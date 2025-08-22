5 loại tỏi tuyệt đối không mua kẻo gây hại sức khỏe

Tỏi là thực phẩm không thể thiếu trong các căn bếp. Bên cạnh công dụng làm tăng hương vị cho món ăn, tỏi còn được coi như vị thuốc tự nhiên với công dụng phòng ngừa, điều trị cảm cúm. Do là loại củ khá "dễ tính" nên tỏi thường được dự trữ trong nhà với số lượng lớn.

Tỏi là loại gia vị quen thuộc không thể thiếu trong nhà bếp. (Ảnh: Sohu)

5 loại tỏi không nên mua

Khi mua tỏi , các bà nội trợ cần lưu ý "5 không" để tránh mua phải loại tỏi kém chất lượng, gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Tỏi đã được tách nhỏ

Thông thường khi mua tỏi, chúng ta thường có 2 lựa chọn: Loại còn nguyên củ tỏi tròn lớn và loại đã tách ra từng tép nhỏ để tiện sử dụng. Một số nơi bán còn cung cấp cả loại tỏi đã bóc vỏ hoàn toàn, giúp các bà nội trợ tiết kiệm thời gian.

Tuy nhiên, lớp vỏ ngoài chính là một lớp áo bảo vệ, khi cắt bỏ lớp áo này, thời hạn sử dụng của tỏi thường ngắn lại do tiếp xúc nhiều với không khí. Do bạn không thể nắm được người bán đã tách lớp tỏi từ bao giờ nên rất có thể thời hạn của tỏi thường rất ngắn, vì thế bạn nên tránh mua chúng.

Tỏi có vết đốm

Củ tỏi ngon phải có lớp vỏ sạch và nhẵn. Khi mua tỏi, bạn nên kiểm tra kỹ xem vỏ tỏi có đốm nâu sẫm hoặc đen không. Nếu có nghĩa là tép tỏi bên trong rất dễ bị mốc, ăn vào sẽ gây hại cho sức khỏe.

Tỏi mốc chứa aflatoxin, độc tố độc hại gấp 68 lần asen, và việc tiêu thụ lâu dài làm tăng nguy cơ ung thư gan. Hơn nữa, nấm mốc có thể xâm nhập sâu vào tép tỏi, vì vậy ngay cả khi bạn loại bỏ phần bị mốc, những tép tỏi còn lại vẫn có độc.

Ngoài ra, bạn có thể dùng tay bóp nhẹ, nếu thấy mềm nghĩa là tép tỏi bên trong bị rỗng hoặc mềm nhũn. Loại tỏi này thường được bảo quản lâu ngày, bị thối hỏng nên không thể ăn được.

Tỏi mọc mầm

Sau khi mọc mầm, tỏi sẽ mất đi các chất dinh dưỡng dự trữ cho tép tỏi mới, khiến tép tỏi bị teo lại. Tỏi không chỉ trở nên mềm và mất hương vị mà hàm lượng allicin cũng giảm hơn 50%. Hơn nữa, tỏi mọc mầm dễ bị nấm mốc và nếu bảo quản không đúng cách có thể sản sinh ra aflatoxin, một chất gây ung thư.

Tỏi quá nhẹ

Chất lượng tỏi có thể được đánh giá trực tiếp qua trọng lượng của nó. Nếu tỏi chắc và đầy đặn, có cảm giác cầm chắc tay thì đó là tỏi tươi và tốt.

Nếu tỏi nhẹ, điều đó chỉ có nghĩa là độ ẩm của tép tỏi tương đối thấp. Có thể tỏi đã được bảo quản trong thời gian dài và độ ẩm đã bốc hơi. Những tép tỏi như vậy sẽ không có vị giòn và hương vị đã mất đi. Do đó, khi mua tỏi, tốt hơn hết nên ưu tiên những tép tỏi có cảm giác nặng tay khi chạm vào.

Tỏi có mùi lạ

Tỏi thường có mũi hăng. Nếu có mùi chua hoặc thiu, hãy tránh xa! Điều này cho thấy tỏi đã hỏng và có thể chứa các mầm bệnh như E. coli và Salmonella. Khi mua tỏi, bạn hãy bẻ một tép và ngửi. Nếu có bất kỳ mùi lạ nào, hãy bỏ ngay lập tức.

Khi chọn tỏi nên chọn củ chắc, nặng, các tép to đều. (Ảnh: Sohu)

Bí quyết chọn tỏi ngon

Cách nào để chọn được tỏi ngon? Sau đây là một số bí quyết bạn không nên bỏ qua:

Nhìn vào hình dáng bên ngoài

Khi chọn tỏi, hãy cố gắng chọn những củ tròn và được bọc bởi lớp vỏ ngoài. Tránh những củ có khe hở hoặc dị dạng. Giữa các tép tỏi có độ cong rõ ràng, chúng được phân bố đều, kết nối chặt chẽ với nhau, tép tỏi to và đầy đặn, loại tỏi này tốt hơn.

Nhìn vào màu sắc

Tỏi tím và tỏi trắng đều giàu chất dinh dưỡng, nhưng hai loại tỏi có sự khác biệt về hương vị.

Tỏi trắng có nhiều nước hơn, nhưng vị cay không nồng bằng, giòn hơn, có thể ăn trực tiếp hoặc dùng để ngâm dấm tỏi. Tỏi vỏ tím tuy ít tép hơn và ít nước hơn tỏi vỏ trắng, nhưng mùi cay nồng hơn, rất thích hợp làm gia vị. Nhìn chung, tỏi tím có giá trị dinh dưỡng cao hơn, có vị cay hơn và giá thành cũng đắt hơn một chút.

Nhìn vào phần đầu của củ tỏi

Khi chọn tỏi, hãy chú ý đến phần đầu. Thông thường, phần đầu sẽ mọc mầm mới. Nếu thấy tỏi đã mọc mầm, bạn không nên mua.

Đặt tỏi vào tay và nhẹ nhàng chạm vào. Nếu khi bóp, tép tỏi cứng, khô, nặng và chắc thì đó là tỏi tốt. Nếu tép mềm và lõm, có thể tỏi đã bắt đầu bị hỏng bên trong và không nên mua.

Tỏi là loại gia vị tốt được khuyên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày nhưng không có nghĩa là bạn có thể ăn nhiều để phòng trừ bệnh tật. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo người khỏe mạnh nên ăn 2-3 tép tỏi mỗi ngày vì lợi ích sức khỏe, nhưng điều này cũng tùy thuộc vào từng cá nhân. Đặc biệt, những người bị viêm dạ dày cấp tính hoặc mãn tính, người cao tuổi và người yếu sức nên giảm tần suất và lượng tỏi, đồng thời không nên ăn tỏi sống.



