Hoa cẩm tú cầu

Cẩm tú cầu hay hoa đĩa, hoa cẩm tú là loại hoa hiện nay được trồng nhiều để trang trí trong gia đình. Vào những ngày Tết, hoa cẩm tú cầu được bày bán rất nhiều để trang hoàng cho nhà cửa.

Theo BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (Cơ sở 3), hoa cẩm tú cầu đẹp với nhiều màu sắc hồng, trắng, xanh lam. Thế nhưng loại hoa này có chứa độc tố ở cả lá và hoa. Do vậy, nếu không may bị phần dịch trong lá, hoa dính vào tay có thể gây ra ngứa. Trường hợp nếu ăn hoa hoặc lá có thể dẫn tới đau bụng, ngộ độc, co giật, rối loạn tuần hoàn máu.

Hoa cẩm tú cầu (Ảnh minh họa)

Đỗ quyên là loại hoa rực rỡ với nhiều màu sắc đỏ, hồng, trắng,.. Hoa nở vào đúng mùa xuân, mang ý nghĩa của sự ấm cúng, sung túc. Đỗ quyên có mùi thơm nhẹ nhàng, màu sắc đẹp nên được nhiều người lựa chọn để trưng trong những ngày Tết.

Theo quan niệm dân gian, trưng hoa đỗ quyên trong nhà trong những ngày Tết sẽ hóa giải được luồng khí xấu, đem lại hồng vận cho gia chủ.

Theo bác sĩ Vũ, đỗ quyên ngoài là hoa cảnh, trong y học còn là vị thuốc. Tuy nhiên, lá và mật hoa đỗ quyên rất độc. Nếu không may nuốt phải độc tố trong mật hoa và lá đỗ quyên có thể sẽ bị bỏng rát, sùi bọt mép, nôn, tiêu chảy và ngứa râm ran trên da. Tình trạng ngộ độc nặng có thể xuất hiện mỏi cơ và giảm thị lực, rối loạn nhịp tim, hôn mê và co giật. Do đó, khi trưng đỗ quyên trong nhà cần hết sức cẩn trọng.

Đỗ quyên (Ảnh minh họa)

Hoa rum

Trong phong thủy, hoa rum là biểu tượng cho sự đoàn tụ và sự trở về. Do vậy, loại hoa này cũng được rất nhiều gia đình trưng vào những ngày Tết đến, xuân về.

Hoa rum tên tiếng Anh là Arum, thuộc họ Ráy (Araceae). Nước ta còn gọi hoa rum bằng nhiều tên gọi khác như hoa thủy vu, Arum loa kèn, hoa zum,...

Bác sĩ Vũ cho biết, lá, củ của hoa rum có chứa nhiều chất độc calcium oxalate. Nếu ăn phải sẽ có các triệu chứng ngộ độc như: ói mửa, bỏng miệng, tê lưỡi..

Hoa rum (Ảnh minh họa)

Hoa ly lửa có màu sắc rực rỡ như những ngọn lửa đang cháy nên được rất nhiều người mua về cắm trong gia đình trong những ngày Tết. Loại hoa có vẻ đẹp mê hồn này lại chứa chất độc có thể gây chết người.

Bác sĩ Tuấn Vũ cho hay, hoa ly lửa là loài hoa đẹp nhưng tất cả các bộ phận của cây hoa đều chứa chất độc có thể giết chết người. Phần rễ củ của cây chứa nhiều độc chất như: colchicine, alkaloid gloriocine. Chỉ sau hai giờ trúng độc, nạn nhân có biểu hiện buồn nôn, nôn, tê bì và ngứa ran xung quanh miệng, rát cổ họng, đau bụng, tiêu chảy ra máu, dẫn đến tình trạng mất nước. Khi chất độc tiến triển trong cơ thể sẽ khiến tiêu cơ vân, tắc ruột, suy hô hấp, hạ huyết áp, rối loạn đông máu, đái ra máu, co giật, hôn mê và tổn thương đa thần kinh.

Ly lửa (Ảnh minh họa)

Hồng môn là loại hoa được chọn trưng trong ngày Tết, cắm trên ban thờ. Theo phong thuỷ, loại hoa này mang đến cho gia chủ sự bình yên, lộc lá và thịnh vượng trong năm mới.

Bác sĩ Vũ lưu ý, toàn thân cây hồng môn đều có độc tố calcium oxalate và asparagine. Ăn phải lá hồng môn sẽ bị bỏng rát họng, dạ dày và ruột. Lá hay hoa nếu nát, dính vào da sẽ tạo ban và rộp mụn nước.

BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (Cơ sở 3)

Để có thể trưng hoa theo ý thích và đảm bảo an toàn, bác sĩ Vũ lưu ý khi cắm hoa, tỉa hoa cần phải dùng găng tay và kéo tỉa. Cành, hoa, lá sau khi cắt tỉa cần gom và cho vào túi và bỏ ngay vào thùng rác. Các vật dụng cắt hoa, cây cần phải rửa sạch để tránh chất độc còn lưu lại trên vật dụng. Trong trường hợp nhà có vật nuôi, trẻ nhỏ, cần trưng hoa ở vị trí cao, tránh tầm với của trẻ nhỏ.