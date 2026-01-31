5 loại thực phẩm ngon bổ này sẽ hóa “thuốc độc” khi bị mốc, loại đầu tiên đang được bán với số lượng lớn: Nếu nhà bạn có, vứt bỏ ngay đi!

"Củ gừng này hơi mốc rồi, mình có nên vứt đi không?"

"Đừng vứt bỏ, chỉ cần cắt bỏ phần bị thối thôi!".

Những tình huống tương tự rất phổ biến trong cuộc sống. Thực phẩm chắc chắn sẽ bị mốc nếu để lâu, và việc có nên vứt bỏ hay không là một vấn đề nan giải. Ăn nó khiến bạn lo lắng, sợ có hại cho sức khỏe; nhưng vứt bỏ thì có vẻ lãng phí.

Vì vậy, một số người bạn vốn quen tiết kiệm đã tìm ra một cách "khéo léo": Cắt bỏ phần hỏng và tiếp tục ăn phần còn lại.

Ví dụ, nếu gừng hơi mốc, hãy cắt bỏ phần mốc. Nếu trái cây hơi thối, hãy cắt bỏ phần thối...

Theo BS đa khoa Nguyễn Xuân Quang (làm việc tại Hà Nội), những thói quen tiết kiệm tiền tưởng chừng tốt đẹp này thực chất lại tiềm ẩn những rủi ro sức khỏe rất lớn, đặc biệt là 5 loại thực phẩm sau đây, chúng cực kỳ độc hại khi bị mốc. Loại đầu tiên hiện đang được bán với số lượng lớn, vì vậy nếu bạn có nó ở nhà, hãy vứt bỏ ngay lập tức.

1. Mía mốc

Mía mốc còn được gọi là "mía ruột đỏ". Loại mía này chứa một loại nấm mốc có tên là Fusarium moniliforme, loại nấm này sản sinh ra axit 3-nitropropionic khi sinh sản.

Axit 3-nitropropionic là một chất độc thần kinh và cực kỳ nguy hiểm. Thông thường, chỉ cần 0,5g axit 3-nitropropionic cũng có thể gây ngộ độc cho người nặng 80 pound (khoảng 36 kg).

Nó có thể gây tổn thương hệ thần kinh trung ương trong thời gian ngắn, dẫn đến phù não và đau đầu. Trong trường hợp nặng, bệnh nhân có thể gặp các triệu chứng như co giật, cứng tay chân và giãn đồng tử . Một số bệnh nhân thậm chí có thể tử vong do thiếu máu cục bộ và suy hô hấp.

Lời khuyên:

Nói chung, hãy cảnh giác với mía có những dấu hiệu sau đây, vì rất có thể nó đã bị hỏng.

Đầu tiên, hãy nhìn vào kết cấu. Khi chạm vào, nó mềm, điều này tạo cảm giác không bình thường. Tiếp theo, hãy nhìn vào màu sắc. Màu sắc kém, với chất liệu trắng xốp hoặc mềm mại ở đầu. Khi cắt ra, mặt cắt ngang cho thấy các đốm và mảng màu vàng đỏ, đỏ nâu hoặc đen xanh. Cuối cùng, hãy ngửi mùi. Nó không có mùi thơm ngọt đặc trưng của mía. Thay vào đó, nó có mùi chua, mốc hoặc mùi lên men.

2. Gừng mốc

Ngày nay, nhiều siêu thị và chợ bán gừng theo bó, thường là một củ gừng lớn trong túi và bạn phải mua cả bó nếu muốn mua.

Tuy nhiên, lượng tiêu thụ gừng không cao. Việc mua quá nhiều dễ dẫn đến hư hỏng và mốc. Gừng bị hư và mốc do bảo quản lâu ngày tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư đáng kể.

Gừng chứa một chất gây ung thư gọi là safrole , được phân loại là chất gây ung thư nhóm 2B. Tuy nhiên, vì gừng tươi chứa rất ít safrole nên nó không gây hại cho cơ thể con người.

