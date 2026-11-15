5 loại nước tốt nhất cho thận, bất ngờ với vị trí số 1

Thận đảm nhiệm vai trò lọc máu, loại bỏ chất thải và lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể. Theo Times of India, dưới đây là 5 loại đồ uống được đề cập với tiềm năng hỗ trợ chức năng thận.

Nước lọc

Nước lọc là lựa chọn đơn giản và quan trọng nhất đối với sức khỏe thận. Uống đủ nước giúp duy trì lượng máu lưu thông đến thận, hỗ trợ quá trình lọc máu và đào thải chất thải qua nước tiểu.

Đặc biệt, cung cấp đủ nước giúp làm loãng nước tiểu, hạn chế tình trạng các khoáng chất và muối kết tinh, từ đó góp phần giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng uống càng nhiều nước càng tốt. Nhu cầu nước của mỗi người phụ thuộc vào tuổi tác, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe. Người mắc bệnh thận mạn tính, suy tim hoặc có chỉ định hạn chế dịch cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

Nước lọc tốt cho thận

Nước chanh

Nước chanh là thức uống quen thuộc, dễ chế biến và có thể bổ sung citrate cho cơ thể. Đây là hợp chất có khả năng liên kết với canxi trong nước tiểu, góp phần hạn chế sự hình thành tinh thể – một trong những yếu tố dẫn đến sỏi thận.

Theo Times of India, một số nghiên cứu cho thấy uống nước chanh có thể làm tăng lượng citrate trong nước tiểu, từ đó hỗ trợ phòng ngừa sỏi thận ở một số người.

Có thể pha nước cốt chanh với nước lọc để sử dụng, không nên thêm quá nhiều đường. Tuy nhiên, người bị trào ngược dạ dày thực quản hoặc dễ kích ứng với đồ uống có tính axit nên thận trọng.

Nước ép củ dền

Củ dền chứa betalain – nhóm sắc tố thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Ngoài ra, loại củ này còn cung cấp nitrat tự nhiên, có thể hỗ trợ chức năng mạch máu và tuần hoàn.

Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy nước ép củ dền có tiềm năng bảo vệ thận trước những tổn thương do một số tác nhân gây ra. Tuy nhiên, những kết quả này chưa đủ để khẳng định nước ép củ dền có tác dụng điều trị hoặc phục hồi chức năng thận ở người.

Một điểm cần lưu ý là củ dền chứa oxalat. Vì vậy, người có tiền sử sỏi thận oxalat canxi nên chú ý lượng sử dụng, tránh uống quá thường xuyên hoặc với số lượng lớn khi chưa được tư vấn.

Trà hoa bụp giấm

Hoa bụp giấm có màu đỏ đặc trưng, chứa anthocyanin và polyphenol – những hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa.

Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy trà hoa bụp giấm có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và có tác dụng lợi tiểu. Đây là những yếu tố có liên quan đến sức khỏe tim mạch và thận.

Times of India hướng dẫn, có thể hãm hoa bụp giấm khô với nước nóng để uống, hạn chế thêm đường. Tuy nhiên, người đang sử dụng thuốc điều trị huyết áp hoặc thuốc lợi tiểu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên, bởi hoa bụp giấm có thể ảnh hưởng đến huyết áp và tương tác với một số loại thuốc.

Trà rễ bồ công anh

Rễ bồ công anh được sử dụng trong một số bài thuốc dân gian và đang được nghiên cứu về đặc tính lợi tiểu. Một số hợp chất trong loại cây này cũng được ghi nhận có khả năng chống oxy hóa, chống viêm trong các nghiên cứu ban đầu.

Trà rễ bồ công anh có thể được pha bằng cách hãm rễ khô với nước nóng khoảng 10 phút.

Tuy nhiên, bằng chứng khoa học về tác dụng bảo vệ thận của loại trà này ở người hiện còn hạn chế. Người mắc bệnh thận, đang sử dụng thuốc lợi tiểu hoặc có tiền sử dị ứng với các cây thuộc họ Cúc cần thận trọng, không nên tự ý sử dụng với mục đích điều trị bệnh.

Để bảo vệ thận, điều quan trọng vẫn là uống đủ nước theo nhu cầu và tình trạng sức khỏe, hạn chế ăn mặn, kiểm soát huyết áp, đường huyết, duy trì cân nặng hợp lý và không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là các thuốc giảm đau kéo dài.