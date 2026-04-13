5 loại cây trồng trong chậu vẫn đầy trái ăn: Phù hợp với cả ban công nhỏ

Điểm quan trọng là chọn đúng giống cây phù hợp, bố trí đủ ánh sáng và dùng chậu có khả năng thoát nước tốt. Dưới đây là 5 loại cây mà bạn có thể tham khảo.

1. Chanh vàng Meyer

Cây chanh vàng Meyer

Chanh vàng Meyer là một trong những loại cây rất phù hợp để trồng trong chậu. Loại cây này gây ấn tượng nhờ hoa trắng có hương thơm và quả màu sáng nổi bật. Một ưu thế khác khi trồng chanh vàng trong chậu là người trồng có thể dễ dàng di chuyển cây đến vị trí nhiều nắng hơn nếu cần.

Với cây còn non, chậu dung tích khoảng 26,5 - 38 lít được xem là phù hợp.

2. Cây cam lùn

Cây cam lùn

Không chỉ cho quả, giống cam lùn còn có hoa trắng mang hương thơm, giúp ban công hoặc khoảng sân nhỏ thêm sinh động quanh năm.

Nếu trồng cây trong chậu đất nung, người trồng có thể phải tưới thường xuyên hơn vì loại chậu này khô nhanh. Vị trí đặt chậu nên là nơi hướng nam, có thể nhận 6 - 8 giờ ánh sáng mạnh mỗi ngày.

3. Cây quất

Quả quất

Quất là một loại cây họ cam quýt khác phát triển tốt trong chậu. Ngay cả khi chưa đậu quả, cây vẫn có giá trị trang trí nhờ hoa trắng nhỏ và bộ lá xanh bóng.

Quất là loại quả giàu vitamin C, có thể góp phần hỗ trợ miễn dịch và chống oxy hóa cho cơ thể. Loại quả này cũng chứa chất xơ, giúp ích phần nào cho tiêu hóa khi ăn cả tép lẫn vỏ.

Ngoài ra, quất còn có một số hợp chất thực vật có lợi, thường được nhắc đến trong việc hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Khi dùng trong chế độ ăn hằng ngày, quất có thể là một nguồn trái cây nhỏ nhưng giàu giá trị dinh dưỡng.

Để tránh đất bị úng, cây nên được trồng trong giá thể dành cho cây có múi có khả năng thoát nước nhanh, hoặc sử dụng đất trồng chất lượng tốt rồi trộn thêm phân bón, mảnh vỏ cây hay phân hữu cơ.

Cây quất thích hợp với môi trường ấm, ẩm và có thể chịu được một phần sương giá. Vào mùa đông, người trồng có thể đưa chậu vào nhà, đồng thời bổ sung đèn trồng cây nếu cần để cây nhận đủ 8 giờ ánh sáng trực tiếp mỗi ngày.

4. Cây lựu

Cây lựu

Lựu dáng gọn là một lựa chọn đáng chú ý khác cho những không gian nhỏ. Cây có bộ rễ nông nên phù hợp với việc trồng trong chậu. Đây cũng là loại cây cần nhiều nắng, và chính ưu điểm “cơ động” của chậu giúp người trồng có thể di chuyển cây tới nơi sáng hơn khi cần.

Để cây phát triển ổn định, nên dùng đất hữu cơ có khả năng thoát nước tốt. So với nhiều loại cây ăn quả khác, lựu có khả năng chịu hạn khá tốt nên người trồng không cần quá căng thẳng về việc tưới liên tục. Dù vậy, cây cũng không nên bị để khô quá lâu, bởi việc tưới đều và tưới đẫm theo chu kỳ có thể hỗ trợ khả năng ra quả tốt hơn.

5. Cây sung Mỹ

Cây sung Mỹ

Sung Mỹ là loại cây có thể cho quả quanh năm nếu được trồng trong chậu trong nhà. Cây cũng có thể đặt ngoài trời trong phần lớn thời gian của năm, nhưng khi vào mùa đông nên được chuyển tới nơi có che chắn để tránh tác động bất lợi của thời tiết.

Để phát triển tốt trong chậu, cây sung Mỹ cần nhiều ánh sáng, nhiều nước, đất thoát nước tốt và chế độ bổ sung dinh dưỡng đều đặn. Đổi lại, người trồng sẽ có cơ hội thu được những quả ngọt ngay trong không gian sống không quá rộng.

Nguồn: Southern Living