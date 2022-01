5 tác dụng tuyệt vời của quả lựu đối với sức khỏe tình dục

Siêu thực phẩm này chứa đầy chất chống oxy hóa đã được chứng minh là giúp cả nam giới và nữ giới có một đời sống tình dục tốt hơn. Loại trái cây này có thể làm tăng mức testosterone, cải thiện chất lượng tinh trùng, tăng ham muốn tình dục và cải thiện tâm trạng của bạn.



Lựu chứa chất chống oxy hóa cao gấp 3 lần so với rượu vang đỏ và trà xanh. Chất chống oxy hóa là những chất giúp cải thiện lưu thông máu, giảm viêm, giảm nguy cơ bệnh tim và chống lại các chất tự do có hại gây lão hóa, bệnh tật và ung thư. Chất chống oxy hóa có trong lựu thậm chí còn được biết là giúp chống lại bệnh ung thư vú.

I. Các lợi ích sức khỏe của lựu

Nếu bạn đang muốn cải thiện sức khỏe tình dục của mình, bạn cần bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày một cốc nước ép lựu . Thậm chí chiết xuất từ hạt của quả lựu cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cùng tìm hiểu 5 tác dụng tuyệt vời của quả lựu có tác dụng gì đối với sức khỏe tình dục của bạn:

1. Lựu tăng cường testosterone

Testosterone là một hormone nam tính kiểm soát những dấu hiệu đàn ông như râu trên mặt, giọng nói trầm ấm, sự phát triển cơ bắp và thậm chí cả ham muốn tình dục của nam giới. Mức testosterone thấp có thể ảnh hưởng tới nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như dẫn đến giảm năng lượng, gây trầm cảm , giảm ham muốn tình dục , tăng cân, mất cơ, sương mù não,...

Không chỉ quan trọng với nam giới, phụ nữ cũng cần testosterone cho ham muốn tình dục của họ và điều chỉnh mức độ estrogen. Testosterone thấp ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Nếu gần đây bạn không còn hứng thú nhiều với chuyện chăn gối, có thể bạn đang bị giảm testosterone.

Tốt nhất bạn nên tăng mức testosterone theo cách tự nhiên trước khi sử dụng các liệu pháp thay thế testosterone tốn kém và hiệu quả thường không lâu dài. Ăn lựu hàng ngày là một trong những cách dễ nhất và ngon miệng để cải thiện lượng testosterone.

Lựu được chứng minh là có khả năng ngăn chặn quá trình sản xuất estrogen. Viện Nghiên cứu Beckman ở California, Hoa Kỳ đã báo cáo rằng lựu rất giàu ellagittanins (ET). ET chuyển hóa thành các hợp chất được sử dụng để ngăn nội tiết tố androgen chuyển đổi thành estrogen. Thực chất, ET giúp sản xuất estrogen. Điều này rất quan trọng đối với mức testosterone. Quá nhiều estrogen có thể cản trở ham muốn tình dục, ảnh hưởng tới sự cương dương và tăng nguy cơ mất xương. Thêm vào đó, estrogen ngăn chặn quá trình sản xuất testosterone.

Nồng độ cao của estrogen thực sự làm giảm nồng độ testosterone tạo ra sự mất cân bằng của các hormone có khả năng hủy hoại sức khỏe tình dục nam giới.

Một nghiên cứu tại Đại học Queen Margaret ở Edinburgh, Scotland cho thấy rằng những người tham gia được uống 1 ly nước ép lựu mỗi ngày trong 2 tuần sẽ tăng trung bình 24% testosterone. Các nhà khoa học cũng thấy các kết quả khác liên quan đến việc cải thiện testosterone, hormon cân bằng và tâm trạng được điều chỉnh:

- Giảm huyết áp

- Giảm mức độ căng thẳng

- Tăng cảm xúc tích cực, đặc biệt là sự tự tin

- Cải thiện tâm trạng

- Giảm cảm giác ngại ngùng, sợ hãi và buồn bã.

