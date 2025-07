Hầu hết mọi người đều biết tuổi thọ có thể được quyết định một phần bởi gene di truyền. Tuy nhiên, ngoài yếu tố di truyền, việc xây dựng các thói quen và sở thích lành mạnh cũng góp phần tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ đáng kể ở nam giới. Theo Aboluowang , dưới đây là 5 sở thích của nam giới sống thọ.

Xây dựng các thói quen và sở thích lành mạnh cũng góp phần tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ (Ảnh: Sina)

Thích vận động

Vận động giúp tăng cường lưu thông máu, cải thiện chức năng tim phổi, và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường. Những người đàn ông sống thọ thường duy trì thói quen tập luyện đều đặn với nhiều hình thức khác nhau, bao gồm các bài tập thể dục nhịp điệu, bơi lội, rèn luyện sức mạnh và các bài tập tăng cường sự dẻo dai.

Nghiên cứu cho thấy, những người kiên trì vận động có hệ tim mạch khỏe mạnh hơn rõ rệt so với người ít vận động - khả năng co bóp cơ tim được cải thiện, độ đàn hồi mạch máu tăng, từ đó làm giảm tỷ lệ mắc các bệnh như bệnh mạch vành, cao huyết áp.

Thích gần gũi với thiên nhiên

Gần gũi thiên nhiên là đặc điểm nổi bật khác của những người đàn ông sống thọ. Trong cuộc sống đô thị hiện đại, con người thường xuyên phải đối mặt với tiếng ồn, ô nhiễm không khí và các vấn đề khác, trở về với thiên nhiên giúp giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực này hiệu quả.

Việc tiếp xúc với môi trường tự nhiên giúp giảm mức độ hormone gây căng thẳng cortisol, đồng thời tăng lượng các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine, từ đó cải thiện tâm trạng và làm giảm các triệu chứng lo âu, trầm cảm.

Ngoài ra, khi gần gũi với thiên nhiên, chúng ta được hít thở không khí trong lành và tận hưởng ánh nắng mặt trời, giúp cơ thể tổng hợp vitamin D - dưỡng chất vô cùng quan trọng cho việc hấp thụ canxi, duy trì sức khỏe xương khớp, đồng thời còn liên quan chặt chẽ đến việc điều chỉnh hệ miễn dịch và sức khỏe tim mạch.

Thích ăn rau củ quả

Một chế độ ăn uống hợp lý là yếu tố quan trọng để có cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ. Những người đàn ông sống thọ thường chú trọng đến việc bổ sung rau củ quả vào khẩu phần ăn của mình.

Rau củ quả rất giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và nhiều hợp chất sinh học khác, những dưỡng chất này đóng vai trò không thể thiếu trong việc duy trì chức năng sinh lý bình thường của cơ thể và phòng ngừa bệnh tật. Các chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E và beta-carotene trong rau củ quả giúp loại bỏ các gốc tự do, giảm tổn thương tế bào do stress oxy hóa và làm chậm quá trình lão hóa.

Chất xơ thúc đẩy nhu động ruột, cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tiêu hóa như táo bón hay ung thư đại trực tràng.

Thích duy trì tâm trạng vui vẻ

Sức khỏe tinh thần và thể chất có mối liên hệ mật thiết với nhau, những người đàn ông sống thọ thường có thái độ sống tích cực cùng khả năng điều chỉnh cảm xúc tốt. Một tinh thần lạc quan có thể tăng cường chức năng hệ miễn dịch, giảm phản ứng viêm và thúc đẩy quá trình tự phục hồi của cơ thể.

Nghiên cứu cho thấy, việc thường xuyên ở trong trạng thái tiêu cực như lo lắng, trầm cảm có thể gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ miễn dịch, làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh, bao gồm cả bệnh truyền nhiễm và bệnh tim mạch.

Thích duy trì thói quen sinh hoạt điều độ

Thói quen sinh hoạt điều độ là chìa khóa để duy trì sự vận hành bình thường của đồng hồ sinh học, và cũng là một đặc điểm quan trọng của những người đàn ông sống thọ. Duy trì sinh hoạt điều độ giúp đồng hồ sinh học đồng bộ với nhịp điệu ngày đêm của tự nhiên, duy trì sự ổn định của các chức năng sinh lý.

Những người đàn ông sống thọ thường có giờ thức dậy và đi ngủ cố định, đảm bảo giấc ngủ đầy đủ. Ngủ là giai đoạn quan trọng để cơ thể tự phục hồi. Trong khi ngủ, cơ thể thực hiện nhiều hoạt động sinh lý như sửa chữa tế bào, điều hòa hormone và củng cố trí nhớ.

Ngược lại, thiếu ngủ hoặc ngủ không đều đặn trong thời gian dài có thể làm suy giảm chức năng hệ miễn dịch, gây rối loạn trao đổi chất và tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Ngoài ra, thói quen sinh hoạt điều độ còn bao gồm ăn đúng giờ, sắp xếp hợp lý thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

Các cuộc khảo sát với những người sống trăm tuổi cho thấy, đại đa số họ đều có lối sống và sinh hoạt rất điều độ, nhịp sống của họ hòa hợp chặt chẽ với nhịp điệu của tự nhiên. Đây là yếu tố nền tảng vững chắc cho sức khỏe và tuổi thọ của họ.

(Nguồn: Aboluowang)