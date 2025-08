5 tác hại của việc ăn thịt gà quá thường xuyên mà rất nhiều người CHƯA TỪNG nghĩ tới!

Thịt gà từ lâu đã được xếp vào nhóm thịt trắng, giàu protein, ít chất béo và được xem là “lành mạnh” hơn so với thịt đỏ như thịt bò, thịt heo. Tuy nhiên, tiêu thụ quá mức, nhất là khi chế biến không đúng cách, lại có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe. Một số nghiên cứu gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, cho thấy việc ăn thịt gà quá thường xuyên không hề an toàn như nhiều người vẫn nghĩ.

1. Tăng nguy cơ tử vong, đặc biệt là do ung thư tiêu hóa

Một nghiên cứu kéo dài 19 năm do Viện Tiêu hóa Quốc gia Ý thực hiện trên 4.869 người trưởng thành đã phát hiện: những người ăn hơn 300g thịt gà mỗi tuần có nguy cơ tử vong cao hơn 27% so với những người ăn dưới 100g/tuần. Đặc biệt, nam giới ăn thịt gà vượt mức này có nguy cơ tử vong do ung thư đường tiêu hóa cao gấp đôi.

Nguyên nhân được cho là liên quan đến cách chế biến: khi nướng hoặc chiên ở nhiệt độ cao, thịt gà tạo ra các hợp chất như amin dị vòng (HCA) và hydrocarbon thơm đa vòng (PAH) - đều là chất gây ung thư tiềm năng. Ngoài ra, dư lượng thuốc trừ sâu, hormone tăng trưởng hoặc chất bảo quản trong các sản phẩm gà chế biến sẵn (như xúc xích gà, gà viên, gà đông lạnh...) cũng là yếu tố đáng lo ngại.

2. Làm tăng cholesterol “xấu” trong máu

Dù được xem là ít béo, nhưng thịt gà vẫn có thể làm tăng mức LDL (cholesterol xấu) nếu chế biến không đúng cách. Một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy, thịt trắng (bao gồm cả thịt gà) làm tăng LDL gần tương đương với thịt đỏ khi ăn quá thường xuyên.

Đặc biệt, các món như gà rán, gà quay da giòn hay gà nướng dầu mỡ có thể khiến cholesterol tăng cao đột ngột. Lượng chất béo bão hòa trong da gà và lớp dầu chiên lặp lại cũng gây tích tụ mỡ xấu trong máu, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, đau tim.

3. Tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu

Một nghiên cứu của Hiệp hội Vi sinh vật Hoa Kỳ được công bố trên tạp chí mBio chỉ ra rằng vi khuẩn E.coli - nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm trùng đường tiểu - được phát hiện trong 80% mẫu thịt gà được khảo sát. Vi khuẩn này có thể xâm nhập vào cơ thể nếu thịt không được nấu chín kỹ hoặc bị nhiễm chéo khi chế biến.

Điều đáng lo hơn là nhiều loại gà nuôi công nghiệp chứa kháng sinh, khiến vi khuẩn trong gà có khả năng kháng thuốc. Khi nhiễm trùng xảy ra, việc điều trị sẽ khó khăn hơn, dễ dẫn đến biến chứng nghiêm trọng.

4. Gây “sinh nhiệt”, mất cân bằng cơ thể

Theo y học cổ truyền, thịt gà là loại thực phẩm có tính nhiệt, dễ khiến cơ thể “bốc hỏa”. Việc ăn thịt gà quá nhiều, nhất là vào mùa hè hoặc khi đang mắc bệnh nhiệt (sốt, nổi mụn, viêm họng...) có thể khiến tình trạng trở nên trầm trọng hơn. Một số người còn gặp hiện tượng chảy máu cam hoặc sổ mũi kéo dài sau khi ăn gà liên tục nhiều ngày.

5. Dễ gây tăng cân, rối loạn chuyển hóa

Dù thịt gà ít béo hơn thịt đỏ, nhưng nếu ăn quá nhiều - đặc biệt là tiêu thụ liên tục mỗi ngày - vẫn có thể khiến cơ thể dư thừa đạm, tích trữ năng lượng dư thành mỡ, gây tăng cân. Nhiều người chọn ức gà để giảm cân nhưng lại ăn sai cách: không tính khẩu phần, ăn thay cả tinh bột và rau, khiến cơ thể mất cân bằng dinh dưỡng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi protein nạp vào vượt quá nhu cầu, gan và thận sẽ phải hoạt động liên tục để xử lý, từ đó làm tăng gánh nặng chuyển hóa. Về lâu dài, tình trạng này có thể gây rối loạn đường huyết, tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao và thậm chí ảnh hưởng chức năng thận.

Vậy nên ăn thịt gà bao nhiêu là đủ, tốt cho sức khỏe? Chuyên gia dinh dưỡng Theresa Gentile (Viện Dinh dưỡng Hoa Kỳ) khuyến nghị: - Không nên ăn quá 300g thịt gà/tuần (tương đương 2–3 bữa) - Ưu tiên gà luộc, hấp, nướng ở nhiệt độ thấp - Chọn thịt gà hữu cơ hoặc chăn thả tự nhiên, hạn chế gà công nghiệp - Tránh gà chế biến sẵn như gà viên, gà xông khói, gà đông lạnh tẩm ướp - Kết hợp đa dạng thực phẩm, thay thế thịt gà bằng cá biển, trứng, đậu phụ, hạt để giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa

Nguồn và ảnh: UDN, The Paper