5 sai lầm khi ăn uống “hút cạn” chất sắt trong cơ thể, khiến bạn bổ sung bao nhiêu cũng không đủ

Sắt tham gia vào quá trình hình thành hồng cầu, giúp vận chuyển oxy trong máu. Nó cũng tham gia vào nhiều quá trình sinh lý khác, bao gồm chức năng miễn dịch và chuyển hóa năng lượng. Ngoài ra còn góp phần mang lại vẻ đẹp rạng rỡ, làn da hồng hào và năng lượng dồi dào.

Chúng ta có thể bổ sung sắt bằng nhiều cách, đơn giản nhất là từ thực phẩm hàng ngày. Tuy nhiên, dù bạn cố gắng bổ sung nhưng lại mắc 5 sai lầm dưới đây thì cơ thể vẫn dễ thiếu sắt, gặp nhiều rối loạn sức khỏe:

1. Uống quá nhiều trà, cà phê

Uống nhiều trà, cà phê, bia rượu đều cản trở hấp thụ sắt (Ảnh minh họa)

Các loại đồ uống như trà, cà phê chứa polyphenol và tanin có thể làm giảm khả năng hấp thụ sắt đến 70%. Nhất là sắt không heme từ thực vật). Do Polyphenol trong trà và cà phê sẽ gắn kết với sắt trong thực phẩm, khiến sắt không thể được hấp thụ hiệu quả vào máu. Vì vậy bạn nên kiểm soát lượng uống hàng ngày và đặc biệt là không uống ngay sau bữa ăn. Hãy uống các loại đồ uống này cách bữa ăn ít nhất 1 - 2 giờ.

2. Ăn quá nhiều thực phẩm giàu phytate hoặc axit oxalic

Phytate có trong các loại ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và đậu còn axit oxalic có nhiều trong rau lá xanh đậm, khoai tây, lạc. Hai chất này khi vào cơ thể quá nhiều có thể dẫn tới ức chế hấp thụ sắt, đặc biệt là sắt không heme từ thực vật). Tuy nhiên cách khắc phục cũng rất đơn giản. Với thực phẩm giàu Phytate chỉ cần ăn khi được chế biến kỹ như ngâm kỹ, nấu chín kỹ, lên men. Còn với thực phẩm giàu axit oxalic, hãy chần qua trước khi nấu và hạn chế ăn sống nhé.

3. Tiêu thụ nhiều đồ uống có cồn

Rượu và các đồ uống có cồn không chỉ gây hại cho gan mà còn ảnh hưởng đến khả năng dự trữ và hấp thụ sắt của cơ thể. Bởi cồn ức chế hoạt động của các enzyme tiêu hóa, làm giảm khả năng chuyển hóa sắt từ thực phẩm thành dạng có thể hấp thụ. Ngoài ra, việc tiêu thụ cồn quá mức còn có thể gây tổn thương gan và hệ tiêu hóa, làm giảm khả năng dự trữ sắt trong cơ thể, dẫn đến thiếu máu.

4. Kết hợp thực phẩm giàu sắt sai cách

Nên chần qua các thực phẩm giàu axit oxalic trước khi nấu (Ảnh minh họa)

Một trong những sai lầm thường gặp là ăn thực phẩm giàu sắt và thực phẩm giàu canxi cùng nhau. Sắt và canxi cạnh tranh nhau trong quá trình hấp thụ, và canxi thường chiếm ưu thế. Điều này khiến lượng sắt trong thực phẩm bị cơ thể bỏ qua. Ngoài ra, ăn thiếu vitamin C cũng làm giảm khả năng hấp thu sắt. Do Vitamin C là chất xúc tác quan trọng giúp tăng khả năng hấp thụ sắt từ thực phẩm, đặc biệt là từ nguồn thực vật. Hãy kết hợp thực phẩm giàu sắt với thực phẩm nhiều vitamin C.

5. Hoàn toàn không ăn thịt đỏ, nội tạng

Thịt đỏ, nội tạng động vật chứa nhiều sắt nhưng cần ăn điều độ (Ảnh minh họa)

Nhiều người ăn chay hoặc tránh thịt đỏ vì lý do sức khỏe hoặc sở thích, nhưng không thay thế bằng thực phẩm bổ sung phù hợp. Sắt từ động vật (heme iron) có tỷ lệ hấp thụ cao hơn nhiều so với sắt từ thực vật, việc loại bỏ hoàn toàn thịt đỏ và nội tạng có thể dẫn đến thiếu sắt. Đương nhiên, bạn cũng không nên ăn chúng quá nhiều vì sẽ hại sức khỏe. Hoặc nếu là người ăn chay, hãy chú ý bổ sung thực phẩm giàu sắt từ thực vật và kết hợp vitamin C hoặc cân nhắc sử dụng sản phẩm bổ sung sắt.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, QQ