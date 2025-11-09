5 loại hoa thanh lọc không khí trong nhà

Nhiều gia đình hiện nay có xu hướng thêm cây xanh, hoa cảnh vào trong nhà để tạo điểm nhấn thẩm mỹ và cải thiện chất lượng không khí. Một số dòng hoa dưới đây thường được gợi ý cho người mới bắt đầu, dễ chăm, ít tốn công, lại có tính trang trí cao.

1. Kim biên thuỵ hương

Loại cây này có mùi thơm nhẹ, lá viền vàng đẹp mắt. Khi trồng trong nhà, lưu ý hạn chế tưới nước, vì rễ rất dễ bị úng nếu đất giữ nước quá lâu. Đây là dòng cây thường được người chơi coi là biểu trưng của may mắn, tinh tế.

2. Hồng vận đương đầu

Lá xanh bóng, hoa màu rực rỡ. Loại cây nhiệt đới này chịu hạn tốt, nhu cầu nước không cao. Nhiều nhà vườn khuyến cáo không tưới quá tay, ưu tiên để nơi thoáng khí, cây sẽ mọc thêm nhiều chồi khỏe.

3. Hồ điệp

Đây là dòng lan phổ biến tại Việt Nam dịp Tết và các sự kiện. Lá xanh bóng, hoa bung tán giống cánh bướm. Khi chăm, cần ánh sáng tán xạ (không nắng gắt), hạn chế tưới, thông gió tốt để cây ổn định sức ra hoa.

4. Hoa sống đời

Nhiều màu, dễ trồng và được nhiều gia đình chọn trưng phòng khách. Cây ưa thoáng, thích nắng nhẹ. Khi mầm già, nên tỉa cắt để kích thích chồi mới.

5. Hoa quân tử

Đây là loài cây cảnh lá dày, màu xanh bóng, hoa cam - đỏ khá nổi bật. Khi chăm trong nhà, hạn chế tưới nước và đặt ở nơi có không khí lưu thông. Theo kinh nghiệm một số người chơi cây, môi trường khô thoáng giúp cây phân hóa mầm hoa tốt hơn.

Nguồn và ảnh: Sohu