5 loại "thực phẩm tốt cho sức khỏe" này có thể làm trầm trọng thêm bệnh gan nhiễm mỡ

Cùng với sự gia tăng nhận thức về sức khỏe, "bảo vệ sức khỏe" dần trở thành một thuật ngữ được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày của mọi người. Nhiều loại thực phẩm tốt cho sức khỏe đang được ưa chuộng. Từ ngũ cốc nguyên hạt đến những món ăn ngon bổ dưỡng, nhiều người tin chắc rằng chỉ cần bạn ăn đúng loại thực phẩm tốt cho sức khỏe... Bạn có thể tránh xa những rắc rối do bệnh tật gây ra.

Nhưng có thể bạn không biết, một số loại thực phẩm được dán nhãn "lành mạnh", nếu tiêu thụ với số lượng quá mức trong thời gian dài, có thể trở thành "kẻ giết người thầm lặng" đối với gan. Bệnh gan nhiễm mỡ có thể âm thầm khởi phát hoặc trở nên trầm trọng hơn.

BS Li Shengrang (một chuyên gia về y học cổ truyền, làm việc tại Bệnh viện Bệnh não Y học cổ truyền Tây An, Trung Quốc) cho biết, nhiều người tin rằng gan nhiễm mỡ là "bệnh của người giàu" do ăn quá nhiều, chỉ liên quan đến chế độ ăn nhiều thịt và thực phẩm nhiều chất béo, trong khi bỏ qua những nguy hiểm tiềm ẩn của những thực phẩm tưởng chừng như lành mạnh. Thực ra, có 5 loại "thực phẩm tốt cho sức khỏe" phổ biến sau đây chính là thủ phạm dễ bị bỏ qua. BS Li Shengrang nhắc nhở mọi người cần kiểm soát lượng tiêu thụ trong cuộc sống hàng ngày.

1. Bột ngũ cốc nguyên hạt đã tinh chế

Bạn có thể nghĩ rằng việc chọn mua bột ngũ cốc nguyên hạt đã tinh chế, chẳng hạn như bột ngô, bột kê, bột đậu đỏ và bột lúa mạch, là một cách nhanh chóng và dễ dàng để ăn, vì bạn chỉ cần thêm nước sôi.

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng, ngũ cốc nguyên hạt rất tốt cho việc tăng cường chức năng tỳ vị, nhưng sau khi xay thành bột, chúng trở nên nhiều dầu mỡ và gây ngán. Tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng gánh nặng cho tỳ vị, dẫn đến suy giảm chức năng tiêu hóa và sinh ra thấp khí, đờm.

Khuyến nghị: Nên chọn các loại ngũ cốc nguyên hạt, chẳng hạn như bắp nguyên hạt, kê nguyên hạt và đậu đỏ, chế biến chúng bằng cách hấp hoặc luộc. Điều này sẽ giữ lại nhiều chất xơ hơn, làm chậm sự tăng đường huyết và giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan.

2. Nước ép trái cây tươi

Bạn có thể nghĩ nước ép trái cây cô đặc tinh chất của trái cây, chứa nhiều vitamin hơn và tiện lợi khi uống.

Y học cổ truyền Trung Quốc cho biết, trong quá trình ép nước trái cây, hầu hết chất xơ quý giá đều bị mất đi, chỉ còn lại chủ yếu là đường và nước. Loại đồ uống cô đặc nhiều đường này rất béo ngậy và gây ngán, đòi hỏi tỳ vị phải tiêu hóa rất nhiều. So với việc ăn trái cây trực tiếp, uống nước ép trái cây dễ gây ra hiện tượng "đường sinh thấp", làm trầm trọng thêm tình trạng thấp ẩm trong cơ thể.

Đặc biệt, các loại nước ép trái cây lạnh như nước ép dưa hấu và nước ép cam dễ làm tổn hại dương khí của tỳ vị, dẫn đến tích tụ thấp ẩm bên trong. Khái niệm "ngũ cốc là nguồn dinh dưỡng, trái cây là nguồn hỗ trợ" trong *Hoàng Đế Nội Kinh* chỉ rõ rằng trái cây chỉ là nguồn bổ sung, trong khi ngũ cốc là nguồn dinh dưỡng chính. Việc quá phụ thuộc vào nước ép trái cây là đặt cái xe trước con ngựa.

