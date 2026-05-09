5 lý do vì sao bạn nên trồng tre, trúc phía sau nhà

Minh Khang
|

Không chỉ có giá trị thẩm mỹ, việc trồng tre, trúc phía sau nhà còn mang lại nhiều lợi ích về môi trường, sức khỏe và phong thủy.

Dưới đây là 5 lý do khiến nhiều người lựa chọn trồng tre, trúc phía sau nhà thay vì trước cửa.

Chống nắng và giảm nhiệt

Tre, trúc có tán lá dày vừa phải, thân mọc thành bụi nên rất thích hợp để tạo bóng mát tự nhiên phía sau nhà. Vào mùa hè, hàng tre có thể giúp cản bớt nắng gắt chiếu trực tiếp vào tường và mái nhà, từ đó làm giảm nhiệt độ trong không gian sống.

Ngoài ra, cây còn giúp giữ độ ẩm cho đất, hạn chế tình trạng khô nóng, đặc biệt phù hợp với những ngôi nhà hướng Tây hoặc khu vực ít cây xanh.

Giúp chắn gió, giảm bụi và tiếng ồn

Một hàng tre hoặc trúc phía sau nhà có thể hoạt động như "bức tường sinh học" giúp giảm bụi, cản gió mạnh và hạn chế tiếng ồn từ bên ngoài.

Ở nhiều vùng nông thôn, người dân thường trồng tre quanh vườn để bảo vệ nhà cửa trước gió lớn hoặc mưa bão. Trong môi trường đô thị, bụi tre cũng giúp không gian sống trở nên kín đáo, yên tĩnh hơn.

5 lý do bạn nên trồng tre, trúc phía sau nhà - Ảnh 1.

Tre cảnh

Mang ý nghĩa phong thủy về sự bền vững, bình an

Trong quan niệm dân gian, tre tượng trưng cho sự kiên cường, dẻo dai và sức sống mạnh mẽ. Trúc lại mang ý nghĩa thanh cao, bình an và may mắn.

Nhiều người cho rằng trồng tre, trúc phía sau nhà giúp tạo điểm tựa vững chắc, tượng trưng cho hậu vận ổn định và gia đạo yên ấm. Đây cũng là lý do tre thường xuất hiện trong sân vườn truyền thống Á Đông.

Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy lưu ý không nên trồng tre quá sát móng nhà vì rễ cây có thể lan rộng theo thời gian.

Làm đẹp cảnh quan, tạo cảm giác thư thái

Âm thanh lá tre xào xạc trong gió mang lại cảm giác rất thư giãn. Những bụi trúc xanh mướt cũng giúp khu vườn trở nên mềm mại, gần gũi với thiên nhiên hơn.

Hiện nay, nhiều gia đình còn chọn các loại trúc cảnh như trúc quân tử, trúc Nhật hay trúc cần câu để tạo không gian thiền, góc đọc sách hoặc sân vườn kiểu Á Đông.

Nếu biết cắt tỉa hợp lý, tre và trúc còn có thể trở thành điểm nhấn thẩm mỹ độc đáo cho ngôi nhà.

Tre, trúc còn có nhiều công dụng trong đời sống

Không chỉ để ngắm, tre và trúc còn được tận dụng trong nhiều mục đích khác nhau. Măng tre là thực phẩm quen thuộc, giàu chất xơ. Thân tre có thể dùng làm đồ thủ công, hàng rào hoặc vật liệu trang trí.

Một số loại lá tre trong dân gian còn được dùng để nấu nước uống thanh nhiệt. Trong khi đó, trúc cảnh lại được ưa chuộng nhờ khả năng sống bền, ít sâu bệnh và dễ chăm sóc.

Khi trồng tre, trúc phía sau nhà cần lưu ý gì?

Dù có nhiều ưu điểm, tre và trúc cũng là nhóm cây phát triển nhanh. Vì vậy, nên:

- Chọn giống tre, trúc cảnh có kích thước vừa phải

- Trồng cách tường và móng nhà một khoảng an toàn

- Thường xuyên cắt tỉa để tránh quá rậm rạp

- Kiểm soát rễ để hạn chế lan rộng sang khu vực khác

Nếu được bố trí hợp lý, một khóm tre hay vài bụi trúc phía sau nhà không chỉ giúp không gian xanh mát hơn mà còn tạo cảm giác bình yên, thư thái cho cả gia đình.

