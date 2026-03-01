5 loại trái cây giúp 'thanh lọc' cơ thể hiệu quả nhất

Việc bổ sung các loại trái cây rực rỡ sắc màu là một trong những cách đơn giản và ngon miệng nhất để bảo vệ tế bào, giảm viêm và ngăn ngừa các bệnh mãn tính.

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Martha Stewart cho biết, chất chống oxy hóa là những hợp chất bảo vệ tế bào khỏe mạnh khỏi "stress oxy hóa" - quá trình gây tổn thương mô và cơ quan theo thời gian, dẫn đến bệnh tật.

Tuy nhiên, việc ăn trái cây chỉ là một phần của bức tranh sức khỏe. Các chuyên gia nhấn mạnh bạn cần kết hợp với chế độ ăn giàu chất xơ, đạm nạc, duy trì vận động và kiểm soát căng thẳng.

Dù mọi loại trái cây đều chứa chất chống oxy hóa, nhưng dưới đây là 5 cái tên đứng đầu danh sách theo khuyến nghị của các chuyên gia dinh dưỡng:

Quả táo

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời Thạc sĩ Đào Trang cho biết, táo là loại trái cây đặc trưng của mùa thu, giàu chất xơ hòa tan giúp kéo dài cảm giác no và hạn chế các cơn thèm ăn. Khi ăn táo, cơ thể được cung cấp pectin – một loại chất xơ có tác dụng giảm hấp thu cholesterol, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Ngoài ra, táo còn chứa nhiều chất chống oxy hóa như quercetin, vitamin C giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do. Nhờ vậy, ăn táo thường xuyên không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn làm chậm quá trình lão hóa.

Táo cũng có lượng calo vừa phải, chỉ khoảng 50 kcal/100g, phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng. Bạn có thể ăn táo tươi, làm salad hoặc ăn cùng sữa chua không đường để bổ sung năng lượng lành mạnh, hạn chế cơn thèm đồ ngọt giữa buổi.

Quả lựu

Lựu chứa nhiều polyphenol và anthocyanin – hai hợp chất có khả năng chống oxy hóa mạnh, góp phần bảo vệ gan, tăng cường chức năng mạch máu, thúc đẩy tuần hoàn. Hàm lượng vitamin C và K trong lựu giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, hỗ trợ làm sáng, giảm xỉn màu rõ rệt khi thời tiết chuyển mùa.

Thường xuyên ăn lựu còn giúp cân bằng hormone tự nhiên, đồng thời kiểm soát cân nặng nhờ lượng calo thấp. Bạn có thể thưởng thức trái cây tươi, trộn cùng sữa chua hoặc chế biến thành nước ép mát lành – một lựa chọn vừa ngon miệng vừa giúp cơ thể nhẹ nhàng, khỏe khoắn.

Mâm xôi đen

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Martha Stewart cho biết, mâm xôi đen có màu sắc đậm đặc trưng của anthocyanin và flavonoid. Theo chuyên gia Michelle Luhan tại Viện Sức khỏe Tích hợp Susan Samueli, loại quả này còn chứa resveratrol và axit ellagic - những chất có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ. Đặc biệt, mâm xôi đen cung cấp lượng chất xơ dồi dào, rất tốt cho tiêu hóa.

Quả táo và mâm xôi đen đều giàu chất oxy hoá, giúp thanh lọc cơ thể và tốt cho sức khoẻ

Có thể xay nhuyễn mâm xôi đen trộn vào sữa chua, yến mạch hoặc nước seltzer (nước khoáng có gas). Thêm mâm xôi vào các món salad, hầm hoặc đồ ngọt hoặc sử dụng mâm xôi đen khô nghiền thành bột để tạo vị ngọt tự nhiên cho món ăn.

Nho đỏ

Nho đỏ nằm trong nhóm thực phẩm hàng đầu về chất chống oxy hóa nhờ chứa lượng lớn resveratrol. Hợp chất này giúp chống lại các gốc tự do gây tổn thương DNA, đồng thời hỗ trợ giảm huyết áp, hạ cholesterol xấu (LDL) và ngăn ngừa cục máu đông.

Resveratrol tập trung nhiều ở hạt. Nếu muốn tối ưu chất chống oxy hóa, hãy ưu tiên mua nho đỏ có hạt. Nho đông lạnh là món ăn vặt giải nhiệt tuyệt vời. Làm mứt nho thủ công hoặc nướng nho để trộn cùng salad ngũ cốc.

Hồng xiêm

Hồng xiêm vào mùa thu có vị ngọt nhẹ tự nhiên, cung cấp nhiều vitamin A, C và các khoáng chất như kali, sắt. Loại quả này giúp bổ sung năng lượng lành mạnh mà không gây tăng cân quá mức khi ăn điều độ. Hàm lượng chất xơ trong hồng xiêm hỗ trợ hệ tiêu hóa và quá trình đào thải độc tố. Nhờ đó, cơ thể được thanh lọc, đồng thời hạn chế tích mỡ ở vùng bụng.

Bạn có thể ăn hồng xiêm chín mềm như món tráng miệng hoặc xay sinh tố cùng sữa chua không đường. Đây là lựa chọn nhẹ nhàng nhưng giàu dinh dưỡng cho mùa thu.