2. Cải thiện rối loạn chức năng cương dương

Nghiên cứu của Đại học Queen Margaret không chỉ cho thấy mức độ testosterone tăng lên mà còn làm tăng cảm xúc tích cực. Căng thẳng, lo lắng, kém tự tin và sợ hãi đều là những nguyên nhân dẫn đến rối loạn cương dương. Nghiên cứu này đã chứng minh rằng lựu có thể cải thiện những lo lắng về tâm lý có thể gây rối loạn chức năng cương dương. Hơn nữa, lựu giúp giải quyết 3 nguyên nhân chính gây rối loạn cương: hạn chế về lưu lượng máu do tăng huyết áp , bệnh tim mạch và béo phì.

2.1. Cải thiện lưu lượng máu

Bạn cần cung cấp một lượng máu thích hợp để dương vật có thể cương cứng. Nếu bạn bị tăng huyết áp, động mạch bị tổn thương hoặc các vấn đề về mạch máu, lưu lượng máu đến dương vật bị hạn chế, gây rối loạn cương dương.

Một số nghiên cứu cho thấy nước ép lựu có thể làm giảm huyết áp tâm thu với đặc tính hạ huyết áp cấp tính đầy hứa hẹn. Điều này có thể giúp thúc đẩy lưu lượng máu đến dương vật khi đến thời điểm cương cứng.

Hơn nữa, một nghiên cứu năm 2007 cho thấy, uống 100% nước ép lựu giúp kiểm soát chứng rối loạn cương dương. 50% những người tham gia uống loại nước trái cây này đã có sự cải thiện về khả năng cương cứng. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng điều này là do hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong lựu có thể ngăn chặn các gốc tự do ức chế lưu lượng máu đến dương vật.

Ngoài ra, lựu chứa nhiều vitamin C . Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất oxit nitric (NO) bằng cách chuyển đổi nitrit thành NO. NO là một chất hóa học giúp thư giãn các mạch máu và làm linh hoạt các cơ ở gần và trong dương vật. Quá trình này chuẩn bị cho dương vật của bạn cương cứng. Một nghiên cứu của Italy năm 2005 phát hiện ra sự gia tăng mức độ NO và sự giảm tổn thương do chất chống oxy hóa trong tất cả các mạch máu sau khi uống nước ép lựu.

2.2. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Các vitamin và chất chống oxy hóa cùng các khoáng chất chứa đầy trong lựu khiến nó trở thành một loại quả cực tốt cho tim mạch. Các chất này có thể giúp các mạch máu giãn nở tốt và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Bệnh tim là một nguyên nhân khác gây ra rối loạn cương dương và giảm ham muốn tình dục.

Lựu có thể giúp giảm cholesterol, loại bỏ cặn bẩn trong động mạch (cholesterol xấu), hạn chế viêm nhiễm và tăng cường lưu lượng máu - tất cả những vấn đề này đều làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Một nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ dầu hạt lựu hàng ngày trong 4 tuần đã cải thiện tỷ lệ chất béo trung tính trên HDL của những người tham gia, về cơ bản làm giảm cặn bẩn và tăng cholesterol tốt. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nửa ly nước ép lựu và 3 quả chà là có đủ chất chống oxy hóa giúp bảo vệ khỏi các cơn đau tim và đột quỵ.

Trong một nghiên cứu khác, các nhà khoa học kết luận nước ép lựu có thể làm giảm lượng cholesterol xấu ở những người mắc đái tháo đường type 2 và cholesterol cao.

2.3. Lựu chống béo phì và cải thiện hiệu suất thể thao

Thừa cân có thể gây rối loạn cương dương, giảm testosterone, mất cân bằng nội tiết tố, bệnh tim mạch, đái tháo đường,… Lựu cũng đã được chứng minh là giúp chống béo phì bằng cách kiềm chế cơn đói và cải thiện nồng độ NO.

Một nghiên cứu năm 2016 tại Đại học Queen Margaret cho thấy, những người tham gia bổ sung lựu hàng ngày giảm cảm giác thèm ăn, ít đói hơn và cảm thấy no hơn sau khi ăn so với nhóm dùng giả dược.

Thêm vào đó, lựu có thể giúp cải thiện hiệu suất tập thể dục, giúp bạn giảm cân và tăng cơ với tốc độ nhanh hơn.

Lựu có một lượng nitrat cao, giúp tăng cường lưu lượng máu đi khắp cơ thể. Việc cải thiện lưu lượng máu đến các cơ bắp có thể cải thiện hiệu suất và độ bền của bài tập. Bạn càng tập luyện tốt, cơ thể của bạn càng có thể đốt cháy phần thừa đó. Duy trì cân nặng hợp lý có thể giúp giảm các triệu chứng của rối loạn cương dương, giúp bạn tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả hơn.

