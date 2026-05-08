5 lưu ý quan trọng cho gia đình đang dùng đũa gỗ

Minh Khang
|

Đối với người Việt, đôi đũa gỗ không có gì xa lạ. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn khi dùng đũa gỗ, cần lưu ý những điểm sau.

Không dùng đũa gỗ quá lâu

Nhiều gia đình có thói quen dùng một đôi đũa gỗ suốt nhiều năm. Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng, bề mặt đũa sẽ xuất hiện các vết xước nhỏ, nứt hoặc bong lớp bảo vệ. Đây là môi trường thuận lợi để vi khuẩn, nấm mốc tích tụ.

Các chuyên gia khuyến cáo nên thay đũa gỗ định kỳ khoảng 3–6 tháng/lần, đặc biệt khi đũa có dấu hiệu đổi màu, xù lông hoặc xuất hiện đốm đen.

Không ngâm đũa trong nước quá lâu

Đũa gỗ có khả năng hút ẩm mạnh. Việc ngâm lâu trong nước hoặc để đũa ướt qua đêm khiến gỗ dễ mục, sinh mùi và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

Sau khi rửa, nên lau khô hoặc để đũa ở nơi thông thoáng, tránh đặt trong hộp kín khi còn ẩm.

Tránh dùng đũa đã mốc hoặc có mùi lạ

Nhiều người chỉ rửa sơ rồi tiếp tục dùng đũa dù đã xuất hiện đốm mốc nhỏ. Thực tế, nấm mốc trên đồ gỗ có thể sinh độc tố gây hại cho hệ tiêu hóa và gan nếu tiếp xúc kéo dài.

Nếu đũa có 3 điểu sau cần bỏ ngay, không nên cố tẩy để dùng tiếp:

- Đốm đen, trắng bất thường

- Mùi chua hoặc mùi ẩm mốc

- Bề mặt nhớt, xù xì

Hạn chế dùng đũa sơn màu, không rõ nguồn gốc

Một số loại đũa giá rẻ trên thị trường được phủ sơn hoặc hóa chất chống mốc kém chất lượng. Khi tiếp xúc với thức ăn nóng, lớp phủ này có thể bong ra và thôi nhiễm chất độc hại.

Người tiêu dùng nên chọn đũa từ gỗ tự nhiên, có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên sản phẩm an toàn thực phẩm.

Khử khuẩn đũa định kỳ

Dù rửa sạch mỗi ngày, đũa gỗ vẫn có thể tích tụ vi khuẩn trong các khe nhỏ của thớ gỗ. Vì vậy, nên khử khuẩn định kỳ bằng cách:

- Trụng nước sôi vài phút

- Phơi nơi khô thoáng có ánh nắng nhẹ

- Ngâm nước muối loãng rồi lau khô

Cách này giúp hạn chế mùi hôi, giảm nguy cơ nấm mốc và kéo dài tuổi thọ của đũa.

