thượng vị. Nếu bỏ bữa kéo dài, lượng axit dư thừa sẽ làm tổn thương lớp niêm mạc bảo vệ dạ dày, gây viêm loét.

Ngoài ra, khi ăn quá no vào bữa tiếp theo để bù đắp, dạ dày phải làm việc quá sức, có thể gây trào ngược dạ dày thực quản, viêm loét dạ dày tá tràng, hoặc làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như ung thư dạ dày.

2. Ăn uống quá no

Ngày Tết, những mâm cơm thịnh soạn khiến nhiều người dễ rơi vào thói quen ăn quá no. Dù cơ thể có thể cảm thấy hài lòng ngay lúc đó, nhưng hậu quả về lâu dài là rất nghiêm trọng.

Ăn quá no làm dạ dày phải làm việc quá sức để tiêu hóa, gây căng thẳng cho cơ thể và hệ tiêu hóa. Ngắn hạn, bạn sẽ cảm thấy đầy bụng, khó tiêu, mệt mỏi và có thể gặp phải tình trạng ợ chua hoặc trào ngược dạ dày. Còn nếu duy trì thói quen này lâu dài, việc ăn quá no sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm loét dạ dày, viêm thực quản, hoặc thậm chí ung thư dạ dày do lớp niêm mạc dạ dày bị tổn thương liên tục.

3. Ăn quá nhanh, nhai không kỹ

Thói quen ăn nhanh và nhai không kỹ rất phổ biến trong các bữa tiệc Tết. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây rối loạn tiêu hóa. Khi bạn không nhai kỹ, thức ăn sẽ không được nghiền nát đúng mức, khiến dạ dày phải làm việc nhiều hơn để tiêu hóa, dễ dẫn đến cảm giác đầy bụng, khó tiêu và đầy hơi.

Lặp lại trong nhiều bữa, thói quen này có thể dẫn đến tình trạng viêm loét dạ dày, do dạ dày phải tiết ra quá nhiều axit để tiêu hóa thức ăn chưa được nghiền nát kỹ. Ngoài ra, ăn nhanh cũng có thể làm bạn nuốt phải không khí, gây tắc nghẽn dạ dày và gia tăng áp lực lên cơ quan tiêu hóa.

4. Ăn quá nhiều các món dầu mỡ, chiên rán

Các món ăn chiên rán, dầu mỡ thường có mặt trong những bữa ăn Tết nhưng lại là một yếu tố gây hại nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày. Chế độ ăn giàu mỡ khiến dạ dày phải làm việc nhiều hơn để tiêu hóa, làm chậm quá trình tiêu hóa và gây cảm giác đầy bụng.

Trong ngắn hạn, bạn sẽ cảm thấy khó tiêu và khó chịu, với những triệu chứng như ợ chua hoặc trào ngược dạ dày. Còn về lâu dài, việc ăn nhiều thức ăn dầu mỡ có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày, dẫn đến viêm loét dạ dày mãn tính. Thực phẩm dầu mỡ cũng là yếu tố nguy cơ cao gây ra các bệnh lý nghiêm trọng như viêm tụy, mỡ máu cao và các vấn đề về tim mạch.

5. Kết hợp quá nhiều thực phẩm khó tiêu trong 1 bữa

Ngày Tết thường rất đa dạng thực phẩm với mâm cao cỗ đầy. Nhưng lưu ý đừng ăn quá nhiều thực phẩm khó tiêu trong cùng 1 bữa ăn như thịt đỏ, hải sản, đồ nếp… Điều này khiến dạ dày phải làm việc quá sức để tiêu hóa tất cả. Dẫn đến cảm giác đầy bụng, khó tiêu, nặng nề và thậm chí có thể gây ra tắc nghẽn dạ dày.

Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, nó có thể dẫn đến viêm loét dạ dày và tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa như viêm ruột, trào ngược dạ dày thực quản. Ngoài ra, kết hợp quá nhiều thực phẩm khó tiêu có thể gây rối loạn hệ vi sinh đường ruột, làm giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe lâu dài.

