Trên thực tế, một số loại thực phẩm thông thường thực sự nguy hiểm khi ăn sống. Từ độc tố ẩn giấu đến vi khuẩn có hại, những thực phẩm hàng ngày này có thể gây hại nghiêm trọng nếu bạn không cẩn thận.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm nấu chưa chín "có độc", ngon miệng mấy cũng không ăn.

1. Nấm mọc tự nhiên

Việc tìm kiếm và hái nấm mọc tự nhiên có thể là một điều mà nhiều người yêu thích bởi cảm giác mà nó mang lại. Và còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức chính thứ mà mình bỏ công sức để tìm kiếm.

Tuy nhiên, nhiều loại nấm hoang dã có độc và có thể gây bệnh nghiêm trọng hoặc tệ hơn khi ăn sống. Hãy luôn luôn nhờ chuyên gia kiểm tra nấm hoang dã và nấu chín đúng cách.

2. Khoai tây

Nếu bạn muốn thử ăn khoai tây sống để cảm nhận hương vị của nó thì hãy nghĩ lại đi.

Chúng chứa solanine, một chất độc có thể gây buồn nôn, đau đầu và các vấn đề về thần kinh. Nấu chín chúng sẽ làm giảm chất độc xuống mức an toàn, vì vậy tốt nhất là không nên ăn khoai tây khi chúng chưa được nấu chín.

3. Sắn

Sắn là loại thực phẩm tuyệt đối 'đừng ăn sống'. Nó chứa glycosides cyanogenic, có thể giải phóng xyanua khi ăn sống. Nấu chín kỹ sẽ trung hòa các độc tố!

Do đó, khi nấu sắn, bạn nên chắc chắn là mình đã nấu chín nó trước khi thưởng thức.

4. Cà tím

Cà tím sống có thể là một viên thuốc đắng khó nuốt, theo nghĩa đen. Nó chứa solanine, với số lượng lớn, có thể gây khó chịu cho đường tiêu hóa.

Nấu chín nó sẽ làm mềm kết cấu và làm dịu vị đắng.

5. Thịt gà

Thịt gà sống là thực phẩm không nên ăn vì có chứa vi khuẩn Salmonella và Campylobacter. Luôn nấu thịt gà ở nhiệt độ bên trong ngưỡng an toàn là 165 độ F (khoảng 74 độ C) để đảm bảo an toàn cho bữa ăn của bạn.

Nguồn và ảnh: Kitchen & Kennel