3. Lựu giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Nghiên cứu gần đây cho thấy, lựu có thể ngăn ngừa được căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Các dữ liệu cho thấy polyphenol trong quả lựu góp phần thúc đẩy quá trình tự tiêu diệt tế bào. Apoptosis là quá trình tự nhiên của cơ thể, nghĩa là các tế bào không lành mạnh tự hủy trước khi lây bệnh sang các tế bào khác.

Khi các tế bào bị tổn thương không tự hủy, chúng bắt đầu sinh sản và phát triển thành các khối u và ung thư. Chiết xuất từ quả lựu giúp giữ cho quá trình apoptosis tự nhiên này hoạt động, vì vậy các tế bào ung thư và bị tổn thương sẽ tiếp tục bị tiêu diệt.

4. Cải thiện chất lượng tinh trùng

Tinh trùng khỏe mạnh đề cập đến số lượng, sự di chuyển, cấu trúc và khả năng sinh sản của tinh trùng. Tinh trùng khỏe mạnh có nhiều khả năng thụ tinh với trứng và tạo ra một phôi thai khỏe mạnh.

Nếu bạn và đối tác đang cố gắng thụ thai, hãy thêm nước ép lựu vào thực đơn hàng ngày. Các nhà nghiên cứu Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy một lượng lớn chất chống oxy hóa tự nhiên trong tinh trùng và máu, chứng minh thêm rằng chiết xuất quả lựu giúp đưa các chất dinh dưỡng trực tiếp vào máu để chống lại quá trình oxy hóa gây hại cho cơ thể.

5. Các lợi ích khác của quả lựu

Lựu cũng có một số lợi ích giúp sức khỏe tổng thể của bạn tốt hơn đáng kể. Khả năng chống lại stress, oxy hóa và giảm thiểu chứng viêm của lựu đã được chứng minh là có tác dụng chống lại bệnh viêm khớp dạng thấp , đau khớp và sưng tấy. Nó cũng đã được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ sức khỏe não bộ, cải thiện trí nhớ và chống lại các dấu hiệu của bệnh Alzheimer.

Khi chúng ta già đi, các quá trình tự nhiên của cơ thể bắt đầu chậm lại. Nếu bạn muốn duy trì hoạt động với sức khỏe tối ưu, bạn cần phải chăm sóc sức khỏe tình dục, thể chất, tình cảm và tinh thần của mình ngay từ khi còn trẻ. Lựu đã được chứng minh những lợi ích trong tất cả các khía cạnh chăm sóc sức khỏe này.

II. Cách tốt nhất để tiêu thụ lựu mỗi ngày

Lựu có thể được tiêu thụ với nhiều cách khác nhau: trộn với sữa chua, làm salad, ăn trực tiếp hoặc chế biến thành nước ép. Nước ép lựu và các chất bổ sung từ lựu là một cách phổ biến để có được một sức khỏe tốt. Nhưng bạn nên tránh các loại nước ép lựu đóng hộp, có xu hướng chứa nhiều đường và thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục của bạn.

Hãy tạo thói quen tự làm nước ép lựu tại nhà. Việc làm này giúp bạn có thể kiểm soát hương vị và độ đặc của loại nước ép này.

Các bước thực hiện:

- Cắt quả lựu ra, sau đó tách hạt ra và cho vào bát nước sạch. Các hạt sẽ chìm xuống đáy và màng trắng của chúng sẽ nổi lên trên. Lọc nước để loại bỏ màng trắng.

- Cho hạt vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Lọc hỗn hợp qua rây. Thêm nước hoặc đá tùy thích.

Lưu ý, nhiều người thường bỏ hạt lựu đi, nhưng đây là một phần có khá nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hạt lựu chín có giá trị dinh dưỡng cao, có tác dụng chống vi khuẩn, chống oxy hóa và tẩy giun hiệu quả. Trẻ em không nên ăn hạt lựu vì dễ hóc hoặc nuốt gây tắc ruột. Người lớn cần nhai kỹ trước khi nuốt để tránh khó tiêu, tắc ruột.