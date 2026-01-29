5 loại hoa chơi Tết “không có đỉnh nhất chỉ có đỉnh hơn”: Chưng xong chỉ ngẩn ngơ ngắm, đẹp đến nỗi cạn từ khen

Dịp Tết, ai cũng muốn nhà cửa trông chỉn chu và có điểm nhấn riêng. Thay vì chờ đến sát ngày mới mua hoa, nhiều gia đình chơi hoa từ sớm, ngày ngày tưới nước, chỉnh dáng, nhìn nụ lớn lên từng chút để tận hưởng cảm giác háo hức trước thềm năm mới. Dưới đây là 5 loại hoa chơi Tết cực kỳ có gu được nhiều người yêu thích, không chỉ vì dáng hoa sang mà còn vì cảm giác "bật công tắc Tết" đợi đến ngày hoa nở.

1. Hoa đào

Hoa đào vẫn luôn là "linh hồn" của mỗi dịp Tết, nhất là ở miền Bắc. Đào có cái hay là dù nhà đơn giản đến đâu, chỉ cần đặt một cành đào ở phòng khách, gần cửa sổ hay bàn tiếp khách là đủ để không gian sáng hẳn lên. Màu hồng của hoa làm cũng nổi bật ngôi nhà, nhất là những căn nhà tường sáng hoặc nội thất gỗ.

Để có một cành đào nở đúng độ, hoa bung đều, nhiều gia đình chọn mua đào từ trước Tết vài tuần. Mua sớm giúp người chơi chủ động chăm sóc hơn từ điều chỉnh nhiệt độ, tưới nước, hãm hoặc thúc nụ theo thời tiết. Đào nở dần từng ngày trong nhà vừa có không khí Tết đang đến gần, vừa mang ý nghĩa sum vầy, sinh sôi, may mắn cho năm mới.

2. Lan hồ điệp

Nói đến sang trọng thì không thể thiếu hoa lan hồ điệp. Hoa có form cân đối, cánh dày, bề mặt mịn và độ bền cao. Khi nở, hoa giữ dáng rất lâu, ít rụng cánh, màu sắc ổn định suốt nhiều tuần. Chính sự "điềm tĩnh" này khiến lan hồ điệp luôn mang "vibe" thanh lịch và đắt giá, khác hẳn các loại hoa Tết nở rộ rồi tàn nhanh. Một chậu lan đặt cạnh sofa, tủ gỗ, bàn đá hay kệ trang trí đều giúp nâng cấp không gian trang trọng và trang nhã hơn.

Bạn mua lan sớm giúp cây quen với nhiệt độ trong nhà, hoa bền và ít rụng hơn. Không cần chăm cầu kỳ, hoa vẫn giữ được dáng và nở đẹp suốt mấy ngày Tết, thậm chí qua rằm vẫn còn tươi.

3. Hoa mận

Nếu lan hồ điệp mang cảm giác sang trọng, chỉn chu thì hoa mận lại ghi điểm bằng vẻ đẹp tinh khôi, nhẹ nhàng. Sắc trắng của hoa mận điểm khiến không gian trở nên "sang" theo một cách rất tinh tế. Đặt một bình hoa mận trong phòng khách, cạnh bàn gỗ, sofa hay gần cửa sổ có nắng khiến cả căn phòng như dịu lại, ngập tràn cảm giác trong trẻo, yên bình của những ngày cuối năm.

Hoa mận thường được mua khi còn là những cành khẳng khiu, nụ nhỏ li ti, màu nâu sẫm như cành củi gỗ. Nhưng chỉ cần vài ngày trong không gian ấm áp của ngôi nhà, những nụ mận bắt đầu hé trắng và bung nở đồng loạt mang không khí xuân về nhà.

4. Hoa mộc lan

Không phải ngẫu nhiên mà 2 năm gần đây, mộc lan được nhiều gia đình chọn chơi Tết dù giá không rẻ và không dễ chăm. Hoa không đẹp vì rực rỡ mà ở từng bông hoa và dáng nở. Cánh hoa mở to, màu sắc trang nhã, đặt trong không gian khiến căn nhà trông "đắt" hơn hẳn. Mộc lan hợp với nhà cao trần, nhà có cầu thang, phòng khách rộng hoặc không gian mang hơi hướng Bắc Âu, tối giản. Bình cắm cũng không cần cầu kỳ, chỉ cần bình gốm lớn, bình thủy tinh cao, màu trung tính là đủ để tôn lên ẻ đẹp của hoa.

Điểm khiến mộc lan được xem là loài hoa "đỏng đảnh" nằm ở cách chơi. Mộc lan không phải loại hoa nở ào ạt. Người chơi mộc lan cần kiên nhẫn, hiểu hoa và chấp nhận việc chờ đợi thì mới có thể tận hưởng vẻ đẹp của hoa từ từ nở ngay lúc không ngờ tới.

5. Tuyết mai

Tuyết mai cũng trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình mỗi dịp Tết. Loại hoa này gây ấn tượng bởi dáng cành mảnh, uốn lượn tự nhiên, trên thân phủ kín những nụ hoa li ti màu trắng ngà. Sắc trắng của hoa giúp không gian sáng và thoáng hơn, đặc biệt phù hợp với những căn nhà dùng nhiều đồ gỗ, nội thất trung tính hoặc phong cách tối giản. Không cần trang trí cầu kỳ, chỉ cần một bình tuyết cũng khiến căn nhà trở nên có gu hơn.

Khi còn là nụ, tuyết mai trông như một cành cây khô bình thường. Nhưng chỉ sau vài ngày chăm đúng cách, từng nụ hoa nhỏ bắt đầu bung ra đồng loạt, phủ trắng cả cành, tạo cảm giác như tuyết rơi - cũng là lý do loài hoa này có tên gọi đặc biệt như vậy. Nếu được chăm đúng cách, hoa có thể giữ được từ 2 - 3 tuần, thậm chí lâu hơn.