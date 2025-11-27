5 loại rắn thường bò vào nhà: Ai cũng nên biết để tránh nguy hiểm

Rắn là loài bò sát quen thuộc ở Việt Nam, thường xuất hiện bất ngờ trong nhà, sân vườn, kho chứa đồ hoặc chuồng trại. Một số loài rắn tìm vào nhà để kiếm thức ăn, trú ẩn hoặc tránh mưa nắng, điển hình như:

Rắn ráo

Đây là loài không có nọc độc nguy hiểm, hiền lành, ít tấn công con người. Rắn ráo có thân màu nâu, xám hoặc vàng nhạt, thân thon dài và thường tìm đến nhà để săn chuột, thằn lằn, ếch nhỏ.

Tuy nhiên, hình dạng của rắn ráo dễ bị nhầm với một số loài rắn độc, khiến nhiều người hoảng sợ. Việc nhận biết rắn ráo sẽ giúp bạn yên tâm khi thấy chúng xuất hiện trong nhà.

Rắn ráo (ảnh minh họa).

Rắn nước

Rắn nước thường sinh sống gần ao, hồ, mương nước, nhưng khi mùa mưa tới hoặc thời tiết nắng nóng, chúng có thể bò vào sân, hiên nhà, bếp hoặc góc vườn để tìm nơi trú ẩn. Đa phần rắn nước không có độc và số ít có độc.

Loài rắn nước không độc có đặc điểm: Thân thường có màu đen hoặc nâu, một số loài có vân mờ. Loài này không độc nhưng do xuất hiện bất ngờ nên dễ gây hoảng sợ cho gia đình, đặc biệt trẻ nhỏ.

Rắn nước có độc có đặc điểm: Có răng nanh nhọn, đầu hình tam giác, thường bơi theo kiểu nổi toàn thân.

Một loài rắn nước không độc (Ảnh minh họa).

Rắn lục đuôi đỏ

Rắn lục đuôi đỏ là một trong những loài rắn cực độc, thân xanh ngọc với đuôi đỏ đặc trưng. Chúng thường xuất hiện vào ban đêm gần bụi cây, hàng rào hoặc cây leo bám tường để săn mồi. Nọc rắn lục đuôi đỏ có thể gây sưng phù, hoại tử nhanh nếu bị cắn.

Khi phát hiện rắn lục đuôi đỏ, tuyệt đối không tự bắt hay xua đuổi mà nên gọi người có kinh nghiệm đuổi rắn.

Rắn lục đuôi đỏ.

Rắn hổ hành

Rắn hổ hành có thân nâu hoặc xám với khoang đen – vàng nổi bật. Chúng bò vào nhà thường để tìm chuột hoặc côn trùng làm thức ăn.

Mặc dù nọc rắn hổ hành nhẹ, nhưng vẫn có thể gây nguy hiểm, đặc biệt đối với trẻ em, người già hoặc những người có cơ địa dị ứng. Nhận biết loài rắn này giúp chủ nhà giữ khoảng cách an toàn và có biện pháp sơ cứu khi cần.

Rắn hổ hành.

Rắn hổ mang

Rắn hổ mang ít khi chủ động bò vào nhà, nhưng khi tìm mồi, chúng có thể chui vào kho, chuồng gà, đống củi hoặc nơi ẩm thấp. Thân rắn hổ mang thường có màu đen hoặc nâu, khi cảm thấy bị đe dọa sẽ bành cổ, phát ra tiếng xì. Đây là loài cực độc, nọc có khả năng đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Rắn hổ mang.

Những ngôi nhà dễ thu hút rắn

Nhà có nhiều chuột, thằn lằn, ếch nhái, sân vườn rậm rạp, nhiều gạch đá, đồ phế thải; hố ga, cống rãnh hở, ẩm thấp; thức ăn gia súc hoặc rác hữu cơ vương vãi… đều là môi trường thuận lợi để rắn xuất hiện.

Việc duy trì nhà cửa gọn gàng, sân vườn sạch sẽ sẽ làm giảm khả năng rắn tìm vào nhà.

Cách phòng tránh rắn vào nhà hiệu quả

- Phát quang cây cỏ, giữ sân vườn thông thoáng, gọn gàng.

- Bịt kín khe hở cửa, tường, hố ga và các lối đi dưới sàn.

- Nuôi mèo hoặc đặt bẫy chuột để giảm nguồn thức ăn cho rắn.

- Rắc vôi bột, tinh dầu sả hoặc long não ở góc nhà, gần cửa ra vào.

- Khi gặp rắn độc, tuyệt đối không tự bắt mà hãy gọi người hỗ trợ.

Nhận biết sớm các loài rắn và duy trì môi trường sống sạch sẽ, gọn gàng là cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để bảo vệ an toàn cho gia đình. Sự chủ động phòng tránh không chỉ giúp giảm nguy cơ bị rắn cắn mà còn giúp bạn yên tâm hơn khi sinh hoạt trong chính ngôi nhà của mình.