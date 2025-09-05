5 loại rau quả "ngậm thuốc" nhiều nhất chợ, tiểu thương lâu năm nói thẳng không bao giờ cho gia đình ăn

Một người bán rau có hơn 20 năm kinh nghiệm tiết lộ có 5 loại rau bị phun, tẩm hóa chất để đẹp mã, dễ bán, song lại tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe. “Tôi tuyệt đối không để người nhà đụng vào”, người này nhấn mạnh.

1. Hẹ phun thuốc kích thích

Hẹ rất khó trồng, dễ bị sâu bệnh nên nhiều người nuôi trồng đã lạm dụng thuốc trừ sâu, thậm chí phun thêm chất kích thích để lá to, xanh mướt. Loại hẹ này nhìn bắt mắt nhưng mùi hăng kém, hương vị nhạt và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Khi chọn mua, nếu bó hẹ lá quá to, thân dày nhưng mùi không thơm nồng thì nên tránh.

2. Hành lá ngâm phèn chua

Hành lá thường nhanh héo úa, ngả màu, vì vậy một số tiểu thương đã phun phèn chua để giữ màu xanh. Tuy nhiên, phèn chua là chất gây hại cho gan, ăn lâu dài có thể ảnh hưởng chức năng gan.

Mẹo nhỏ là dùng khăn giấy lau thử, nếu giấy dính màu xanh thì nên bỏ ngay, không mua.

3. Dưa chuột kích thích tăng trưởng

Dưa chuột tự nhiên thường cong vẹo, khó vận chuyển, ít được giá. Để đẹp mã, nhiều ruộng dưa bị phun thuốc kích thích cho quả thẳng, vỏ mướt. Loại này ăn thường chát, mất hẳn vị ngọt thanh vốn có.

Người tiêu dùng nên chọn những quả không quá thẳng, có to có nhỏ, ăn mới giòn và ngọt.

4. Nấm kim châm tẩm chất bảo quản

Nấm kim châm vốn khó bảo quản, dễ vàng, héo. Một số nơi vì lợi nhuận đã dùng chất bảo quản rồi đóng kín trong túi nilon. Loại này để lâu không hỏng nhưng lại ám mùi hóa chất, nấu chín vẫn còn mùi khó chịu, hương vị biến đổi rõ rệt.

Lời khuyên là nên chọn nấm bày bán thoáng khí, không đóng kín.

5. Cà chua ép chín bằng thuốc

Cà chua ngon phải chín tự nhiên, mềm, có mùi thơm. Nhưng để giảm công hái và tăng lợi nhuận, nhiều người đã dùng thuốc kích chín. Loại cà chua này nhìn đỏ au nhưng ăn nhạt, thịt cứng, không có vị ngọt.

Khi mua, nếu quả cứng bất thường, không có mùi thơm thì tốt nhất đừng chọn.

Cả 5 loại rau quả này đều có thể xuất hiện ở bất kỳ chợ nào. Người tiêu dùng nên tỉnh táo, chọn rau quả tự nhiên, ưu tiên nguồn gốc rõ ràng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: Aboluowang