Tuy nhiên, khi gừng bị mốc, hư hỏng hoặc thối rữa, hàm lượng safrole sẽ tăng lên đáng kể, và việc tiêu thụ gừng như vậy trong thời gian dài có thể gây ra nguy cơ ung thư.

Lời khuyên: Nếu nấm mốc mọc trên bề mặt gừng, hoặc nếu lõi gừng chuyển sang màu đen hoặc trở nên xơ cứng, điều đó có nghĩa là gừng đã bị hỏng.

4. Trứng có đốm đen

Khi một số trứng tiếp xúc với mưa hoặc độ ẩm, lớp màng bảo vệ trên bề mặt vỏ trứng sẽ biến mất, khiến vi khuẩn và nấm mốc tích tụ trên bề mặt hoặc bên trong vỏ trứng.

Một số người cho rằng vỏ trứng chỉ trông có vẻ bị mốc, nhưng lòng trắng trứng vẫn bình thường, vì vậy ăn chúng sẽ không có vấn đề gì.

Thực tế, trên bề mặt vỏ trứng có hàng ngàn lỗ nhỏ li ti khó nhìn thấy bằng mắt thường. Vi khuẩn có thể đã xâm nhập vào trứng qua những lỗ này, và ăn phải trứng có thể dẫn đến ngộ độc vi khuẩn.

Lời khuyên: Nếu bạn thấy trứng có đốm đen hoặc vết bẩn trên vỏ, đừng chần chừ, hãy vứt chúng đi ngay lập tức.

4. Khoai lang có đốm đen

Nếu bạn thấy các đốm đen hoặc vết lõm đen hoặc nâu trên bề mặt khoai lang, tốt nhất là không nên ăn.

Loại khoai lang này được gọi là "khoai lang đốm đen", thường do nhiễm nấm gây thối đen. Do nhiễm nấm thối đen, khoai lang đốm đen có thể tiết ra các chất độc hại như ipomeamarone, scopolamine và ipomeamarol, có thể gây ngộ độc nếu ăn phải.

Sau khi bị ngộ độc, các trường hợp nhẹ có thể bị buồn nôn, nôn mửa, yếu sức và chán ăn, trong khi các trường hợp nặng có thể dẫn đến lú lẫn, co giật, hôn mê hoặc tử vong.

Lời khuyên:

Đầu tiên, hãy kiểm tra xem bề mặt củ khoai lang có nhẵn và khô không, có bị hư hại, thủng do côn trùng, đốm đen hoặc mốc không. Sau đó, bóp nhẹ củ khoai và chọn củ khoai chắc nhưng không quá mềm. Cuối cùng, hãy ngửi mùi. Khoai lang tươi thường có mùi thơm nhẹ, tươi mát. Nếu có mùi mốc, mùi lên men hoặc mùi hăng, tốt nhất là không nên mua.

5. Trái cây mốc

Tuyệt đối không ăn trái cây đã hỏng hoặc thối. Thậm chí đừng bao giờ nghĩ đến việc cắt bỏ phần thối và ăn phần còn lại, vì trái cây mốc sẽ giải phóng nhiều loại độc tố, đáng chú ý nhất là patulin, aflatoxin và chrysophanol, tất cả đều độc hại và có khả năng gây ung thư.

Aflatoxin là chất độc khét tiếng nhất và cũng nguy hiểm nhất, vì vậy nó đã được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm chất gây ung thư loại 1. Có bằng chứng rõ ràng cho thấy nó có thể gây ung thư gan ở người và động vật.

Ngoài ra, các độc tố này có thể lan rộng bên trong quả. Ngay cả khi bạn cắt bỏ phần bị thối, bạn cũng không thể đảm bảo rằng phần còn lại không bị nhiễm độc.

Lời khuyên:

Hãy vứt bỏ bất kỳ loại trái cây nào bị mốc hoặc thối; đừng ăn dù chỉ một miếng.

