5 món từ thịt lợn dễ bị trà trộn thịt bệnh, trong đó có pate

Theo BSCKI Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong bối cảnh lực lượng chức năng phát hiện các vụ vận chuyển, tiêu thụ thịt lợn ốm, lợn chết, nguy cơ thịt bệnh len lỏi vào bữa ăn hằng ngày khiến nhiều người lo ngại. Đáng nói, không phải miếng thịt tươi bày bán công khai, mà chính các sản phẩm đã qua sơ chế, chế biến sẵn mới là nhóm dễ bị trà trộn thịt bệnh nhất.

Theo các chuyên gia, thịt lợn mắc bệnh, trong đó có lợn nhiễm dịch tả châu Phi dù không lây trực tiếp sang người nhưng thường chứa nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng và độc tố nguy hiểm. Khi bị “phù phép” qua chế biến, người tiêu dùng rất khó nhận biết bằng mắt thường.

Do đó, các chị em nội trợ cần cẩn trọng khi mua 5 sản phẩm chế biến từ thịt lợn dưới đây:

Pate

Pate là một trong những sản phẩm từ thịt lợn tiềm ẩn nguy cơ cao nếu nguyên liệu không được kiểm soát chặt chẽ. Quá trình xay nhuyễn, trộn gan, mỡ và nhiều loại gia vị khiến thịt bệnh, thịt ôi thiu rất khó bị phát hiện bằng cảm quan.

Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, pate thường được sản xuất theo mẻ lớn, bảo quản lạnh hoặc đóng hộp, thời gian sử dụng kéo dài. Nếu nguyên liệu ban đầu là thịt lợn ốm, lợn chết hoặc thịt nhiễm vi khuẩn, độc tố vẫn có thể tồn tại dù sản phẩm đã được nấu chín.

Đáng lo ngại, pate trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bán trên mạng hoặc tại các chợ dân sinh thường không có kiểm dịch thú y. Người tiêu dùng ăn phải pate làm từ thịt bệnh có nguy cơ ngộ độc thực phẩm cấp tính, rối loạn tiêu hóa, thậm chí ảnh hưởng lâu dài tới gan và hệ miễn dịch.

Pate là một trong những món dễ bị thịt lợn bệnh 'núp bóng'.

Giò chả, chả lụa

Giò chả là thực phẩm quen thuộc nhưng cũng nằm trong nhóm "có nguy cơ bị lợi dụng". Thịt lợn sau khi xay nhuyễn, trộn phụ gia và hấp chín sẽ mất hoàn toàn mùi vị, màu sắc ban đầu. Thịt bệnh, thậm chí thịt có dấu hiệu hỏng, nếu được tẩm ướp kỹ, rất khó bị phát hiện.

Nhiều cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, không kiểm soát nguồn nguyên liệu, có thể sử dụng thịt lợn kém chất lượng để giảm chi phí, tiềm ẩn nguy cơ lớn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Xúc xích, lạp xưởng

Xúc xích, lạp xưởng là sản phẩm chế biến sâu, thường được pha trộn nhiều loại thịt, mỡ và gia vị. Trong quá trình sản xuất, thịt bệnh dễ bị “hợp thức hóa” nhờ tẩm ướp đậm, hun khói hoặc sấy khô.

Chuyên gia an toàn thực phẩm cảnh báo, các loại xúc xích trôi nổi, không rõ nguồn gốc, giá rẻ bất thường là nhóm sản phẩm người tiêu dùng cần đặc biệt thận trọng.

Nem chua, nem rán, các món thịt ướp sẵn

Nem chua, nem rán hay thịt tẩm ướp sẵn bán tại chợ, quán ăn vỉa hè cũng là nhóm nguy cơ cao sử dụng phải thịt kém chất lượng. Thịt sau khi được băm nhỏ, ướp gia vị chua, cay, mặn sẽ che lấp mùi ôi thiu ban đầu.

Đặc biệt, nem chua là sản phẩm lên men, không qua nấu chín hoàn toàn. Nếu sử dụng thịt không bảo đảm an toàn, nguy cơ nhiễm khuẩn, ngộ độc thực phẩm càng tăng cao.

Thịt đông lạnh, thịt cấp đông không rõ nguồn gốc

Thịt lợn bệnh sau khi giết mổ có thể được cấp đông để kéo dài thời gian bảo quản, chờ tiêu thụ. Khi rã đông, màu sắc và mùi vị thịt có thể thay đổi, nhưng nếu người mua không tinh ý hoặc bị che mắt bởi bao bì, rất dễ mua phải thịt kém chất lượng.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên mua thịt đông lạnh trôi nổi, không nhãn mác, không thông tin truy xuất nguồn gốc.

BS Thiệu lưu ý: " Không nên chủ quan với thực phẩm đã qua chế biến. Hình thức đẹp mắt hay mùi vị hấp dẫn không đồng nghĩa với an toàn. Khi thấy giá thành thấp bất thường hoặc sản phẩm có dấu hiệu lạ, tốt nhất nên cân nhắc, tránh mua ".

Tuy nhiên các chuyên gia nhấn mạnh, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát thú y và sản xuất tại cơ sở uy tín vẫn bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.