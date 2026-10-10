5 loại thực phẩm cần được bảo quản lạnh ngay

Khi nghĩ đến các loại thực phẩm cần bảo quản lạnh, người ta thường nghĩ ngay đến thịt sống và sữa. Nhưng thực tế lại rất khác!

(Ảnh: Tiêu Trang Ngọc Bảo)

Theo thông tin từ EatingWell - một ấn phẩm về sức khỏe và ẩm thực của Mỹ - có 5 loại thực phẩm trông có vẻ an toàn khi để bên ngoài trong thời gian ngắn nhưng thực tế lại cần được bảo quản lạnh nhanh chóng.

Pizza thừa cũng không ngoại lệ! Theo thông tin từ EatingWell, phô mai và các loại nhân thịt là môi trường thu hút vi khuẩn. Nhiều người thường để lại vài miếng pizza gọi về nhà ngay trong hộp trên bàn ăn. Thế nhưng, pizza cũng cần được bảo quản lạnh.

Pizza chứa phô mai, thịt và các loại nhân khác có độ ẩm và hàm lượng protein cao. Nếu để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài, những nguyên liệu này sẽ trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi.

(Ảnh: Tiêu Trang Ngọc Bảo)

EatingWell khuyến cáo rằng pizza thừa nên được cất vào tủ lạnh càng sớm càng tốt. Tốt nhất là không nên hâm nóng lại pizza đã để bên ngoài qua đêm.

Cơm có an toàn không? Để cơm bên ngoài sẽ tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển vì cơm đã được nấu ở nhiệt độ cao, nhiều người dễ lầm tưởng rằng có thể để cơm ở nhiệt độ phòng. Thực tế không phải vậy.

Cơm có thể chứa bào tử của vi khuẩn "Bacillus cereus", và một số bào tử vẫn sống sót ngay cả ở nhiệt độ cao khi nấu. Nếu cơm chín được để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài, các bào tử còn sót lại có thể sinh sôi và gây ngộ độc thực phẩm.

Thói quen để cơm trong nồi trên bàn suốt nhiều giờ hoặc để qua đêm rồi mới hâm nóng lại là điều cần đặc biệt lưu ý. Cách tốt nhất là làm nguội nhanh cơm thừa và bảo quản trong ngăn mát hoặc ngăn đông tủ lạnh.

(Ảnh: Tiêu Trang Ngọc Bảo)

Trái cây nguyên quả có thể để bên ngoài, nhưng trái cây và rau củ đã cắt thì cần được làm lạnh. Trái cây nguyên quả (như táo, dưa hấu) và trái cây đã cắt có yêu cầu bảo quản khác nhau.

Vỏ của trái cây và rau củ giúp bảo vệ phần ruột bên trong khỏi sự tiếp xúc trực tiếp với các tác nhân gây ô nhiễm bên ngoài. Tuy nhiên, ngay khi dao cắt vào, phần ruột giàu độ ẩm và dinh dưỡng sẽ bị lộ ra, đồng thời vi sinh vật có thể lây truyền từ dao hoặc thớt sang thực phẩm trong quá trình này. Do đó, dưa hấu, dưa lưới hoặc các loại rau củ đã cắt thái còn dư nên được bảo quản trong tủ lạnh thay vì để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài.

Cần lưu ý cả thịt nguội trong bánh mì kẹp: Cẩn trọng với các loại thịt chế biến sẵn.

Các loại thịt chế biến sẵn (deli meats) như thịt nguội (ham) và xúc xích Ý (salami) có vẻ vẫn ổn nếu để bên ngoài một lúc, nhưng thực tế chúng cần được bảo quản lạnh. Đặc biệt, các loại thịt này thường được ăn trực tiếp trong bánh mì kẹp mà không qua chế biến lại, do đó việc kiểm soát nhiệt độ trong quá trình bảo quản là rất quan trọng. Khi mang theo trong hộp cơm trưa hoặc các chuyến dã ngoại, bạn nên sử dụng túi chườm lạnh để giữ nhiệt độ thấp cho thực phẩm.

(Ảnh: Tiêu Trang Ngọc Bảo)

EatingWell cũng khuyến cáo không nên để hộp cơm trưa có chứa phô mai, thịt nguội hoặc trái cây đã cắt thái ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài.

Nguy cơ từ khoai tây nướng bọc giấy bạc: Việc ngăn chặn oxy làm tăng nguy cơ ngộ độc botulism. Vấn đề không nằm ở bản thân củ khoai tây mà ở việc để nguyên lớp giấy bạc bọc kín khoai tây ở nhiệt độ phòng sau khi nướng chín. Khoai tây là loại thực phẩm có độ axit thấp, khi giấy bạc ngăn chặn oxy tiếp xúc, trong một số trường hợp hiếm gặp, môi trường này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn "Clostridium botulinum" phát triển.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ khuyến nghị rằng nếu khoai tây nướng bọc giấy bạc không được ăn ngay, cần giữ nóng hoặc nới lỏng lớp giấy bạc để không khí lưu thông trước khi cho vào tủ lạnh.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) khuyến cáo không nên để các loại thực phẩm dễ hỏng ở nhiệt độ phòng quá hai giờ. Ở mức nhiệt độ trên 32,2 độ C (90 độ F), khoảng thời gian an toàn này sẽ rút ngắn xuống còn một giờ. Thực phẩm càng nằm lâu trong khoảng nhiệt độ mà vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng thì nguy cơ ngộ độc thực phẩm càng cao.

Các loại thực phẩm đã qua chế biến như pizza hoặc cơm cũng không phải là ngoại lệ. USDA khuyên nên bảo quản lạnh các loại thực phẩm dễ hỏng trong vòng hai giờ (mức tiêu chuẩn) và rút ngắn thời gian này xuống còn một giờ trong điều kiện thời tiết nóng bức.