Khuyến nghị: Nên ăn trái cây nguyên quả bất cứ khi nào có thể để giữ lại chất xơ. Nếu bắt buộc phải uống nước ép trái cây, hãy cố gắng không lọc bỏ bã và kiểm soát chặt chẽ lượng nước ép.

3. Chế biến các món ăn nhẹ "lành mạnh"

Bạn có thể nghĩ rằng các loại đồ ăn nhẹ được dán nhãn "không chiên" hoặc "chứa ngũ cốc nguyên hạt" là an toàn để ăn.

Y học cổ truyền Trung Quốc cho biết, nhiều loại trái cây và rau củ sấy khô nướng có thêm rất nhiều đường để cải thiện hương vị; bánh quy nguyên cám thường chứa nhiều mỡ và bơ để tạo độ giòn. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, những chất phụ gia này được coi là "chất gây thấp".

Mặc dù được quảng cáo là tốt cho sức khỏe, chúng thực chất làm tăng gánh nặng cho lá lách, dẫn đến việc hấp thụ quá nhiều đường và dầu, cuối cùng chuyển hóa thành đờm và ẩm thấp.

4 Tiêu thụ quá nhiều táo đỏ và long nhãn

Bạn có thể nghĩ rằng táo đỏ và nhãn giúp bổ khí huyết và ăn nhiều chúng sẽ tốt cho phụ nữ.

Y học cổ truyền Trung Quốc cho biết, táo đỏ và long nhãn quả thực là những thực phẩm bổ dưỡng truyền thống, có vị ngọt và tính ấm, có khả năng bổ tim bổ tỳ, bổ huyết và an thần. Tuy nhiên, chính vì tính chất giàu chất béo của chúng, việc tiêu thụ quá nhiều cũng có thể gây ứ trệ tỳ vị, dẫn đến chướng bụng và chán ăn.

Đối với những người tỳ vị hư và thấp khí, điều này chẳng khác nào "đổ thêm dầu vào lửa", làm trầm trọng thêm tình trạng thấp khí trong cơ thể. Sách "Bách khoa toàn thư về dược liệu" cảnh báo rằng táo đỏ "có vị ngọt và ẩm, tiêu thụ quá nhiều có thể gây hại cho răng; những người mắc bệnh răng miệng, suy dinh dưỡng hoặc bệnh ký sinh trùng đều nên tránh", gián tiếp chỉ ra những vấn đề tiềm ẩn do tính chất giàu chất béo của chúng gây ra.

Khuyến nghị: Chìa khóa cho sức khỏe tốt là sự đều đặn, không phải số lượng. Ăn 3-5 quả táo đỏ hoặc nhãn khô mỗi ngày là đủ; tránh ăn nhiều như đồ ăn vặt. Tốt nhất nên ăn kèm với một ít vỏ quýt khô ngâm nước để thúc đẩy khí huyết, tăng cường chức năng tỳ vị và giảm béo bụng.

5. Các sản phẩm từ đậu chiên như đậu hũ khô dạng que và đậu phụ chiên phồng

Bạn có thể nghĩ: Các sản phẩm từ đậu nành là nguồn protein chất lượng cao, ăn nhiều sẽ không gây hại gì.

Y học cổ truyền Trung Quốc cho biết, đậu nành có tính trung tính, vị ngọt, có tác dụng bổ khí và tăng cường chức năng tỳ vị.

Tuy nhiên, các sản phẩm như đậu hũ khô dạng que lại có một lớp dầu phủ bên ngoài trong quá trình sản xuất, còn đậu phụ chiên xù thì được chiên ngập dầu và hấp thụ rất nhiều dầu.

Những loại sản phẩm từ đậu nành này đã thay đổi từ "ngọt và trung tính" thành "ngọt và béo", trở nên dính và khó tiêu. Tiêu thụ quá nhiều sẽ làm tăng đáng kể gánh nặng cho tỳ vị, cản trở chức năng tiêu hóa và dễ gây ra thấp đờm. Khi đờm và thấp làm tắc nghẽn kinh mạch gan, sẽ làm trầm trọng thêm bệnh gan nhiễm mỡ.

Khuyến nghị: Nên chọn các sản phẩm đậu nành chưa qua chế biến như đậu phụ và sữa đậu nành. Đậu hũ khô và đậu phụ chiên phồng chỉ nên ăn thỉnh thoảng như món ăn kèm, và khi chế biến, nên ăn kèm với rau củ tươi mát và tránh chiên rán lại.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Sohu)