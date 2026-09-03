5 sai lầm khiến máy giặt "xịn" mấy cũng hỏng, cả gia đình bệnh tật: Cái số 4 ai cũng từng làm!

Nghe chuyên gia chia sẻ những sai lầm khiến máy giặt "đoản thọ", lại gây hại sức khỏe cho gia đình, nhiều người giật mình vì... quen quá.

Máy giặt từ lâu đã trở thành trợ thủ đắc lực giúp giải phóng sức lao động và tiết kiệm đáng kể thời gian. trong các gia đình hiện đại. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi này khiến không ít người sinh tâm lý chủ quan. Chúng ta thường vận hành thiết bị theo bản năng từ năm này qua năm khác mà ít khi quan tâm xem thao tác của mình đã đúng chuẩn hay chưa.

Ảnh minh họa

Những hành động tưởng vô hại lặp đi lặp lại hằng ngày lại là nguyên nhân chính làm giảm tuổi thọ thiết bị. Dùng máy giặt sai cách còn vô tình biến lồng giặt thành môi trường lý tưởng cho nấm mốc và vi khuẩn sinh sôi. Quần áo giặt xong trông có vẻ sạch sẽ nhưng thực chất ẩn chứa vô số tác nhân đe dọa sức khỏe làn da và hệ hô hấp của cả gia đình.

Chia sẻ với Express, giám đốc công ty dịch vụ giặt là nổi tiếng Laundryheap (Anh), ông Deyan Dimitrov, đã chỉ ra 5 sai lầm phổ biến mà đa số người dùng vẫn mắc phải hằng ngày. Bạn tự đối chiếu và thay đổi ngay còn kịp nhé!

1. Tưởng cho càng nhiều nước giặt càng tốt

Nhiều người thường đong lượng nước giặt vượt mức cần thiết vì nghĩ quần áo sẽ sạch thơm hơn. Chuyên gia Deyan Dimitrov khẳng định đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm.

Khi dùng quá tay chất tẩy rửa, lượng bọt xà phòng sinh ra quá nhiều không thể xả sạch trong một chu trình. Lớp bọt thừa đọng lại trên sợi vải tạo thành màng nhầy bám chặt, thu hút bụi bẩn và vi khuẩn bám ngược trở lại. Quần áo sau khi phơi khô thường bị xơ cứng, xuất hiện vệt trắng. Cặn hóa chất dư thừa tiếp xúc trực tiếp với da còn gây kích ứng, mẩn ngứa, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ.

Ảnh minh họa

Chuyên gia khuyến cáo nên giảm lượng nước giặt xuống còn 3/4 so với mức tiêu chuẩn ghi trên bao bì để bảo vệ chất liệu vải và kéo dài tuổi thọ động cơ.

2. Tiện tay dùng chung một chế độ giặt cho mọi loại đồ

Vì muốn thao tác nhanh gọn, nhiều người chọn duy nhất một chế độ giặt mặc định cho tất cả mẻ đồ, bất kể đó là áo sơ mi, đồ lót, khăn tắm hay ga giường.

"Mỗi loại chất liệu vải đòi hỏi nhiệt độ nước và lực vắt riêng biệt. Với khăn tắm, khăn mặt và ga giường tiếp xúc trực tiếp với mồ hôi hàng ngày, bạn bắt buộc phải cài đặt chế độ giặt nước nóng khoảng 60 độ C để tiêu diệt nấm mốc và mạt bụi nhà", Deyan Dimitrov nói.

Ngược lại, nếu áp dụng nước nóng cho chất liệu mỏng nhẹ như cotton, lụa hay đồ len, chúng sẽ lập tức bị co rút, phai màu. Lười chỉnh chế độ vừa tàn phá phom dáng trang phục, vừa khiến vi khuẩn trên khăn mặt, ga giường tiếp tục tồn tại gây mụn ẩn và viêm da.

3. Quên kiểm tra và lấy đồ đạc trong túi quần áo

Nhiều người có thói quen trút nguyên cả đống đồ vào lồng giặt mà bỏ qua bước kiểm tra túi. Những vật nhỏ bằng kim loại như chìa khóa, đồng xu hay kẹp tóc tưởng vô hại nhưng lại tàn phá máy giặt nghiêm trọng.

Khi máy vắt ở tốc độ cao, các vật cứng kim loại quăng quật liên tục làm trầy xước lồng inox, vỡ cửa kính cường lực hoặc chọc thủng ống dẫn nước. Nguy hiểm hơn, đồng xu có thể chui qua khe lồng giặt làm kẹt cánh quạt bơm xả, gây tắc hệ thống thoát nước dẫn đến tràn nước và cháy bo mạch điện tử.

4. Nhồi nhét quần áo đầy chặt lồng giặt

Để tiết kiệm điện nước, chúng ta thường dồn tất cả quần áo vào chung một mẻ, cố nén chặt đến mức không còn khoảng trống.

Ảnh minh họa

Deyan Dimitrov nhấn mạnh đây là hành động hủy hoại máy giặt nhanh nhất: "Máy giặt hoạt động dựa trên cơ chế nhào trộn, quần áo cần khoảng không gian để rơi tự do và giúp nước giặt len lỏi cuốn trôi vết bẩn. Khi lồng giặt đầy 100%, quần áo chỉ xoay thành khối nén chặt, chất tẩy rửa không thể tan hết khiến đống đồ giặt xong vẫn bốc mùi và bám cặn bẩn.

Mặt khác, việc nhồi quá tải trọng tạo sức ép lớn lên trục quay khiến động cơ quá nhiệt, rung lắc dữ dội và rất nhanh cháy hỏng. Bạn chỉ nên cho quần áo chiếm khoảng 70 đến 80% dung tích lồng giặt".

5. Thản nhiên phớt lờ các tín hiệu bất thường từ máy giặt

Rất nhiều gia đình vẫn dùng máy giặt như thường ngay cả khi máy phát ra âm thanh lạ hoặc lồng giặt bốc mùi hôi mốc. Các vệt nấm mốc đen bám ở gioăng cao su viền cửa cũng thường bị phớt lờ.

Deyan Dimitrov cảnh báo các dấu hiệu bất thường đó cho thấy bộ cơ bên trong đang bị mài mòn nghiêm trọng hoặc hệ thống lọc bẩn bị tắc nghẽn. Gioăng cao su mốc đen là nơi trú ngụ của hàng triệu vi khuẩn. Vận hành máy lúc này sẽ khiến vi khuẩn và nấm mốc theo dòng nước bám ngược vào quần áo, gây các bệnh về đường hô hấp và dị ứng da.

Ảnh minh họa

Nếu phát hiện tiếng động lạ hay mùi hôi bất thường, bạn cần ngừng sử dụng ngay để kiểm tra, vệ sinh lồng giặt hoặc gọi thợ bảo dưỡng kỹ thuật nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho cả gia đình. Ngoài ra, ngay cả khi máy giặt chưa "kêu cứu", hãy duy trì thói quen vệ sinh máy giặt 1 - 2 tháng 1 lần, kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ 6 - 12 tháng 1 lần nhé!