5 loại trái cây có phần vỏ còn tốt hơn cả ruột, nhiều người không biết lại thẳng tay vứt đi

Trong thói quen ăn uống hàng ngày, nhiều người thường bỏ đi phần vỏ trái cây mà không biết đó chính là nơi tập trung nhiều dưỡng chất quan trọng. Vỏ không chỉ bảo vệ phần ruột mềm bên trong mà còn chứa chất xơ, vitamin và các hợp chất có lợi. Nếu biết cách sử dụng hợp lý, bạn có thể tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng từ những loại trái cây quen thuộc.

Dưới đây là 5 loại trái cây mà phần vỏ thậm chí còn tốt hơn cả phần thịt bên trong. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm mua về ăn, nhưng nhớ chú ý cách rửa sạch để đảm bảo an toàn.

1. Táo

Táo là loại trái cây quen thuộc, được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh và độ giòn đặc trưng. Điều ít ai biết là phần vỏ táo chứa nhiều dưỡng chất quý giá hơn cả phần thịt bên trong. Trong vỏ táo có chứa lượng lớn quercetin, một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, giảm viêm, đồng thời hỗ trợ bảo vệ tim mạch và cải thiện chức năng phổi. Ngoài ra, vỏ táo còn giàu vitamin C và vitamin K, góp phần tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ quá trình đông máu.

Với những lợi ích trên, bạn hoàn toàn nên giữ lại vỏ khi ăn táo để tận dụng tối đa dưỡng chất. Giá táo hiện nay dao động khoảng 30.000 đến 50.000 đồng/kg, tùy loại và mùa vụ, rất dễ tìm mua tại chợ hoặc siêu thị.

2. Nho tím

Nho tím là loại trái cây nổi tiếng với hàm lượng chống oxy hóa cao, đặc biệt tập trung nhiều ở phần vỏ. Vỏ nho tím chứa resveratrol - một hợp chất mạnh giúp bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ và một số loại ung thư. Resveratrol còn nổi tiếng với khả năng kéo dài tuổi thọ tế bào và làm chậm quá trình lão hóa.

Bên cạnh đó, vỏ nho tím cũng giàu flavonoid, giúp hạ huyết áp, cải thiện tuần hoàn máu và tăng cường sức khỏe tim mạch. Những hợp chất này còn góp phần nâng cao hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh hiệu quả. Giá nho tím hiện nay dao động từ 70.000 đến 150.000 đồng/kg, tùy giống và xuất xứ.

3. Cam

Cam là loại trái cây sở hữu lượng vitamin C dồi dào giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể. Phần vỏ cam chứa chất xơ gấp 4 lần phần thịt, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cholesterol và thúc đẩy giảm cân.

Vỏ cam cũng giàu flavonoid như tangeretin, nobiletin giúp bảo vệ gan, ngừa ung thư và chống viêm. Hợp chất D-limonene có khả năng chống tia UV, bảo vệ và làm đẹp da. Bạn có thể phơi khô vỏ cam để làm trà hoặc sử dụng làm gia vị, tinh dầu tự nhiên, vừa thơm vừa tận dụng được tối đa dưỡng chất. Giá cam hiện từ 20.000 đến 40.000 đồng/kg, loại đặc sản có thể cao hơn. Nên mua cam theo mùa để tiết kiệm và đảm bảo chất lượng.

4. Dưa hấu

Dưa hấu là lựa chọn giải nhiệt phổ biến vào mùa hè nhờ vị ngọt mát và lượng nước cao. Phần cùi trắng bên trong vỏ thường bị bỏ đi nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất đáng giá mà ít người biết đến.

Cùi dưa hấu giàu citrulline, một axit amin giúp giãn mạch máu, hạ huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, nó còn chứa vitamin C, vitamin A, kali và magie, góp phần tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ mắt. Giá dưa hấu dao động từ 15.000 đến 23.000 đồng/kg khi vào mùa vụ chính.

5. Lê

Lê là loại quả ngọt mát, dễ ăn và rất tốt cho hệ tiêu hóa. Phần vỏ lê thường bị bỏ đi nhưng lại chứa lượng chất xơ nhiều hơn phần ruột, giúp hỗ trợ tiêu hóa, phòng ngừa táo bón và duy trì sức khỏe đường ruột.

Vỏ lê còn giàu flavonoid - chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường hay bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, kali và khoáng chất trong vỏ lê giúp điều hòa huyết áp và giảm cholesterol xấu trong máu.

Hiện lê có giá khoảng 30.000 đến 60.000 đồng/kg, tùy loại và nguồn gốc.

Cách chọn mua và làm sạch vỏ trái cây an toàn

Việc sử dụng vỏ trái cây để tận dụng tối đa dưỡng chất là rất tốt, nhưng nếu không biết cách chọn mua và làm sạch đúng cách, bạn có thể vô tình hấp thụ các chất độc hại từ thuốc bảo vệ thực vật hay vi khuẩn bám trên vỏ.

1. Cách chọn mua

- Ưu tiên chọn mua trái cây hữu cơ, không sử dụng thuốc trừ sâu hoặc phân bón hóa học. Loại trái cây này tuy giá cao hơn nhưng đảm bảo an toàn hơn khi ăn cả vỏ.

- Nếu không có điều kiện mua hữu cơ, hãy chọn trái cây tươi, vỏ căng bóng, không có dấu hiệu sâu bệnh, không bị thâm hoặc héo.

2. Cách làm sạch

- Rửa sạch dưới vòi nước chảy: Đây là bước đầu tiên giúp loại bỏ bụi bẩn, đất cát và một phần thuốc bảo vệ thực vật bám trên vỏ.

- Ngâm nước muối loãng hoặc giấm pha loãng: Ngâm trái cây trong nước muối hoặc giấm pha loãng (tỷ lệ khoảng 1 muỗng cà phê muối hoặc giấm trong 1 lít nước) khoảng 5-10 phút sẽ giúp loại bỏ vi khuẩn và phần lớn hóa chất còn sót lại.

- Chà nhẹ bằng bàn chải mềm: Đối với những loại trái cây có vỏ dày như táo, cam, lê, dùng bàn chải mềm chà nhẹ bề mặt vỏ sẽ làm sạch sâu hơn.

- Rửa lại với nước sạch: Sau khi ngâm và chà, rửa lại kỹ dưới nước sạch để loại bỏ hết tạp chất.

3. Bảo quản đúng cách sau khi rửa

Sau khi rửa sạch, nên để trái cây ráo nước hoặc dùng khăn sạch thấm khô trước khi bảo quản hoặc chế biến để tránh ẩm ướt gây hư hỏng hoặc nấm mốc.