5 "nước uống" yêu thích nhất của cây kim tiền

Thư Hân |

Thay vì chỉ tưới nước lọc thông thường, việc bổ sung 5 loại thức uống dinh dưỡng dưới đây sẽ giúp cây kim tiền không chỉ lớn nhanh mà còn giữ được sắc xanh bóng bẩy quanh năm.

1. Nước vo gạo: Nguồn dinh dưỡng vàng cho bộ rễ

Đứng đầu danh sách chính là nước vo gạo, một loại "thần dược" rẻ tiền nhưng cực kỳ hiệu quả mà hầu như gia đình nào cũng có sẵn. Trong nước vo gạo chứa nhiều vitamin nhóm B và các vi chất thiết yếu giúp kích thích bộ rễ phát triển khỏe mạnh, tạo tiền đề để cây đâm chồi nảy lộc. Tuy nhiên, bạn không nên tưới trực tiếp nước mới vo mà nên để nước lên men trong khoảng 1 ngày, sau đó pha loãng với nước sạch theo tỷ lệ 1:2 để cây hấp thụ tốt nhất mà không gây nấm mốc cho đất.

2. Nước trà pha loãng: Bí kíp kháng khuẩn và làm bóng lá

Ít ai ngờ rằng những bã trà thừa sau mỗi lần tiếp khách lại là món quà tuyệt vời dành cho cây kim tiền. Nước trà chứa các hoạt chất giúp làm sạch đất và ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập vào bộ rễ vốn rất nhạy cảm của loài cây này. Bạn chỉ cần lấy nước trà đã pha loãng, tưới nhẹ nhàng xung quanh gốc hoặc dùng khăn thấm nước trà lau lên mặt lá. Cách làm này không chỉ giúp lá bóng mượt mà còn ngăn chặn được tình trạng bụi bẩn bám lâu ngày gây vàng lá.

3. Nước đậu nành lên men: Đạm hữu cơ cho những mầm non

Nếu muốn cây kim tiền nhanh chóng đẻ nhánh mới, bạn chắc chắn không thể bỏ qua nước đậu nành. Đây là nguồn cung cấp đạm hữu cơ dồi dào, giúp cây có đủ sức mạnh để nuôi những chiếc lá to khỏe. Bạn có thể sử dụng nước đậu nành không đường hoặc xác đậu nành ngâm ủ kỹ với nước. Tuy nhiên, vì loại "nước uống" này khá đặc biệt, bạn chỉ nên bổ sung cho cây khoảng 1 lần mỗi tháng để tránh việc đất bị thừa chất, gây bít tắc quá trình trao đổi khí của rễ.

4. Nước bia pha loãng: "Men say" cho sự tăng trưởng thần tốc

Nhiều người làm vườn lâu năm thường rỉ tai nhau về việc tưới bia cho cây kim tiền để kích thích sự tăng trưởng. Lượng đường và men trong bia khi được pha loãng với nước sẽ trở thành nguồn thức ăn tuyệt vời cho các vi sinh vật có lợi trong đất. Bên cạnh việc tưới gốc, tôi khuyên bạn nên dùng bông gòn thấm bia pha loãng để lau sạch hai mặt lá. Việc này giúp lỗ khí khổng trên lá được thông thoáng, từ đó cây sẽ quang hợp tốt hơn và luôn giữ được màu xanh đậm đầy sức sống.

5. Nước ép từ vỏ chuối: Kali cho thân cây cứng cáp

Cuối cùng, để thân cây kim tiền luôn đứng thẳng và cứng cáp, việc bổ sung Kali từ vỏ chuối là một lựa chọn thông minh. Bạn có thể cắt nhỏ vỏ chuối, ngâm trong nước khoảng 2 ngày để các dưỡng chất hòa tan hết, sau đó dùng nước này để tưới cho cây. Loại "nước ép" tự nhiên này không chỉ an toàn mà còn giúp cây tăng khả năng chống chịu với sâu bệnh và các biến đổi từ môi trường bên ngoài.

Hướng dẫn cách tưới và tần suất chuẩn xác

Bên cạnh việc lựa chọn thức uống, cách bạn trao nước cho cây cũng quan trọng không kém để tránh tình trạng thối rễ - kẻ thù số một của kim tiền. Vì vậy, bạn cần ghi nhớ những lưu ý sau đây:

Tần suất tưới: Cây kim tiền có khả năng tích nước ở thân và rễ rất tốt, vì vậy bạn chỉ nên tưới khi mặt đất đã khô hẳn. Thông thường, tần suất lý tưởng là 7-10 ngày/lần đối với cây đặt trong nhà và 5-7 ngày/lần đối với cây ở ban công thoáng gió.

Kỹ thuật tưới: Bạn nên tưới chậm dọc theo mép chậu để nước thấm từ từ vào đất, tránh đổ trực tiếp vào chính giữa gốc cây dễ gây úng. Thời điểm vàng để thực hiện việc này là vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát, tuyệt đối không tưới giữa trưa nắng gắt để tránh gây sốc nhiệt cho cây.

Loại cây "bổ" từ lá tới quả, phòng ung thư, dưỡng tim: Việt Nam bán 20.000 đồng/kg quả
Khoảnh khắc Israel phá hủy 'đường hầm Hezbollah' sâu 25m bằng 450 tấn thuốc nổ

Khoảnh khắc Israel phá hủy 'đường hầm Hezbollah' sâu 25m bằng 450 tấn thuốc nổ

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

01:18
