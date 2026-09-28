5 lời khuyên cho tất cả gia đình đang sử dụng nồi cơm điện

Một số thói quen tưởng như vô hại có thể khiến thiết bị nhanh xuống cấp. Đây là lưu ý dành cho các gia đình khi sử dụng nồi cơm điện.

Nồi cơm điện là thiết bị gần như có mặt trong mọi căn bếp gia đình. Từ nấu cơm, nấu cháo đến hấp thức ăn, nhiều loại nồi hiện nay còn được tích hợp thêm hàng loạt chế độ giúp việc bếp núc thuận tiện hơn. Tuy nhiên, cách sử dụng hằng ngày cũng ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của nồi và chất lượng bữa ăn.

Một số thói quen tưởng như vô hại, chẳng hạn dùng lòng nồi để vo gạo, đặt nồi ở nơi ẩm ướt hoặc vệ sinh không đúng cách, có thể khiến thiết bị nhanh xuống cấp. Dưới đây là 5 lưu ý các gia đình nên ghi nhớ khi sử dụng nồi cơm điện.

Đây là thói quen khá phổ biến bởi sự tiện lợi. Sau khi đong gạo, nhiều người cho nước trực tiếp vào lòng nồi rồi dùng tay hoặc dụng cụ để vo ngay bên trong trước khi đặt vào thân nồi. Tuy nhiên, việc này có thể tạo ra những vết xước trên bề mặt lòng nồi, đặc biệt với các loại được phủ lớp chống dính. Muôi, đũa hoặc các dụng cụ có cạnh cứng cũng có thể làm lớp phủ bị tổn thương nếu được sử dụng thường xuyên.

Gia đình có thể vo gạo bằng một chiếc rổ hoặc bát riêng, sau đó cho gạo và lượng nước phù hợp vào lòng nồi. Khi lấy cơm, nên sử dụng muôi đi kèm hoặc dụng cụ bằng vật liệu phù hợp thay vì dùng vật sắc, cứng để cạy phần cơm bám dưới đáy.

2. Lau đáy nồi thật khô trước khi nấu

Sau khi rửa lòng nồi, cần lau hoặc để khô hoàn toàn phần bên ngoài trước khi đặt vào thân nồi. Đây là chi tiết nhỏ nhưng dễ bị bỏ qua trong quá trình nấu nướng. Nếu mặt ngoài lòng nồi còn đọng nước, khi đặt trực tiếp vào thân nồi, nước có thể tiếp xúc với khu vực mâm nhiệt. Về lâu dài, việc này có thể ảnh hưởng đến quá trình truyền nhiệt và làm thiết bị hoạt động kém ổn định.

Trước mỗi lần nấu, người dùng nên kiểm tra nhanh đáy lòng nồi và lau sạch nếu có nước hoặc cặn thức ăn. Đồng thời, phần mâm nhiệt bên trong thân nồi cũng cần được giữ sạch và khô.

3. Nồi cơm điện không phải một thiết bị giữ ấm vô thời hạn

Chức năng giữ ấm giúp cơm duy trì nhiệt độ sau khi nấu và rất tiện với những gia đình có thời gian ăn uống khác nhau. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc nên để cơm trong chế độ giữ ấm suốt nhiều giờ. Khi để lâu, cơm có thể bị khô, đổi màu hoặc thay đổi mùi vị. Phần cơm tiếp xúc với đáy và thành nồi cũng dễ bị cứng hơn. Trong điều kiện bảo quản không phù hợp, chất lượng cơm có thể giảm theo thời gian.

Vì vậy, nếu gia đình không sử dụng cơm trong thời gian dài, nên cân nhắc bảo quản cơm theo cách phù hợp thay vì để nồi hoạt động liên tục. Với những gia đình thường xuyên phải giữ cơm nhiều giờ, nên tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất về thời gian giữ ấm phù hợp với từng dòng nồi.

4. Không đặt nồi ở nơi ẩm ướt hoặc quá sát tường

Vị trí đặt nồi cũng ảnh hưởng đến quá trình sử dụng. Nồi cơm điện nên được đặt trên bề mặt phẳng, chắc chắn và khô ráo, tránh khu vực có nước bắn trực tiếp như cạnh bồn rửa.

Khi nấu, thiết bị sinh nhiệt và hơi nước. Vì vậy, cũng nên tạo khoảng trống phù hợp xung quanh nồi, đặc biệt ở khu vực thoát hơi, thay vì kê sát tường hoặc đặt ngay dưới những vật dụng dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt và hơi nước.

Dây điện cũng cần được bố trí gọn gàng, tránh khu vực có nước hoặc nơi thường xuyên đi lại. Nếu phát hiện dây nguồn, phích cắm hay thân nồi có dấu hiệu bất thường, người dùng nên ngừng sử dụng và kiểm tra trước khi tiếp tục.

5. Vệ sinh đúng cách và kiểm tra nồi định kỳ

Nồi cơm điện được sử dụng gần như mỗi ngày nên việc vệ sinh cần trở thành một phần của thói quen sau khi nấu. Lòng nồi, nắp trong, van thoát hơi và các bộ phận có thể tháo rời nên được làm sạch theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Với thân nồi, không nên ngâm trực tiếp trong nước. Phần này có các bộ phận điện và mạch điều khiển nên chỉ cần dùng khăn mềm, hơi ẩm để lau bên ngoài rồi làm khô.

Đặc biệt, khu vực van thoát hơi cần được chú ý bởi cặn cơm, tinh bột hoặc hơi nước có thể tích tụ sau nhiều lần sử dụng. Nếu bộ phận này bị tắc hoặc hoạt động bất thường, hơi nước không được thoát đúng cách.

Bên cạnh vệ sinh, các gia đình cũng nên quan sát tình trạng của lòng nồi, dây điện, phích cắm, nắp và các nút điều khiển. Những dấu hiệu như lớp phủ lòng nồi bong tróc nhiều, dây điện hư hỏng, nồi có mùi khét hoặc hoạt động chập chờn là những lý do nên ngừng sử dụng để kiểm tra.

Nồi cơm điện là thiết bị quen thuộc nhưng vẫn cần được sử dụng đúng cách để duy trì hiệu quả và độ bền. Những thao tác đơn giản như giữ lòng nồi khô, tránh làm xước lớp phủ, vệ sinh van thoát hơi và đặt thiết bị ở vị trí phù hợp có thể giúp hạn chế nhiều vấn đề trong quá trình sử dụng. Quan trọng nhất, người dùng nên ưu tiên hướng dẫn của nhà sản xuất đối với từng model, bởi thiết kế và cách vận hành giữa các loại nồi có thể khác nhau.