5 món ăn dù ngon đến mấy cũng không nên để qua đêm

Một số loại thực phẩm dù bạn đã bọc cẩn thận, cho vào tủ lạnh ở nhiệt độ thích hợp nhưng khi để qua đêm sẽ sản sinh ra chất độc. Nếu ăn vào, dù đã đun nóng cũng có thể gây hại cho sức khỏe.

5 thực phẩm tránh để qua đêm

Theo các chuyên gia, cách an toàn nhất là chỉ nên chế biến thức ăn vừa đủ dùng trong ngày. Còn nếu cần phải trữ qua đêm thì cần tuyệt đối tránh một số loại thực phẩm sau.

Đậu phụ hoặc các sản phẩm từ đậu nành

Các sản phẩm từ đậu nành là loại thực phẩm có nguy cơ cao nếu để qua đêm. Những thực phẩm này thực chất giàu protein và nước, tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn phát triển.

Các sản phẩm từ đậu phụ dễ sản sinh chất độc nếu để qua đêm. (Ảnh: Sohu)

Nếu để qua đêm và bảo quản không đúng cách, vi khuẩn E. coli và Staphylococcus aureus có thể dễ dàng phát triển. Nhiều người cho rằng đậu phụ chỉ bị hỏng khi bị chua, nhưng thực tế, số lượng vi khuẩn có thể đã vượt quá giới hạn khuyến nghị trước khi hương vị thay đổi.

Nếu để qua đêm thì dù đun nóng lại, đậu phụ vẫn có nguy cơ ngộ độc thực phẩm cấp tính cao hơn. Đáng lo ngại hơn, hàm lượng nitrit dư thừa trong các sản phẩm đậu nành tăng lên trong quá trình bảo quản, và việc tiêu thụ chất này trong thời gian dài có liên quan đến nguy cơ ung thư.

Trứng lòng đào

Trứng luộc lòng đào là món bạn cần dùng ngay, tránh để qua đêm. Trứng vốn giàu dinh dưỡng, nhưng lòng đỏ trứng luộc lòng đào dễ trở thành môi trường sinh sôi cho vi khuẩn trong quá trình bảo quản. Salmonella có thể tồn tại ở nhiệt độ thấp, và số lượng của chúng có thể tăng nhanh chóng sau khi để qua đêm.

Trứng luộc hay rán lòng đào nên sử dụng trong ngày. (Ảnh: Sohu)

Trứng luộc chín kỹ sẽ an toàn hơn, trong khi ăn trứng luộc lòng đào qua đêm gần như tương đương với việc tạo gánh nặng cho cơ thể. Khi đối mặt với tình trạng nhiễm khuẩn như vậy, hệ tiêu hóa thường phản ứng dữ dội, nhẹ nhất là gây tiêu chảy, nặng hơn có thể gây ngộ độc cấp tính.

Các loại nấm

Nếu ăn không hết, bạn cũng tránh để nấm để qua đêm. Nấm hương, nấm kim châm và nấm sò chứa một lượng lớn axit amin tự do và nước sau khi nấu chín. Nếu bảo quản quá lâu, protein có thể dễ dàng bị phân hủy, tạo ra nitrit.

Nấm là loại thực phẩm có hàm lượng calo thấp, dinh dưỡng cao, nhưng nếu điều kiện bảo quản không lý tưởng, chúng sẽ nhanh chóng biến thành những chất có hại cho cơ thể.

Nấm cũng nằm trong danh sách các thực phẩm tránh để qua đêm. (Ảnh: Sohu)

Nhiều người thích nấu một nồi súp nấm lớn cùng một lúc rồi hâm nóng lại để dùng vào ngày hôm sau, nhưng họ không biết rằng quá trình này thường làm tăng gấp đôi hàm lượng nitrit. Theo thời gian, điều này có thể gây áp lực lên mạch máu và hệ tiêu hóa. Một bát súp tưởng chừng lành mạnh thực chất có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Salad

Salad đặc biệt phổ biến vào mùa nóng, là món ăn được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, vấn đề là những món ăn này hiếm khi được chế biến ở nhiệt độ cao, và nước sốt trộn salad không thể thực sự tiêu diệt được vi khuẩn.

Các loại rau lá xanh thông thường cũng có thể còn sót lại thuốc trừ sâu hoặc cặn bùn trong quá trình rửa. Sau khi bảo quản qua đêm, vi khuẩn vẫn có thể sinh sôi mạnh mẽ trong môi trường nhiệt độ thấp. Tủ lạnh không phải là rào cản tuyệt đối an toàn. Nhiệt độ thấp chỉ có thể trì hoãn chứ không thể ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Rủi ro phổ biến nhất trong salad để qua đêm là lượng vi sinh vật dư thừa và hàm lượng nitrit tăng cao.

Salad chỉ nên sử dụng trong ngày, tránh để qua đêm dễ sản sinh chất độc. (Ảnh: Sohu)

Nếu với tâm lý "không lãng phí" mà tiếp tục ăn salad vào ngày hôm sau, thường vô tình làm tăng áp lực lên hệ tiêu hóa. Nguy hiểm hơn, những nguy cơ này không xuất hiện ngay lập tức mà tích tụ dần dần gây ảnh hưởng tới sức khỏe nếu bạn tiếp tục ăn salad qua đêm.

Hải sản

Hải sản cũng sẽ gây phản ứng cho cơ thể nếu để qua đêm. Protein trong tôm, cua, sò... dễ bị phân hủy sau khi nấu chín, tạo ra một lượng lớn amin, có thể chuyển hóa thành nitrosamine trong quá trình bảo quản.

Hải sản vốn đã phải đối mặt với nguy cơ nhiễm khuẩn cao trong quá trình vận chuyển và bảo quản, và việc để tủ lạnh qua đêm sẽ chỉ làm nguy cơ trở nên trầm trọng hơn.

Hải sản rất khó bảo quản nên bạn cần tránh để qua đêm. (Ảnh: Sohu)

Nhiều người cho rằng tủ lạnh có thể giúp trữ hải sản qua đêm. Thực tế, hải sản có yêu cầu nhiệt độ cực kỳ khắt khe, tủ lạnh gia dụng thông thường khó có thể đạt được hiệu quả lý tưởng. Quan trọng hơn, hải sản được hâm nóng qua đêm thường có vị kém hơn, mất chất dinh dưỡng và có thể gây khó tiêu. Việc tiêu thụ hải sản qua đêm nhiều lần trong thời gian dài tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Thực tế, chúng ta có thể trữ một số thực phẩm qua đêm sau đó hâm nóng lại khi sử dụng sẽ ít gây hại cho cơ thể như cơm, bánh bao... Tuy nhiên, trứng luộc lòng đào, các sản phẩm từ đậu nành, nấm, các món salat và hải sản là những loại thực phẩm cần hết sức thận trọng để tránh gây ảnh hưởng sức khỏe.

(Nguồn: Sohu)

