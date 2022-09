5 phút sốc điện hơn 30 lần cứu bệnh nhân bị 'bão điện học' hiếm gặp

Bệnh nhân vượt qua nguy kịch sau khi trải qua hơn 30 lần sốc điện, bên cạnh dùng thuốc, bổ sung điện giải... - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tối 19-9, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho biết vừa cứu sống bệnh nhân N.T.S. (59 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) sau hơn 30 lần sốc điện vì bị "cơn bão điện học" - một biến chứng chỉ chiếm khoảng 5-10% trong nhóm bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp.



Bệnh nhân được bệnh viện địa phương chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất vào trưa ngày 18-9, trong tình trạng đau ngực dữ dội với chẩn đoán nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp.

Khai thác bệnh sử ghi nhận bà S. đang trong quá trình điều trị đái tháo đường tuýp 2. Vào hai ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện đau tức ngực nhưng không đến bệnh viện sớm cho tới khi những cơn đau ngày càng dữ dội khiến bà phải đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Thống Nhất, trong vòng 5 phút thăm khám và đo điện tim, các bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ở vị trí thành dưới, thất phải và thành sau thất trái khiến huyết áp của bệnh nhân tụt, mạch chậm dần.

Bệnh nhân nhanh chóng được chỉ định can thiệp nội mạch để tái thông vị trí mạch máu bị tắc nghẽn. Sau đó, bệnh nhân bất ngờ bị rung thất, nguy cơ tử vong ngay lập tức. Các bác sĩ đã nỗ lực sốc điện, hồi sinh tim phổi nhiều lần, thế nhưng tình trạng rung thất của người bệnh vẫn lặp lại.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tân, trưởng khoa tim mạch cấp cứu và can thiệp Bệnh viện Thống Nhất cho hay nếu chờ bệnh nhân ổn định mới can thiệp thì bác sĩ không còn cơ hội cứu sống bệnh nhân.

Khi can thiệp mạch vành cho thấy bệnh nhân tổn thương cả 2 nhánh, trong đó nhánh bên phải tắc hoàn toàn do huyết khối. Sau can thiệp, bệnh nhân tiếp tục bị nhịp nhanh thất, rung thất.

Các bác sĩ đã tiếp tục sốc điện, đồng thời sử dụng thuốc, bổ sung điện giải giúp bệnh nhân phục hồi dần. Sau 24 giờ can thiệp, bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ăn uống được.

"Với quyết tâm cứu bệnh nhân, êkip liên chuyên khoa đã quyết định vừa sốc điện chuyển nhịp để xử lý tình trạng rung thất đồng thời vừa can thiệp đặt stent cho bệnh nhân.

Sau hơn 5 phút "chạy đua với tử thần" với tổng cộng hơn 30 lần sốc điện, các bác sĩ đã can thiệp thành công mạch vành, đặt 1 stent tái thông vị trí mạch máu bị tắc tạm thời giúp người bệnh vượt qua nguy kịch", bác sĩ Tân chia sẻ.

Bác sĩ Tân cho biết thêm, tình trạng “cơn bão điện học” trong nhồi máu cơ tim cấp là biến chứng không thường gặp (chiếm khoảng 5 đến 10% trong nhóm bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp). Biến chứng này xảy ra sau nhồi máu cơ tim cấp nhưng rất nặng nếu không chẩn đoán, xử trí kịp thời thì bệnh nhân có thể tử vong ngay.

Nguyên nhân của “cơn bão điện học” có thể do thiếu máu cục bộ vùng cơ tim gây nhồi máu dẫn đến tình trạng loạn nhịp. Ngoài ra, có thể do các yếu tố khác thúc đẩy như rối loạn điện giải, hạ kali, rối loạn đường huyết, nhiễm trùng nặng hoặc bệnh nhân đang sử dụng một số loại thuốc gây ra tác dụng phụ.