5 loài hoa KHÔNG NÊN trưng bàn thờ Tết: Đẹp nhưng phạm phong thủy, dễ rước xui đầu năm

Vào dịp Tết Nguyên đán, việc dọn dẹp, trang hoàng bàn thờ gia tiên luôn được các gia đình đặc biệt coi trọng. Bên cạnh mâm cúng, bát hương, trái cây thì hoa tươi là vật phẩm không thể thiếu, thể hiện lòng thành kính và mong cầu một năm mới an lành, sung túc. Tuy nhiên, không phải loài hoa nào đẹp, thơm hay phổ biến cũng phù hợp để đặt lên bàn thờ trong những ngày đầu năm.

Theo quan niệm dân gian và phong tục thờ cúng lâu đời, một số loài hoa tuy quen thuộc trong đời sống nhưng lại mang ý nghĩa không tốt hoặc không phù hợp với không gian tâm linh trang nghiêm. Dưới đây là 5 loài hoa thường được khuyên không nên trưng trên bàn thờ ngày Tết, gia chủ nên cân nhắc để tránh phạm kiêng kỵ không đáng có.

Hoa ly - đẹp nhưng dễ gợi chia ly

Hoa ly là loài hoa được nhiều người yêu thích bởi dáng hoa lớn, màu sắc trang nhã và hương thơm quyến rũ. Tuy nhiên, trong phong tục thờ cúng, hoa ly thường không được khuyến khích đặt trên bàn thờ, đặc biệt vào dịp Tết.

Nguyên nhân đến từ chính tên gọi "ly", dễ liên tưởng đến chia ly, ly tán, không mang ý nghĩa cát tường cho thời điểm mở đầu năm mới. Bên cạnh đó, mùi hương của hoa ly khá nồng, trong không gian thờ cúng kín có thể gây cảm giác nặng nề, thiếu thanh tịnh. Vì vậy, dù rất đẹp, hoa ly thường chỉ phù hợp để cắm trang trí phòng khách hoặc không gian sinh hoạt chung.

Hoa cúc vạn thọ - mùi hương nồng

Cúc vạn thọ là loài hoa quen thuộc mỗi dịp Tết, đặc biệt ở miền Nam. Tuy nhiên, hoa này không phải lựa chọn lý tưởng cho bàn thờ gia tiên. Dù tên gọi có chữ "vạn thọ" mang ý nghĩa trường thọ, nhưng trong dân gian, cúc vạn thọ thường được dùng trong các lễ cúng ngoài trời, cúng cô hồn hoặc tang lễ.

Ngoài ra, mùi hoa cúc vạn thọ khá hắc và nồng, không phù hợp với không gian thờ cúng trong nhà, nơi cần sự nhẹ nhàng, thanh khiết. Vì vậy, nhiều gia đình chỉ trưng cúc vạn thọ ở sân nhà, trước cổng hoặc bàn thờ Thần Tài thay vì đặt lên bàn thờ tổ tiên.

Hoa nhài (hoa lài) - mùi thơm mạnh, ít trang nghiêm

Hoa nhài có hương thơm dịu nhưng khá lan tỏa, thường được dùng để ướp trà hoặc trang trí không gian sinh hoạt. Tuy nhiên, khi đặt trong bối cảnh thờ cúng, hoa nhài lại không được đánh giá cao.

Theo quan niệm dân gian, tên gọi hoa nhài không mang ý nghĩa may mắn, hơn nữa mùi thơm quá mạnh có thể làm mất đi sự trang nghiêm cần có trên bàn thờ. Do đó, hoa nhài thường không được chọn để dâng cúng tổ tiên trong những ngày Tết.

Hoa phù dung - sớm nở chóng tàn, tượng trưng sự phù du

Hoa phù dung có vẻ đẹp nhẹ nhàng, mong manh, nhưng đặc tính nở nhanh và tàn rất sớm lại khiến loài hoa này trở thành điều kiêng kỵ trong dịp đầu năm. Theo quan niệm phong thủy, hoa phù dung tượng trưng cho sự phù du, không bền vững, dễ tan biến.

Trong khi Tết là thời điểm con người cầu mong sự lâu dài, ổn định và sung túc cho cả năm, việc trưng một loài hoa mang ý nghĩa "chóng tàn" được cho là không phù hợp với tinh thần ngày Tết.

Hoa dâm bụt - tên gọi thiếu trang trọng

Hoa dâm bụt có màu sắc rực rỡ, dễ trồng và rất quen thuộc ở vùng quê. Tuy nhiên, loài hoa này hầu như không được dùng trong thờ cúng, đặc biệt là trên bàn thờ gia tiên.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ tên gọi mang ý nghĩa không trang nhã, không phù hợp với không gian linh thiêng. Dù hoa to, đẹp và nở quanh năm, dâm bụt vẫn được xem là loài hoa chỉ nên trồng làm cảnh, không dùng cho mục đích tâm linh.

Nên chọn hoa gì để trưng bàn thờ ngày Tết?

Để đảm bảo tính trang nghiêm và ý nghĩa tốt lành, các gia đình thường ưu tiên những loại hoa như hoa cúc vàng, hoa huệ trắng, hoa lay ơn, hoa đào, hoa mai hoặc hoa sen. Đây đều là những loài hoa mang ý nghĩa thanh cao, bền bỉ, tượng trưng cho phúc lộc và sự khởi đầu tốt đẹp.

Việc chọn hoa trưng bàn thờ ngày Tết không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, mà còn thể hiện sự am hiểu phong tục và lòng thành kính với tổ tiên. Tránh những loại hoa không phù hợp cũng là cách để gia đình đón một năm mới an tâm, trọn vẹn và nhiều may mắn hơn.

Tổng hợp