5 loại hạt lẽ ra nên BỊ CẤM từ lâu: Nhiều người vẫn đang ăn mỗi ngày

Các loại hạt như hạnh nhân, hạt điều, óc chó hay đậu phộng luôn được xem là nhóm thực phẩm vàng nhờ chứa nhiều chất béo tốt, protein và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, ranh giới giữa một món ăn bổ dưỡng và một thứ độc dược gây hại cơ thể lại cực kỳ mong manh nếu chúng ta lựa chọn sai cách.

Trên thực tế, rủi ro không hoàn toàn nằm ở thành phần tự nhiên của hạt mà đến từ các bước bảo quản, chế biến hay cách ăn. Dưới đây là 5 loại hạt đã bị các chuyên gia y tế cảnh báo độc tính nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn hồn nhiên ăn mỗi ngày:

1. Hạt bị nấm mốc

Tất cả các loại hạt có hàm lượng dầu cao khi bảo quản trong môi trường nóng ẩm đều rất dễ bị nhiễm nấm Aspergillus. Loại nấm mốc này sinh ra độc tố aflatoxin B1, một chất được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm tác nhân gây ung thư loại 1.

Độc tính của aflatoxin tàn khốc hơn cả thạch tín và điều đáng sợ nhất là nó không màu, không mùi, hoàn toàn không thể bị tiêu diệt bởi các phương pháp nấu nướng thông thường như luộc, chiên hay quay lò vi sóng. Thống kê y khoa cho thấy tiêu thụ lâu dài hạt mốc chứa aflatoxin có thể đẩy tỷ lệ mắc ung thư gan tại các vùng nguy cơ cao vượt quá 20% mỗi năm. Khi thấy bất kỳ loại hạt nào có đốm xanh đen, có mùi lạ hoặc vị đắng, hãy dứt khoát vứt bỏ để bảo vệ tính mạng.

2. Hạt bị rang cháy

Nhiều người có thói quen thích ăn các loại hạt được rang cháy cạnh hoặc rang quá lửa vì cho rằng chúng có mùi thơm nồng và giòn hơn. Thế nhưng, bản chất cấu trúc của các loại hạt vốn chứa hàm lượng chất béo, protein và tinh bột vô cùng đậm đặc.

Khi bị chế biến ở nhiệt độ quá ngưỡng an toàn, các thành phần dinh dưỡng cốt lõi này sẽ lập tức bị biến tính hóa học và chuyển hóa thành các chất độc hại. Quá trình bẻ gãy liên kết nhiệt này sẽ sản sinh ra hàng loạt chất gây ung thư nguy hiểm như benzo(a)pyrene và acrylamide. Thường xuyên nạp các loại hạt rang cháy sẽ vô tình tích tụ độc tố vào cơ thể, tạo áp lực khủng khiếp lên hệ tiêu hóa và thúc đẩy sự phát triển của các tế bào ác tính.

3. Hạt tẩm ướp nhiều gia vị

Những gói hạt hướng dương vị bơ, hạt điều rang muối hay quả hồ đào tẩm mật ong luôn có sức tiêu thụ khổng lồ nhờ hương vị kích thích vị giác. Tuy nhiên, việc tẩm ướp quá nhiều muối, đường và hương liệu tổng hợp không chỉ làm mất đi độ tươi ngon nguyên bản mà còn là chiêu trò che giấu mùi hôi dầu, ẩm mốc của hạt cũ.

Theo Khảo sát chế độ ăn uống của Hiệp hội Dinh dưỡng, những người tiêu thụ hơn 50 gram hạt chiên hoặc tẩm gia vị mỗi ngày có tỷ lệ rối loạn lipid máu cao hơn từ 30% đến 34% so với người bình thường. Lượng dầu mỡ chiên đi chiên lại kết hợp với lượng muối cao sẽ tàn phá mạch máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, gan nhiễm mỡ không do rượu và đột quỵ.

4. Hạt chứa độc tố tự nhiên chưa xử lý

Bên cạnh các mối nguy từ chế biến, nhiều loại hạt thô tự nhiên vốn đã mang sẵn mầm mống kịch độc để tự bảo vệ trước tự nhiên, điển hình như hạnh nhân đắng, hạt dẻ chưa xử lý.. Khi còn ở dạng hoang dã hoặc chưa trải qua công đoạn khử độc kỹ nghệ, nhóm hạt này ẩn chứa hiểm họa gây ngộ độc cấp tính cực kỳ đáng sợ cho người ăn nhưng nhiều người lại cho rằng vô hại hoặc ăn vậy giàu dinh dưỡng hơn. Đó là sai lầm.

Bản chất trong thành phần của chúng chứa hàm lượng hợp chất amygdalin hoặc các glycoside cyanogenic ở mức rất cao. Khi các chất này đi vào cơ thể và tương tác với nước hoặc dịch vị dạ dày, chúng sẽ lập tức giải phóng ra axit xyanhydric, một chất kịch độc làm tê liệt hệ thần kinh và tim mạch. Việc tiêu thụ tùy tiện các loại hạt thô chưa qua xử lý này có thể dẫn đến tình trạng suy hô hấp cấp tính, nôn mửa, co giật, đặc biệt nguy hiểm đối với đối tượng trẻ em và người già.

5. Hạt được "làm đẹp" bằng hóa chất

Trên thị trường hiện nay, các loại hạt dẻ cười trắng tinh hay hạt hạnh nhân có bề mặt bóng bẩy luôn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn vì vẻ ngoài sạch sẽ. Thực chất, phần lớn các loại hạt này đã trải qua quá trình tẩy trắng bằng chất tẩy công nghiệp và nhuộm màu để trông bắt mắt hơn, thậm chí được phủ thêm paraffin bảo quản.

Những loại hạt đã nứt vỏ hoặc tách vỏ một phần càng dễ bị các hóa chất độc hại này ngấm sâu vào bên trong phần nhân thịt. Các chất màu công nghiệp và chất chống ẩm này hoàn toàn không dùng cho thực phẩm, khi đi vào cơ thể sẽ không thể đào thải mà tích lũy dần theo thời gian, gây độc cho gan, thận và làm suy giảm hệ miễn dịch nghiêm trọng.

Một số lưu ý khi sử dụng các loại hạt Chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn từ 25 - 50g các loại hạt mỗi ngày, tương đương khoảng một nắm nhỏ, tránh ăn cả túi lớn một cách tùy tiện. Ưu tiên mua các loại hạt sấy khô tự nhiên, còn nguyên vị, có bao bì nhãn mác rõ ràng từ các thương hiệu uy tín. Tuyệt đối không ham rẻ mua các loại hạt đổ đống không rõ nguồn gốc. Về bảo quản, hạt chứa nhiều dầu nên dễ bị hôi và mốc dưới thời tiết nóng ẩm. Khi để trong tủ lạnh, bạn bắt buộc phải đựng hạt trong các hộp kín khí có gioăng cao su và ưu tiên để ở ngăn đá. Nhiệt độ đóng băng cùng độ ẩm thấp tại đây sẽ cách ly hoàn toàn hơi nước, ngăn chặn tuyệt đối nấm mốc phát triển và giữ hạt không bị biến chất.

Nguồn và ảnh: Baidu Health, CR News