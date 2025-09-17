5 loại quả quen thuộc giúp thận khỏe mạnh nên ăn thường xuyên

Thận giống như chiếc máy lọc trong cơ thể, loại bỏ chất thải và giữ cho máu luôn sạch. Đồng thời, thận còn giúp cân bằng các khoáng chất và tạo ra hormone cần thiết cho sức khỏe. Khi thận hoạt động tốt, cơ thể khỏe mạnh hơn và cuộc sống cũng chất lượng hơn.

Để duy trì sức khỏe thận lâu dài, bạn có thể bổ sung thêm một số loại trái cây vào thực đơn hằng ngày. Đây là nguồn giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm tình trạng viêm, hạn chế stress oxy hóa và bảo vệ các mô thận khỏi tổn thương.

Bổ sung các loại trái cây phù hợp sẽ mang lại nguồn vitamin tốt cho thận (Ảnh: Shutterstock)

Nhiều loại trái cây không chỉ cung cấp vitamin, khoáng chất cần thiết mà còn hỗ trợ ngăn ngừa sỏi thận, giúp hệ tiết niệu hoạt động trơn tru. Nhờ vậy, chức năng thận được cải thiện và duy trì ổn định tự nhiên. Theo Time of India , dưới đây là danh sách những loại trái cây có lợi cho sức khỏe thận, giúp tăng cường và bảo vệ cơ quan này hiệu quả.

Quả việt quất

Quả việt quất rất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, giúp chống lại stress oxy hóa và giảm viêm ở thận. Ăn việt quất thường xuyên có thể giúp làm chậm quá trình tổn thương thận và cải thiện sức khỏe thận tổng thể.

Một nghiên cứu năm 2025 có tiêu đề "Tác dụng của việc bổ sung việt quất trong việc làm giảm rối loạn chức năng thận do tuổi tác ở chuột" cho thấy, chiết xuất việt quất giúp giảm những thay đổi liên quan đến tuổi tác ở thận, giảm stress oxy hóa và giảm viêm ở chuột – từ đó bảo vệ chức năng và cấu trúc của thận.

Ngoài ra, việt quất cũng có hàm lượng kali thấp, an toàn cho đa số người có vấn đề về thận. Vì vậy, bạn có thể thêm một nắm việt quất vào chế độ ăn uống hàng ngày để chống viêm và cải thiện chức năng thận một cách tự nhiên.

Quả nam việt quất

Quả nam việt quất nổi tiếng với công dụng ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) - yếu tố gián tiếp hỗ trợ sức khỏe thận. Một phân tích tổng hợp năm 2023 được công bố trên Tạp chí JAMA cho biết: Các sản phẩm từ quả nam việt quất - bao gồm nước ép hoặc viên nang - làm giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) có triệu chứng, được xác nhận ở một số nhóm đối tượng.

Ngoài ra, việc dùng nam việt quất thường xuyên có thể giúp duy trì sức khỏe đường tiết niệu và thận. Chúng cũng chứa các chất chống oxy hóa giúp chống lại chứng viêm và tổn thương do quá trình oxy hóa.

Quả táo

Câu nói quen thuộc: “Mỗi ngày một quả táo, bác sĩ tránh xa ta” hoàn toàn có cơ sở. Táo là loại trái cây giàu chất xơ, vitamin C cùng nhiều hợp chất có khả năng chống viêm. Theo Quỹ Thận Quốc gia Hoa Kỳ, táo được xem là thực phẩm thân thiện với thận nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, giàu chất xơ nhưng lại ít kali, góp phần giảm viêm và hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên.

Việc duy trì thói quen ăn táo hằng ngày còn giúp hạ cholesterol tự nhiên, từ đó giảm gánh nặng cho thận. Vì thế, bạn đừng quên bổ sung táo vào khẩu phần ăn để bảo vệ chức năng thận cũng như tăng cường sức khỏe toàn diện.

Nho đỏ

Nho đỏ rất giàu flavonoid và resveratrol, giúp giảm viêm và stress oxy hóa ở thận. Một nghiên cứu trên chuột vào năm 2024 cho thấy việc tiêu thụ nho lâu dài giúp tăng cường sức khỏe thận và khả năng chống lại xơ hóa thận cùng các tổn thương liên quan.

Trong một nghiên cứu khác trên chuột, kết quả cho thấy việc tiêu thụ nho có thể bảo vệ thận khỏi các tổn thương do các bệnh mãn tính như tiểu đường và tăng huyết áp gây ra.

Các flavonoid và chất chống oxy hóa trong nho đỏ còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch một cách tự nhiên, từ đó gián tiếp hỗ trợ chức năng thận. Nho đỏ cũng có hàm lượng natri và kali thấp, nên rất phù hợp cho chế độ ăn thân thiện với thận.

Quả lựu

Quả lựu là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa, vitamin và polyphenol, giúp giảm viêm và tổn thương oxy hóa ở thận. Một nghiên cứu năm 2023 được công bố trên Oxidative Medicine and Cellular Longevity cho thấy nước ép lựu có thể giúp bảo vệ thận khỏi các tổn thương do các bệnh mạn tính gây ra.

Lựu cũng giúp tăng cường lưu thông máu và cải thiện sức khỏe tim mạch, mang lại lợi ích cho chức năng thận. Vì vậy, hãy thường xuyên bổ sung lựu vào chế độ ăn uống của bạn bằng cách ăn hạt hoặc uống nước ép (không đường).